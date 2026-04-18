„Děsíš muže“: tato poznámka, která je často adresována ženám, je kontroverzní.

Na první pohled se tato poznámka zdá neškodná. Přesto „děsíš muže“ nyní vyvolává četné reakce. Stále více žen to vnímá méně jako prosté pozorování a spíše jako odraz stále velmi přítomných společenských očekávání, která obklopují ženskost.
Banální fráze… ale ne tak neutrální
V posledních měsících se tento výraz znovu objevil ve veřejné debatě, zejména ho prosazuje novinářka a spisovatelka Chloé Thibaud. Jeho význam pramení ze skutečnosti, že se zdá, že vyjadřuje mnohem více než jen prosté pozorování.
Za myšlenkou „děsivé“ mnozí ve skutečnosti vidí formu napomenutí. Být sebevědomý, brilantní nebo nezávislý by stále bylo přijatelné… za předpokladu, že člověk nepřekročí určité implicitní hranice. Jako by sebejistota musela být vždy doprovázena určitou jemností, aby zůstala „přijatelná“. Tento rozpor přímo odráží genderové stereotypy, které jsou stále hluboce zakořeněny v kolektivním vnímání.
Když se pojištění stane „zastrašujícím“
Jádro debaty spočívá v tomto: když je žena popisována jako „zastrašující“ nebo „děsivá“, ne vždy to odráží její skutečné chování. Často to odráží to, jak je její chování vnímáno optikou společenských norem. Výzkum v sociální psychologii ukazuje, že ženy stále čelí někdy protichůdným očekáváním. Mohou být povzbuzovány k úspěchu, ke kompetenci, k viditelnosti… a zároveň jsou posuzovány, pokud se příliš odchylují od tradičních ženských norem.
Studie publikovaná v časopise Journal of Experimental Social Psychology zdůrazňuje, že „brilantnost“ je u žen častěji vnímána jako atypická než u mužů. V důsledku toho se ženy považované za vysoce kompetentní mohou někdy setkat s odmítnutím nebo kritikou. Jinými slovy, poznámka „děsíš muže“ jde daleko za otázku přitažlivosti. Odráží dynamiku, kdy se určité vlastnosti, ceněné u mužů, stávají ambivalentnějšími, když je ztělesňují ženy.
Proč je tato poznámka dnes znepokojivá
Důvod, proč tato fráze vyvolává tak silnou reakci, je také ten, že je stále častěji vnímána jako skrytý příkaz. Nepřímý způsob, jak naznačit, že by člověk měl být méně asertivní, aby „neobtěžoval“ ostatní.
Některé hlasy, jako například Chloé Thibaud, poukazují na jistou ironii v této myšlence. Ve skutečnosti totiž mezinárodní data vykreslují zcela jiný obraz: podle Světové zdravotnické organizace přibližně každá třetí žena na světě zažila během svého života fyzické nebo sexuální násilí.
Tento kontrast podněcuje debatu. „Strach“ zmíněný v této větě nemá stejnou váhu jako strach, který mnoho žen skutečně prožívá. Proto u některých vzniká pocit odloučení, nebo dokonce záměny rolí.
Přitažlivost, moc a dvojitá vazba
Toto pozorování se často objevuje v kontextu romantických vztahů. A právě zde nabývá ještě složitějšího rozměru. Studie o dynamice párů ukazují, že ženy si lze stále vážit, když ujišťují, podporují nebo se přizpůsobují. Naopak silná autonomie nebo velké sebevědomí mohou být někdy vnímány jako destabilizující.
Tomuto se říká dvojitá vazba: jste povzbuzováni k nezávislosti, ale ne příliš; k sebevědomí, ale ne do té míry, abyste se zdáli nepřístupní; k asertivitě, ale bez zastrašování. V této souvislosti se může říct ženě, že je „děsivá“, stát společensky přijatelným způsobem signalizace, že se odchyluje od očekávané normy.
Tato malá fráze v konečném důsledku funguje jako katalyzátor. Zdůrazňuje přetrvávající obtíže s plným přijetím ženské sebejistoty, aniž by se z ní stal problém. Zároveň vyvolává otázky, jak jsou určité vlastnosti – ambice, sebevědomí, svoboda – stále vnímány odlišně v závislosti na tom, zda je ztělesňují muži nebo ženy. Dnes se stále více žen rozhodne s touto poznámkou neztotožňovat. Odmítají myšlenku, že musí být diskrétnější, „menší“ nebo méně viditelné, aby vyhověly implicitnímu očekávání.