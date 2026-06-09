V 50 letech herečka Ali Larterová přitahuje pozornost ve smaragdově zelených šatech

Americká herečka, modelka a producentka Ali Larter se objevila na jednom ze svých nejúžasnějších vystoupení na červeném koberci. Na televizním festivalu v Newport Beach v roce 2026 se objevila v dlouhých smaragdově zelených šatech, jejichž asymetrický střih okamžitě upoutal pozornost.
Smaragdové šaty
Na kalifornském červeném koberci si Ali Larterová vybrala kousek z kolekce Victorie Beckham podzim/zima 2026, kterou představila o několik týdnů dříve na pařížském týdnu módy. Smaragdově zelené šifonové večerní šaty, jejichž hloubka barvy odrážela barvu hereččiných očí – obzvláště výrazný vizuální efekt pod záblesky světla.
Oděv se opírá o pečlivou práci ve stylu couture: jemný závoj, mistrně umístěný vpředu připomínající starověký řecký chitón, a dva strategicky umístěné trsy vyvýšených květin – jeden ve výšce poprsí, druhý těsně pod boky. Toto uspořádání proměňuje oděv ve skutečnou textilní sochu.
Asymetrický střih a splývavé lemování v řeckém stylu
Detailem, který dodává šatům obzvláště elegantní vzhled, je dlouhý, hluboký boční rozparek. Ten se táhne od hrudníku až k bokům, vytváří ostrý zlom v siluetě a dodává celku pohyb. Dokonale provedený výstřih. Na lemu střih s vysokým a hlubokým výstřihem decentně odhaluje nohy Ali Larter a strukturuje siluetu od dna až nahoru. Celkovým efektem jsou šaty, které padnou postavě, ale zachovávají si veškerou plynulost smaragdově zelené látky.
Vysoké podpatky s efektem „optické iluze“ a zlaté šperky
Ali Larter zvolila páskové lodičky s prolamovanými detaily. Z červeného koberce se boty zdály téměř neviditelné a herečce dodávaly vzhled někoho, kdo se vznáší nad zemí. Tento technický detail okamžitě vyvolal komentáře na sociálních sítích.
Pokud jde o šperky, její stylisté zvolili kousky od amerických značek: zlaté kruhové náušnice a naskládané zlaté a stříbrné prsteny. Vlasy měla nízký, volný drdol s téměř neupraveným vzhledem od Owena Goulda. A co se týče líčení, Georgie Eisdell zvolila výrazné korálové rty a odpovídající barvu očí.
Ali Larter se účastní panelové diskuse souboru "Landman" během Newport Beach TV FEST v divadle Lido v Newport Beach pic.twitter.com/AoAr5k7taO
— Více kultury, méně popu (@culturelesspop) 7. června 2026
Celkový triumf série "Landman"
Vystoupení Ali Larterové se odehrálo za specifického kontextu. Během ceremoniálu se herečka připojila ke svým kolegům ze seriálu „Landman“ – Billymu Bobu Thorntonovi, Andymu Garcíovi a Michelle Randolph – na pódiu, aby převzala cenu za vynikající herecký soubor v dramatickém seriálu. Toto významné kolektivní uznání za inscenaci potvrdilo uznání kritiky.
V těchto smaragdově zelených šatech se Ali Larter objevila pozoruhodně stylově. Dokázala, že červený koberec nemá nic společného s věkem. Vzhled, kterým si snadno vydobyla místo na svém osobním žebříčku.