Shakira prozrazuje, proč jí mistrovství světa změnilo život daleko za hranice hudby

Pro Shakiru je mistrovství světa mnohem víc než jen pódium. V rozhovoru pro časopisPeople kolumbijská zpěvačka a skladatelka prozradila, jak moc tato událost ovlivnila její život – a to nejen hudebně. Mluvila o spojení s fotbalem, které považuje za „nerozbitné“.
Příběh, který začíná hudbou
Shakiřino zapojení do mistrovství světa ve fotbale sahá až do roku 2006, kdy zazpívala „Hips Don't Lie“ po boku haitského zpěváka a rappera Wyclefa Jeana. V roce 2010 se s písní „Waka Waka (This Time for Africa)“ skutečně zapsala do historie soutěže. V roce 2014 se vrátila s písní „La La La (Brazil 2014)“, čímž upevnila své postavení ikonické umělkyně turnaje. S každým vydáním Shakira propůjčuje své jméno písni, která se stala klasikou.
Setkání, které všechno změnilo
Dopad mistrovství světa ve fotbale na její život sahá daleko za hranice hudby. Právě během mistrovství světa v roce 2010 se Shakira setkala s otcem svých dětí, bývalým fotbalistou Gerardem Piquém, který v té době soutěžil. Z tohoto vztahu vzešli její dva synové, třináctiletý Milan a jedenáctiletá Sasha. Zpěvačka je láskyplně nazývá svými „Waka Kids“. „Myslím, že se narodili díky té písni,“ svěřuje se a dodává, že představují „nejkrásnější věc, která se jí kdy stala“.
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Pouto, které popisuje jako „osud“
Na otázku, co ji k mistrovství světa ve fotbale FIFA opakovaně přitahuje, Shakira odpověděla jediným slovem: „Osud.“ Pro ni má každý ročník něco „magického“. Vzpomíná si dokonce i na rok 2014, kdy ji, těhotnou se Sašou, „odhalili“ její fanoušci, kteří dokázali její těhotenství uhodnout na obrazovce. Všechny tyto vzpomínky dále upevňují její vztah k této události.
Ústřední role na mistrovství světa ve fotbale 2026
Shakira se letos opět stává významnou hvězdou. Na úvodním zápase již vystoupila po boku nigerijského zpěváka a skladatele Burny Boye, kde zpívala „Dai Dai“, oficiální píseň mistrovství světa ve fotbale™ 2026. Také se chystá zapsat do historie účastí na vůbec první poločasové show na mistrovství světa ve fotbale, a to během finále v červenci, po boku Madonny a jihokorejské chlapecké skupiny BTS.
Shakira si udržuje mimořádné pouto k mistrovství světa ve fotbale, a to i přes globální hity, klíčové setkání a narození dětí. Tato událost nebyla jen pódiem, ale skutečně změnila směr jejího života. Je to milostný vztah s fotbalem, na který zpěvačka zjevně jen tak nezapomene.