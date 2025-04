Ces aliments que les coureuses régulières ne devraient jamais négliger

Vous courez régulièrement ? Alors vous savez déjà que chaque détail compte : le souffle, la foulée, les chaussures, le sommeil… Il y a un autre pilier, parfois sous-estimé, qui peut sérieusement booster vos performances : l’alimentation. Et plus précisément, certains fruits qui sont de véritables concentrés d’énergie, de récupération et de bien-être. Car oui, vous êtes une athlète – peu importe que vous visiez un 10 km ou que vous fassiez votre jogging pour le plaisir. Et à ce titre, votre corps mérite ce qu’il y a de mieux, sans restriction ni culpabilité. Voici 3 fruits à intégrer (ou réintégrer) dans votre routine si vous êtes une coureuse régulière.

1. La banane : votre meilleure alliée

La banane, c’est un peu le fruit chouchou des coureuses. Et pour cause. Facile à transporter, elle ne nécessite ni couteau, ni fourchette, ni préparation. Elle s’épluche en deux secondes, se digère tout aussi vite, et apporte exactement ce dont vous avez besoin avant, pendant ou après l’effort.

Pourquoi l’adopter ? Parce qu’elle est riche en potassium et en magnésium, deux minéraux essentiels pour vos muscles. Ils participent à la prévention des crampes et à une bonne récupération musculaire. Et côté énergie, la banane est aussi une excellente source de glucides naturels. Elle vient gentiment recharger vos réserves de glycogène, ce fameux carburant que vos muscles adorent brûler en plein effort.

Une astuce : glissez-en une dans votre sac avant de partir courir. À croquer 30 minutes avant l’effort pour un petit coup de boost, ou juste après, en mode collation de la victoire.

2. Le kiwi : petit mais ultra puissant

Le kiwi est un super-héros dans un costume velu. Derrière son allure discrète, il cache une puissance nutritionnelle impressionnante. Ce petit fruit vert est une bombe de vitamine C, bien plus dosée qu’une orange, et regorge aussi de potassium et d’antioxydants.

Avant votre sortie, il vous permet de faire le plein sans vous alourdir. Après l’effort, il aide votre corps à lutter contre le stress oxydatif, ce phénomène provoqué par l’effort intense qui fatigue l’organisme. Et cerise sur le gâteau (ou plutôt, pépin sur le kiwi), il soutient vos défenses immunitaires – pratique quand vous enchaînez les entraînements, même sous la pluie ou par temps froid.

Frais, mixé en smoothie, en salade de fruits ou tout simplement à la cuillère : il s’intègre facilement dans vos routines de coureuse. Et il apporte cette petite touche acidulée qui donne le sourire.

3. La canneberge : une alliée trop souvent oubliée

On pense rarement à elle, et pourtant, la canneberge (ou cranberry pour les intimes) a plus d’un tour dans ses petites baies rouges. Longtemps cantonnée aux rayons de fêtes ou aux jus sucrés, elle mérite pourtant une place dans votre alimentation de coureuse, surtout en récupération.

Pourquoi ? Parce qu’elle est très riche en antioxydants, et notamment en polyphénols, qui aident à réduire l’inflammation liée aux micro-déchirures musculaires provoquées par l’entraînement. Résultat : votre corps récupère plus vite, et vous êtes d’attaque pour votre prochaine session.

Version séchée, elle est ultra pratique à emporter : dans un sachet, une barre maison ou un yaourt post-run. Et si son goût acidulé peut surprendre, il se marie très bien avec des fruits secs.

Ces 3 fruits ne sont pas des « miracles en peau ». Ils ne remplacent pas un bon échauffement, des chaussures adaptées ou un sommeil réparateur, mais ils soutiennent votre corps, vos muscles, votre énergie. Inutile de vous priver ou de suivre une tendance nutritionnelle rigide. Votre corps est unique, votre rythme aussi. Alors testez, écoutez vos sensations, ajustez. Faites-vous plaisir tout en respectant vos besoins. Parce que votre corps est votre meilleur allié, autant lui offrir ce qui le nourrit vraiment – avec goût, énergie et bienveillance.