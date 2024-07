Vous êtes-vous déjà demandé.e ce que pourrait faire un simple glaçon pour votre peau ? Vous serez surpris.e de découvrir les nombreux bienfaits cachés de ce petit cube de glace ! Non seulement il rafraîchit vos boissons estivales, mais il peut aussi transformer votre routine beauté. Ces petits cubes de glace peuvent sembler insignifiants, mais ne sous-estimez pas leur pouvoir ! Voici 8 avantages étonnants d’appliquer des glaçons sur la peau.

Les glaçons réduisent l’inflammation et les rougeurs

L’un des principaux bienfaits des glaçons sur la peau est leur capacité à réduire l’inflammation et les rougeurs. En appliquant un glaçon sur une zone enflammée, comme un bouton d’acné ou une piqûre d’insecte, vous pouvez aider à apaiser la peau et à réduire l’enflure. La glace resserre également les vaisseaux sanguins, ce qui peut atténuer les rougeurs.

Astuce pratique : enveloppez un glaçon dans un tissu fin pour éviter le contact direct avec la peau, ce qui pourrait causer des brûlures par le froid.

Ils soulagent les coups de soleil et les brûlures légères

Un coup de soleil peut transformer vos vacances en cauchemar. Heureusement, les glaçons peuvent offrir un soulagement apaisant. Le froid aide à réduire la sensation de brûlure et à calmer l’inflammation, tout en offrant une hydratation supplémentaire à la peau desséchée. Bien sûr, n’oubliez pas de consulter un.e professionnel.le de la santé si votre coup de soleil est plus sérieux.

Astuce pratique : préparez des glaçons avec de l’eau de concombre ou du gel d’aloe vera pour un effet encore plus apaisant.

Ils atténuent les boutons et les points noirs

Si vous avez un bouton sur votre visage, vous pouvez utiliser les glaçons pour calmer l’inflammation. Avec cette astuce, les boutons ou points noirs ne disparaîtront pas totalement, mais ils diminueront. En effet, l’application d’un glaçon nettoiera les pores de votre peau en profondeur. Cela soulagera aussi les rougeurs, les irritations et les gonflements.

Astuce pratique : placez un ou deux glaçon(s) dans un gant de toilette et collez-le(s) sur votre peau pendant une minute. Vous devez réitérer le processus une à deux fois par jour. Utilisez des glaçons de thé vert ou d’eau de rose pour des avantages supplémentaires.

Les glaçons préparent la peau au maquillage

L’application de glaçons sur la peau avant de se maquiller peut aider à créer une base parfaite. En fermant les pores et en réduisant les rougeurs, la peau devient plus lisse, permettant alors au maquillage de mieux adhérer et de durer plus longtemps.

Astuce pratique : passez un glaçon sur votre visage avant d’appliquer votre primer et votre fond de teint pour un fini impeccable

Les glaçons réduisent les poches et cernes

Si vous vous réveillez avec des poches ou des cernes sous les yeux, alors n’hésitez plus, prenez un glaçon et faites cette astuce. Le froid agit comme un soin décongestionnant. C’est-à-dire qu’il aide à relancer la circulation sanguine, mais surtout à réduire le gonflement des poches sous les yeux.

Astuce pratique : il suffit simplement de masser les zones cernées à l’aide d’un glaçon avant d’aller dormir, et le matin au réveil. Utilisez des glaçons de thé vert ou de camomille pour un effet anti-inflammatoire supplémentaire.

Ils améliorent de la circulation sanguine

Le froid extrême du glaçon provoque une constriction des vaisseaux sanguins suivie d’une dilatation. Ce processus améliore la circulation sanguine dans la peau, apportant plus d’oxygène et de nutriments essentiels. Le résultat ? Une peau plus éclatante et revitalisée.

Astuce pratique : faites un massage facial avec des glaçons en effectuant des mouvements circulaires doux pour stimuler la circulation. Essayez pourquoi pas des glaçons faits maison avec du jus de fruits comme le citron ou l’orange pour un boost vitaminé.

Ils tonifient la peau

L’application régulière de glaçons sur la peau peut aider à raffermir et à tonifier les tissus cutanés. Cela peut aider à fermer les pores dilatés, réduisant les risques d’accumulation de saleté et de sébum. Lorsque vous massez délicatement votre visage avec un glaçon, la peau réagit en se contractant, ce qui stimule la production de collagène et d’élastine. Ces protéines essentielles contribuent à maintenir la fermeté et l’élasticité de la peau.

Les glaçons offrent un moment de détente

Enfin, l’application de glaçons sur la peau peut être incroyablement relaxante. C’est un excellent moyen de se détendre après une longue journée, de réduire le stress et de prendre un moment pour soi.

Astuce pratique : créez une ambiance spa chez vous en combinant des glaçons et quelques gouttes d’huiles essentielles comme la lavande pour une expérience apaisante.