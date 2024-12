Ces coiffures afros et métissées pourraient bientôt débarquer en emojis sur vos claviers !

Les émojis envahissent nos conversations quotidiennes et se suffisent à eux seuls pour répondre aux textos. Si désormais, on peut choisir la couleur de peau qui accompagne nos pouces en l’air et nos doigts croisés, il n’est pas encore possible de personnaliser la texture de nos cheveux. Sur les 4000 émojis concentrés derrière nos claviers, il n’y en a pas un à l’effigie des coiffures afros ou métissées. Pour compenser ce cruel manque capillaire, un collectif a imaginé des émojis dotés de tresses, de dreadlocks et de vanilles. Peut-être vont-ils bientôt faire irruption au milieu des petites filles aux couettes lisses et des hommes à la frange plate. Ce serait une belle avancée.

Un collectif crée des émojis à la gloire des coiffures afros

Vous les utilisez machinalement, sans trop réfléchir. Les émojis font désormais partie de vos écrans et constituent un langage à part entière. Le temps des bonhommes jaunes, hilares, tristes ou dégoûtés, a bien changé. Maintenant, vous pouvez attribuer une couleur à la peau de vos personnages ou à vos gestes de main. Le père Noël peut ainsi arborer un teint ébène et les sirènes une peau caramélisée. C’est déjà une belle avancée.

Mais pour incarner vraiment toutes les personnes qui composent ce monde, les émojis doivent s’actualiser et étoffer leur palette capillaire, encore tristement homogène. Tous les émojis à disposition des pouces arborent des cheveux raides et une mèche soigneusement rangée sur le côté. Le seul qui affiche des cheveux texturés est d’ailleurs plutôt « bâclé ». Les emojis existants ne rendent pas justice aux nombreuses formes et styles de coiffures afros, qui varient grandement selon les individus et les cultures.

Un collectif baptisé Rise.365 entend inscrire tresses, afros volumineux, locks et cheveux crépus dans la grande galerie d’émoticônes. Selon un sondage réalisé par le collectif, les trois quarts (74 %) des personnes interrogées ont estimé qu’aucun emoji ne représentait leur coiffure, et près d’un tiers (32 %) ont déclaré qu’ils se sentaient « invisibilisés ». Imaginez-vous un seul instant dans la peau de ces personnes, qui doivent s’identifier à travers des coiffures qui ne les reflètent pas.

Le collectif a donc designé des émojis en l’honneur des coiffures afros et métissées pour en finir avec la dictature du cheveu lisse dans l’univers digital. Il souhaite offrir une noble vitrine à ces textures de cheveux, trop souvent accusées d’être « négligées » ou « pas professionnelles ». Les montrer, c’est aussi lutter contre les préjugés et éduquer à la diversité.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par RISE 365 (@rise.365)

Pourquoi c’est plus important que vous ne le croyez

Créer des émojis à l’effigie des coiffures afros et métissées n’est pas un simple détail « visuel » et encore moins un geste superficiel. C’est une réclamation totalement légitime qui dépasse le style et l’apparence. C’est un acte de représentation qui permet aux personnes concernées de se sentir vues et reconnues dans l’espace numérique. Les émojis ne sont pas seulement là pour décorer les SMS journaliers ni pour faire « beau ». Même si vous les utilisez de façon récréative, pour manifester votre haine ou votre stupéfaction, ils vous influencent plus que vous ne le pensez.

Leur diversité peut avoir un impact profond sur la perception des individus dans la société. Une étude de 2020 a révélé que les emojis peuvent renforcer ou déconstruire des stéréotypes en fonction de la manière dont les personnes sont représentées. L’absence de représentation visuelle dans le monde numérique peut donc contribuer à un sentiment d’effacement pour certaines communautés. D’où l’urgence d’intégrer des émojis avec des coiffures afros et métissées.

Ces émojis pourraient-ils voir le jour ?

Les émojis pensés par le collectif Rise.365 vont-ils s’ancrer dans nos claviers numériques ? Pour l’heure rien de sûr. Ils vont être soumis à Unicode en avril 2025 et s’ils sont validés, ils pourraient en effet faire irruption entre les pixels dès l’année prochaine ! Ce serait un sacré coup de ciseau dans les clichés ! En tout cas, ces émojis dotés de coiffures afros et métissées viendraient concrétiser ce cher désir d’inclusivité.

En moins de dix ans, les émojis se sont refait une beauté pour s’adapter à leur ère et refléter au mieux la société. Ainsi, en 2017, une femme ornée d’un hijab investissait les personnages. En 2018, l’émoji salade se délestait de son œuf pour faire plaisir aux vegans. En 2019, des biceps et des mollets bioniques, des fauteuils roulants, des chiens guides pour aveugle faisaient une entrée très remarquée dans la bibliothèque d’émojis. Et désormais, les couples ne sont plus seulement constitués d’un homme et d’une femme au teint pâle. Ils sont pluriels et ont des carnations variables.

Ces émojis qui peignent les coiffures afros et métissées ne sont pas simplement là pour « meubler » une discussion virtuelle. Ce sont des déclarations fortes d’amour propre et d’égalité. Ils nous rappellent que chaque détail compte dans la construction d’un monde numérique plus juste et respectueux.