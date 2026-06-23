„Tohle není outfit na loď“: Kim Kardashian překvapuje koženým vzhledem

Americká mediální osobnost a podnikatelka Kim Kardashian se nedávno objevila na palubě jachty v černém koženém outfitu od Gucci od hlavy až k patě, což je módní volba, která okamžitě rozpoutala pozornost na sociálních sítích.
Černý kožený look od hlavy až k patě od Gucci
Kim Kardashian se na svém instagramovém účtu objevila v celočerném koženém outfitu Gucci. Italský módní dům, pro který je již několik sezón jednou z nejviditelnějších ambasadorek, jí poskytl jak bundu se zipem vpředu, tak i odpovídající kalhoty. Nejvýraznějším prvkem outfitu je bunda, jejíž přední zip nejde úplně nahoru. Kim Kardashian se rozhodla ji nechat částečně rozepnutou, čímž vytvořila efekt hlubokého výstřihu. Tento celočerný look se stal silným stylistickým poznávacím znamením.
Příslušenství doplňuje sadu
Aby Kim Kardashian tento vzhled doplnila, zvolila pečlivě vybrané doplňky. Nadměrné sluneční brýle jí chránily oči a zároveň zdůrazňovaly tajemný rozměr vzhledu. Vedle ní nesla kabelka přes rameno, která zachovala monochromatickou paletu. Toto nahromadění černých prvků vytváří celkový vzhled od hlavy až k patě, kde každý kus doplňuje ostatní v logice vizuální jednoty.
Jachta jako letní kulisa
Kim Kardashian byla spatřena na palubě luxusní jachty, kde si užívala večer s hosty. Několik fotografií ukazuje Kim ponořenou do konverzace a zachycující uvolněné chvíle v exkluzivním prostředí. Kontrast mezi očekávanou ležérností večera na moři a strukturovanou povahou jejího koženého oblečení vytváří nepříjemný efekt, který vyvolal online reakce. Někteří poznamenali, že „tento typ vzhledu se obvykle nespojuje s dnem na vodě“.
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Příspěvek, který vyvolal vlnu komentářů
Pod fotografiemi ji fanoušci zahrnuli chválou. „Tohle je přesně ta Kim, jakou jsme potřebovali,“ napsal jeden z nich v komentáři, který zopakovalo mnoho módních komentátorů. Jiní chválili její střih na míru: „Miluju na tobě tenhle outfit,“ „Tak krásné!“ napsalo několik sledujících. Komentáře doprovázela spousta emotikonů, včetně černých srdcí a plamenů, které odrážely všeobecný obdiv k tomuto vzhledu.
V černém koženém outfitu od Gucci od hlavy až k patě, částečně rozepnuté bundě a odpovídajících doplňcích Kim Kardashian působila dokonale vyváženě. Znovu předvedla svou schopnost proměnit jednoduchou párty na jachtě v nezapomenutelný módní okamžik a pohrávala si s očekávanými letními módními kódy.