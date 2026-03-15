Longtemps jeté, le noyau d’avocat trouve une place inattendue dans certaines routines beauté

Soins
Émilie Laurent
noyau avocat beauté
Rawpixel/Freepik

Lorsque vous concoctez des toasts à l’avocat, vous ne gardez que la chair verte de ce fruit vertueux. Vous faites un strike dans la poubelle du compost avec le noyau de l’avocat, sans même vous douter que vous jetez un trésor. Ce noyau, parfois conservé pour expérimenter des tutoriels « jardinage », est une bombe de bienfaits pour la peau. Il se soustrait volontiers aux crèmes hors de prix et aux soins chimiques.

Le noyau d’avocat, une boule de vitalité pour la peau

Quand vous préparez un guacamole en prévision d’une soirée fajitas ou que vous customisez votre tartine de pain à la manière des cafés branchés, vous utilisez la partie verte de l’avocat et vous laissez le reste de côté. La peau rugueuse ainsi que le noyau connaissent alors un triste sort et finissent au milieu des épluchures et des os de poulet, dans le bac de compost. Pourtant, ces deux éléments, impropres à la consommation, sont l’équivalent naturel de vos sérums onéreux et de vos masques innovants.

Le noyau d’avocat n’est pas seulement voué à devenir le cochonnet de vos parties de pétanque ni le cobaye de vos expériences botaniques. Le cœur robuste de ce fruit a sa place dans votre vanity. Il rivalise avec les nombreuses inventions skincare des rayons. Sous sa coque coriace, il renferme 70 % de ses antioxydants et promet de rendre un grand service à votre derme. Il contient notamment des polyphénols, des composés qui aident à lutter contre les radicaux libres responsables du vieillissement cellulaire. Ce qui en fait un soin de luxe à prix doux.

Ce noyau, que vous trempez dans l’eau dans l’espoir qu’il donne naissance à des feuilles, est certainement plus utile dans votre salle de bain que sur le bord de la fenêtre de votre salon. Semez des noyaux d’avocat dans votre routine skincare et vous verrez germer une peau radieuse, dépourvue de rugosité.

Réduit en poudre, il révèle toute l’étendue de son talent

Vous vous demandez certainement comment faire usage de ce noyau, que même vos couteaux les plus aiguisés peinent à traverser. Le mode opératoire est simple. Il suffit de râper le noyau de l’avocat encore frais, de le faire sécher pendant 48h sur un linge propre et de le passer au mortier jusqu’à avoir une texture farineuse. Vous obtenez alors une poudre magique, capable d’accomplir le job de presque tous les produits de beauté de votre trousse de toilette.

Cette « poudre d’or » n’est pas destinée à vos smoothies vitaminés du matin ni à vos pâtes à gâteaux healthy. Même si sa texture se confond avec celle des compléments alimentaires grand public, elle s’emploie en application cutanée. C’est en quelque sorte le sel des recettes beauté maison, l’ingrédient prodigieux de votre tambouille cosmétique.

Exfoliant naturel pour la peau

Mélangée à de l’huile (comme huile d’amande ou d’olive selon vos besoins dermatologiques), cette poudre sert de gommage naturel pour éliminer les cellules mortes et lisser la peau. Veillez à préparer un exfoliant à usage unique, en « uni-dose ».

Masque visage antioxydant

Le noyau contient des polyphénols et antioxydants. Dans certains soins maison, la poudre est associée à du miel ou du yaourt (végétal ou non) pour créer un masque purifiant censé aider à lutter contre les radicaux libres et donner de l’éclat à la peau.

Soin pour les cheveux

Certains utilisent l’infusion du noyau d’avocat (bouilli dans l’eau) comme rinçage capillaire. On dit que cela pourrait apporter de la brillance et renforcer les cheveux.

De déchet à boule de massage naturelle

Le noyau d’avocat n’a pas encore prouvé toute l’étendue de son talent. De par sa forme sphérique, il se substitue très bien aux accessoires d’auto-massage du grand commerce. Vous savez, ces objets en bois à pics ou à perles destinés à soulager les tensions. Nul besoin d’investir dans une balle de réflexologie quand on a une boule aussi solide sous la main. Le noyau d’avocat, parfois mué en boule de babyfoot ou taillé en collier holistique, s’invite ainsi sous vos pieds, vous accordant une pause bien-être digne des centres balinais au milieu d’une journée stressante.

Le noyau d’avocat, que vous snobez dans vos cuisines et que vous jetez comme un malpropre, est probablement la meilleure chose qui soit arrivée à votre peau depuis plusieurs mois. Parfois, les cailloux cachent les plus beaux diamants. Eh oui, les apparences sont parfois trompeuses.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Dompteuse de mots, je jongle avec les figures de style et j’apprivoise l’art des punchlines féministes au quotidien. Au détour de mes articles, ma plume un brin romanesque vous réserve des surprises de haut vol. Je me complais à démêler des sujets de fond, à la manière d’une Sherlock des temps modernes. Minorité de genre, égalité, diversité corporelle… Journaliste funambule, je saute la tête la première vers des thèmes qui enflamment les débats. Boulimique du travail, mon clavier est souvent mis à rude épreuve.
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