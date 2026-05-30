V tomto pilatesovém studiu se ženy s plnějšími tvary už necítí „abnormálně“.

Pilates je pro mnoho žen každodenní aktivitou. Tento sport, který procvičuje hluboké svaly, zlepšuje mobilitu a poskytuje kardiovaskulární cvičení, je skvělým způsobem, jak si udržet zdraví. Ve studiích, kde se pot mísí s luxusními parfémy, však účastnice mívají podobnou postavu a drží se v mezích podložky. Ženy s plnějšími tvary nebo plnější postavy jsou ve skupinových lekcích vzácností. Aby si mohly vyzkoušet pilates, aniž by se cítily jako podvodnice, otevírají se inkluzivní centra.
Pilates, sport stále spojovaný se štíhlými postavami
Pilates je trendy sport, který láká davy na své pěnové podložky a kluzné stroje. Toto cvičení obklopuje celá řada obrazů, které se téměř staly samostatnou estetikou. Za stejnojmennými hashtagemi se skrývají štíhlé ženy s jemným břichem a elegantními strečovými outfity. Na sociálních sítích se zdá, že Pilates je redukován na jeden typ postavy.
„Pilates girl“, dívka, která provádí každý pohyb, jako by byl bez námahy, a která se prochází s hrnkem matchy přehozeným přes rameno, se rychle stala ideálem krásy. Připnutá jako ideál nebo „cíl, kterého je třeba dosáhnout“, si v těchto elegantně navržených studiích nevědomky vnucuje standardní postavu. Pouhé zadání tohoto klíčového slova do vyhledávacího řádku Pinterestu odhaluje tuto anatomickou realitu: éterická, téměř neskutečná těla, zdánlivě v pohodě s míči, lehkými činkami, designovými podložkami a oblečením hodným šatníku Barbie. Skutečná přehlídka diktátů. Nevyhnutelně se ne všechny ženy ztotožňují s „Pilates girl“ a některé čekají, až budou mít podobné tělo, než se vůbec pustí do těchto cviků na posílení středu těla.
Přestože počet rezervací na toto cvičení celosvětově vzrostl o 66 %, mnoho žen váhá s registrací ze strachu, že se nebudou cítit jako doma. Aby těmto ženám pomohla překonat jejich marginalizaci, některá studia kladou důraz na diverzitu jako na základní princip, nikoli jako na možnost. Ve Forza Pilates mají ženy s nadváhou, které se obávají, že budou „největší ve třídě“, konečně přístup k bezpečnému, příjemnému a nekritickému prostoru.
Unikátní studio, kde si každý typ postavy najde své místo
Jen tak mimochodem, než se Pilates stal elitářským sportem pro řidiče SUV a fontánami mladých nadšenců do alkoholu, vynalezl ho Joseph Pilates k rehabilitaci zbitých těl vojáků během první světové války. Na rozdíl od vysoce zátěžových sportů nebo brutálních praktik, jako je kulturistika, je Pilates mnohem šetrnější. Je to disciplína všímavosti, jejímž cílem není vytvářet vypouklé svaly, které by se hrdě vystavovaly na horkém písku, ale posilovat základy těla prostřednictvím zapojení středu těla, hlubokého dýchání a kontroly.
Ve zdech Forza Pilates tento sport znovu nabývá svého pravého významu. Není to soutěž v mírách ani hra o výkon, ale okamžik znovupropojení se sebou samým, se svými pohyby, s vlastním vnitřním klidem. Sydney Dumler, zakladatelka tohoto prostoru připomínajícího chrám pohody, si přála, aby ženy s plnějšími tvary nebo s nadváhou mohly cvičit pilates, aniž by se srovnávaly se svými sousedy na podložce nebo se cítily zastrašeně.
Byla to její nejlepší kamarádka, hluboce zasažená touto tichou diskriminací, která navrhla tento nápad. Sydney pak její přání splnila tím, že ve své škole zavedla třídy pro ženy s plnějšími tvary. Ženy s kyprými tvary a plnější postavy, které byly v tomto pečlivě navrženém architektonickém prostředí pravidelně přehlíženy, okamžitě přijaly tento lidštější a méně standardizovaný přístup. Zaměřují se spíše na své vlastní zkušenosti než na fámy.
Lekce pilates pro plnoštíhlé pro uklidnění těch, kteří se s tématem již vyznají.
V této místnosti s vysokými stropy a zrcadly v renesančním stylu se tyto ženy s křivkami nebo plnějšími tvary, které se často cítí nepatřičně mezi vypracovanými těly a dlouholetými účastnicemi s pozoruhodnou flexibilitou, mísí s postavami, které se jim podobají. Zatímco v tradičních lekcích tuhnou pod tíhou pohledů, v těchto soukromých sezeních se umění plně vcítí. Jejich těla již nejsou vnímána jako sbírka vad, ale jako nástroje, spojenci v každém pohybu.
Sydney navíc nevyhradila časové úseky pouze pro ženy s nadváhou, které hledají uznání. Své lekce také přizpůsobila tak, aby byly sezením sebepřijetí, nikoli sebesabotáže. Reformery s nastavitelnou výškou eliminují jakékoli pocity nedostatečnosti a mají vyšší hmotnostní limit, aby se zabránilo sebenenávisti. Instruktorka, která tyto lekce s téměř terapeutickými účinky vede, udržuje účastníky motivované pozitivními afirmacemi, které se rychle stávají krédem kolektivního nadšení.
Protože ne, Pilates nikdy nebyl vyhrazen pro štíhlé postavy nebo pro ty, kteří nosí pastelové legíny velikosti XXS. Toto studio ukazuje, že i větší tělo může na reformeru bez problémů najít svou plynulost, sílu a ladnost. Že dokáže udržet držení těla, procvičit hluboké svaly, získat mobilitu a zažít ten slavný pocit vyrovnání, který všichni cvičenci hledají bez ohledu na svou velikost.