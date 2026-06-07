Soin visage peau grasse : routine et traitement

Une peau qui brille dès le matin, un fond de teint qui tient à peine quelques heures, des pores visibles même sous une lumière douce… La peau grasse est bien plus qu’un simple détail esthétique.

Elle résulte d’une production excessive de sébum par les glandes sébacées, phénomène appelé hyperséborrhée.

Comprendre ses mécanismes est la première étape pour lui apporter des soins adaptés et retrouver un teint équilibré.

Nous allons chercher ensemble les causes de ce type cutané, la routine beauté idéale à adopter pas à pas, les traitements complémentaires à intégrer ponctuellement, ainsi que les principes actifs incontournables à privilégier.

Comprendre la peau grasse et ses mécanismes

L’hyperséborrhée désigne une surproduction de sébum par les glandes sébacées, concentrée principalement dans la zone T du visage — front, nez et menton.

Ce sébum, substance lipidique naturelle, remplit pourtant un rôle essentiel : il participe au film hydrolipidique qui protège l’épiderme des agressions extérieures et prévient la déshydratation cutanée.

Le problème, c’est que son excès crée des conditions propices aux imperfections.

Reconnaître une peau grasse ne demande guère d’effort. L’aspect luisant et la brillance persistent même après le nettoyage. Le grain de peau paraît irrégulier, les pores dilatés sont très visibles, et les points noirs, comédons et boutons reviennent régulièrement.

Ce type cutané présente une épaisseur plus notable qu’une peau sèche et une fragilité réduite, mais il rend difficile le maintien du maquillage toute une journée.

Les causes de la peau grasse sont multiples. Du côté interne, les prédispositions génétiques constituent un facteur déterminant.

Les déséquilibres hormonaux jouent également un rôle majeur : les androgènes (hormones mâles) stimulent immédiatement les glandes sébacées, avec une prépondérance des hormones mâles sur les œstrogènes.

Certaines femmes connaissent ainsi des poussées de sébum liées au cycle menstruel, à la grossesse ou à la ménopause. Chez les adolescents, ce dérèglement hormonal est spécialement fréquent.

Les facteurs externes aggravant la situation sont tout aussi nombreux. Le stress et les émotions fortes élèvent la température corporelle, ce qui stimule la production de sébum.

La pollution de l’air ambiant, le tabagisme, les variations de température, l’humidité ou la chaleur perturbent l’équilibre cutané. L’exposition aux rayons UV et l’utilisation de produits chimiques agressifs non adaptés amplifient encore le phénomène.

La routine beauté adaptée à la peau grasse, étape par étape

Adopter une routine beauté structurée est indispensable pour réguler l’excès de sébum sans fragiliser la peau. Chaque étape compte, et le choix de produits non comédogènes à texture légère fait toute la différence.

Nettoyer sa peau matin et soir

Le nettoyage forme le socle de toute routine pour peau grasse. Deux fois par jour maximum — un rythme à ne pas dépasser — suffisent pour éliminer l’excès de sébum, les impuretés et les cellules mortes obstruant les pores.

Un nettoyage excessif risque de provoquer une déshydratation qui déclenche, paradoxalement, une surproduction compensatrice de sébum.

Le double nettoyage constitue une méthode efficace : on commence par une huile démaquillante ou une solution micellaire, puis on applique un gel nettoyant doux. L’huile de jojoba bio et l’huile de tournesol bio, toutes deux non comédogènes, sont d’excellentes alternatives.

Elles régulent le microbiote cutané et calment les inflammations sans déséquilibrer la barrière cutanée. Bannissons les savons décapants : un savon à pH neutre reste le plus adapté.

Utiliser un tonique purifiant

Après le nettoyage, un tonique ou une lotion purifiante finalise le travail. Par tapotements doux, il retire les derniers résidus, resserre les pores dilatés et tonifie le teint.

Un hydrolat astringent comme l’eau florale de menthe douce bio assainit l’épiderme efficacement. Ce soin peut aussi s’utiliser en journée pour contrôler la brillance.

Appliquer un sérum ciblé

Le sérum agit en profondeur grâce à sa concentration élevée en principes actifs. Pour une peau grasse, il hydrate, régule la production de sébum et prévient les imperfections en lissant le grain de peau.

Il complète l’action de la crème hydratante sans alourdir la peau.

Hydrater avec une texture légère

Beaucoup négligent cette étape à tort. Une peau déshydratée produit davantage de sébum pour compenser le manque d’eau. Une crème hydratante légère, idéalement un gel-crème non comédogène, maintient l’équilibre hydrique sans obstruer les pores.

L’acide hyaluronique et la glycérine sont particulièrement adaptés à ce besoin d’hydratation sans excès de gras.

Protéger sa peau du soleil

Une protection solaire indice SPF 50 s’applique chaque matin, quelles que soient les conditions météo. La peau grasse reste sensible aux dommages causés par UV et au vieillissement prématuré.

Des textures fluides et légères existent spécifiquement pour ne pas alourdir le teint.

Les soins complémentaires pour purifier et équilibrer la peau grasse

Exfolier sa peau régulièrement

L’exfoliation une à deux fois par semaine est un allié précieux. Elle favorise le renouvellement cellulaire, oxygène l’épiderme et élimine les cellules mortes responsables de l’obstruction des pores.

Elle réduit aussi l’apparence des pores dilatés et prévient les futures imperfections.

Mieux vaut privilégier les gommages acides enrichis en AHA ou BHA, ou encore les exfoliants enzymatiques sans grains.

Les formules trop décapantes ou abrasives risquent d’irriter la peau et de provoquer — là encore — une surproduction de sébum. La douceur reste le mot d’ordre.

Appliquer un masque purifiant

Le masque à l’argile verte, appliqué une à deux fois par semaine pendant une dizaine de minutes, absorbe l’excès de sébum, les impuretés et les microbes. Ses propriétés purifiantes, propriétés absorbantes et propriétés cicatrisantes en font un soin de référence pour les peaux acnéiques.

Attention : ne jamais laisser le masque sécher complètement sur la peau, au risque d’une déshydratation et d’une irritation. Toujours suivre d’une hydratation adaptée.

Selon des tests consommateurs, -86% de sébum sont constatés dès la première application du masque, et 100% des utilisateurs déclarent une peau moins brillante et matifiée après utilisation.

Le charbon végétal constitue un complément intéressant grâce à ses propriétés détoxifiantes et propriétés antioxydantes, qui resserrent les pores et éliminent les imperfections en profondeur.

Les actifs clés à privilégier dans les soins pour peau grasse

Les actifs purifiants et séborégulateurs

L’acide salicylique (BHA), utilisé à 1 ou 2 %, est l’un des actifs les plus redoutables pour désobstruer les pores, réguler le sébum et réduire points noirs et comédons. Il lisse la texture cutanée et unifie le teint.

L’argile verte cumule des propriétés purifiantes, propriétés matifiantes et propriétés nourrissantes reconnues.

Le zinc, oligo-élément aux propriétés anti-inflammatoires et propriétés antibactériennes, montre une réelle efficacité sur les acnés modérées grâce à son action rééquilibrante.

Parmi les autres actifs remarquables, on peut citer :

La bardane bio, pour ses propriétés sébo-régulatrices et purifiantes

bio, pour ses et purifiantes La gluconolactone végétale, pour le désincrustage des pores et l’ affinement du grain

végétale, pour le et l’ La Boerhavia diffusa, pour ses propriétés matifiantes reconnues

Les actifs hydratants et apaisants

Le niacinamide (vitamine B3) rééquilibre la peau, restaure l’équilibre hydrique et réduit les points noirs. L’acide hyaluronique, la glycérine et les céramides maintiennent l’hydratation et renforcent la barrière cutanée.

Le panthénol (vitamine B5) et l’aloe vera apaisent les irritations, tandis que les prébiotiques soutiennent le microbiote cutané.

L’acide azélaïque à 10% estompe les taches brunes et les rougeurs laissées par les éruptions cutanées. Les antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E et le thé vert protègent la peau des agressions extérieures.

Des tests indépendants montrent que +45% d’hydratation immédiate sont atteints avec certains gels-crèmes, et que 87% des utilisateurs obtiennent une peau vraiment matifiée sans sensation grasse.