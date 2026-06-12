Zpěvačka Madonna v 67 letech překvapuje svými „odvážnými“ módními volbami

Fabienne Ba.
@madonna / Instagram

Americká zpěvačka a skladatelka Madonna nadále odmítá jakoukoli myšlenku na stylistický odchod do důchodu. Královna popu se právě znovu velkolepě objevila, tentokrát na překvapivém koncertě v srdci Times Square v New Yorku. A její outfit se rychle stal virálním na sociálních sítích.

Překvapivý koncert v srdci Times Square

Moment překvapení byl naprostý. Bez jakéhokoli předchozího ohlášení se Madonna objevila na improvizovaném pódiu uprostřed jednoho z nejikoničtějších náměstí světa a přednesla minikoncert davu ohromených kolemjdoucích. Toto městské představení dokonale odráží její pověst umělkyně, která je schopna již více než čtyřicet let proměnit každé vystoupení v kulturní událost.

Pro tuto příležitost byla logistická organizace show dokonce koncipována jako skutečné pop-up vystoupení – formát, který je obzvláště populární mezi novou generací umělců, ale který Madonna praktikuje už od svých prvních newyorských koncertů v 80. letech.

Silueta silně odkazující na celou jeho kariéru

Madonna se bez kalhot objevila v outfitu složeném z růžového spodního prádla, které bylo překryto dvoubarevným korzetem, jenž ostře definoval její pas. Tento přístup přímo odkazoval na její charakteristickou estetiku 90. let – turné „Blond Ambition Tour“, kdy na pódiu předváděla siluety kombinující korzety, zvětšení poprsí a prvky intimního oblečení, které se nyní nosilo i mimo domov.

Vzhled dotvářejí černé síťované punčochy a stříbrné kozačky po kolena, které siluetu ukotvují v futuristické estetice. S každým pohybem lesklý povrch bot zachycuje světlo newyorských neonových nápisů a vytváří tak téměř filmový vizuální efekt.

Doplňky, které strukturují vzhled

Co se týče šperků, Madonna zvolila hojnost. Několik vrstev náhrdelníků, prstenů a náramků z materiálů kombinujících stříbro a robustní řetízky dodalo jejímu vzhledu rock'n'rollový nádech. A na tváři dodaly modře tónované brýle poslední grafický šmrnc a záměrně rozmazávaly zpěvaččin pohled – jako by ji chtěly i přes veřejnou expozici částečně skrýt. Dokonale zvládnutá vizuální rovnice, kde každý prvek zesiluje ten druhý. Nic nebylo ponecháno náhodě – stejně jako při hlavních zpěvaččiných jevištních vystoupeních v průběhu celé její kariéry.

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Nová éra asertivní módy a hudby

Toto městské představení přichází v klíčovém okamžiku její kariéry. Madonna se skutečně připravuje na svůj hudební návrat s novým albem, které se očekává letos (2026) – jejím prvním u Warner Records po téměř dvaceti letech. V čele stojí producent Stuart Price, který také pracoval na jejím hitu z roku 2005 „Confessions on a Dance Floor“. Tato spolupráce signalizuje obnovenou energii v dance-popovém repertoáru, který je jejím poznávacím znamením posledních 25 let.

Madonna tak dokazuje, že věk nemá nic společného s odvahou – pokud o tom ještě někdo pochyboval. A že móda, když se nosí jako skutečná umělecká forma, nikdy neztrácí svou fascinující sílu. Ukázka, která bude jistě inspirovat i dlouho po skončení této sezóny.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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