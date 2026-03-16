Tyto neviditelné náklady, které ženy nesou denně

Ženy jsou často obviňovány z marnotratnosti. Pokud se však na konci měsíce ocitnou v dluzích, není to kvůli impulzivním nákupům uskutečněným při prohlížení výloh, ale kvůli jejich pohlaví a standardům, které s tím souvisejí. Podléhají „růžové dani“, která nafukuje ceny produktů, které jim jsou nabízeny, a proto musí neustále sáhnout do peněženky. Být ženou je skutečnou finanční zátěží.
Růžová daň, tichá diskriminace
Podle zastaralých stereotypů nejsou ženy stvořeny k tomu, aby spravovaly finance. Plýtvají penězi na frivolní věci a utrácejí bezohledně. Pokud věříte těmto sexistickým klišé , maximálně vyčerpávají své kreditní karty u každé výlohy, kterou vidí, a nedokážou se držet rozpočtu. Koneckonců je všeobecně známý fakt, že ženy nejsou dobré v matematice. Ve skutečnosti však tyto ženy zdaleka nezneužívají své bankovní účty.
Pokud se někdy ocitnou na pokraji odhalení, není to proto, že by vyměnily své peníze za pár značkových podpatků nebo novou kabelku. Je to především proto, že čelí do očí bijící ekonomické diskriminaci. Jsou oběťmi „růžové daně “, která je nutí platit více za střih vlasů nebo šampon s genderově odlišným balením, které slibuje dlouhé, hedvábné vlasy.
V důsledku této daně, která sama o sobě ilustruje nerovnost, tedy ženy platí za srovnatelné služby nebo produkty více než muži. Holicí strojek, jednoduše proto, že má sofistikovanější design a barvu připomínající Barbie, stojí o několik centů více než ten s obrázkem muže v pozadí. Služby chemického čištění jsou pro ženy také cenově nižší, stejně jako stříhání vlasů, které se liší dvojnásobně v závislosti na pohlaví. Musí tyto společenské požadavky platit a dostávají o 21,8 % méně než jejich mužští protějšky.
Cena pravidel je neúnosná.
Zatímco většina forem antikoncepce je hrazena pojišťovnou, menstruační hygienické produkty představují pro ženy značný výdaj. Často jsou považovány za luxus, zejména pro ty, které hledají kvalitní a tělu šetrné možnosti. Musí platit vysokou cenu za biologickou realitu, kterou si nevybraly. Odhady naznačují, že menstruace stojí 675 eur ročně, což za celý život činí celkem 23 500 eur. Za tyto peníze by si mohly koupit nové auto, splatit hypotéku nebo si dokonce splnit sen o založení vlastního podniku.
Několik organizací se mobilizuje, aby distribuovaly hygienické vložky zdarma, podobně jako jiné dělají s jídlem, čímž zdůrazňují vnímanou „privilegium“. A to ani nezohledňuje všechny „výhody“ spojené s menstruací – dodatečné náklady na zvládání symptomů, které menstruaci doprovázejí. Termofory, deky, náplasti… nic z tohoto příslušenství není hrazeno zdravotním pojištěním.
Výdaje související s bezpečností
Jít ven v noci je pro rozpočet záplavou peněz, a to nejen proto, že si ženy objednávají nekonečné množství koktejlů nebo předkrmů, ale také proto, že v drtivé většině volí taxi místo veřejné dopravy, i když platí měsíční jízdenku. A ne, není to „rozmar princezny“, jak někteří muži trvají na svém. Raději se dostanou domů v pořádku a zaplatí si soukromého řidiče , než aby riskovali život v bezplatné veřejné dopravě. Vzhledem k tomu, že jízda taxíkem ve velkých městech stojí v průměru kolem třiceti eur, rozhodně to zatíží jejich bankovní účet.
Ženy, vystavené nepřátelskému městskému prostředí, se také usazují v bezpečných čtvrtích, kde je nájemné vysoko nadprůměrné. Mnohé investují do kurzů sebeobrany, ne pro potěšení, ale preventivně, aby se bránily před nebezpečím. Ze stejného důvodu utrácejí více za pepřové spreje než za drahé parfémy a neinvestují do rtěnky, ale do výstražných píšťalek a ostrých klíčenek.
Trest za mateřství
V profesním světě jsou muži „králi“. Díky většímu uznání a možnostem kariérního postupu si tito gentlemani užívají bezchybné kariéry, zatímco ženy jsou na pokraji vyřazení. Když otěhotní, je to trochu jako „návrat na začátek“. Podle francouzského Národního institutu pro demografická studia (INED) může příchod prvního dítěte ženám dlouhodobě způsobit ztrátu 30 % příjmu.
Když spojíte růžovou daň, náklady spojené s menstruací, zabezpečení a sankce za mateřství, závěr je jasný: být ženou je drahé. A nemluvíme o frivolních nákupech nebo zbytečných výdajích, ale spíše o nákladech, které ukládá společnost a neviditelné, ale přetrvávající genderové normy.
Nebyl by pro ženy skutečný luxus možnost žít bez těchto uvalených zátěží? Spravedlivější společnost by měla začít uznáním těchto neviditelných nákladů a snížením této každodenní zátěže. Protože za každou utracenou korunou se skrývá méně finanční svobody, méně autonomie a neustálá připomínka přetrvávajících nerovností.