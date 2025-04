Cholestérol élevé ? Voici ce qu’il faut privilégier dans votre assiette

Votre médecin vous a annoncé que votre taux de cholestérol est un peu trop élevé ? Pas de panique. Avant de vous imaginer condamné à une vie sans saveur, sachez qu’il est tout à fait possible de réguler votre cholestérol… en mangeant. Votre assiette peut devenir votre meilleure alliée santé, à condition de savoir quoi y mettre. Voici donc une sélection de 10 aliments à inviter dans votre cuisine pour faire du bien à votre cœur.

1. L’avoine

Commençons par un incontournable. L’avoine est une vraie superstar pour faire baisser le cholestérol. Grâce à sa richesse en fibres solubles (les bêta-glucanes pour les intimes), elle réduit l’absorption du cholestérol dans votre sang. En gros, elle fait un peu le ménage dans vos artères. Une portion de flocons d’avoine au petit-déjeuner, et vous êtes déjà sur la bonne voie.

2. L’orge

Moins populaire que l’avoine, mais tout aussi efficace, l’orge est bourrée de fibres solubles. Elle fonctionne comme un piège à cholestérol dans votre intestin. En plus, elle se marie aussi bien avec des plats mijotés que des salades fraîches. Un vrai caméléon culinaire.

3. Les légumineuses

Lentilles, pois chiches, haricots rouges ou noirs… ces petites bombes nutritionnelles sont riches en fibres et en protéines végétales. Elles prennent leur temps pour être digérées, vous rassasient durablement, et aident à faire chuter ce fameux LDL. Bonus : elles vous donnent une belle énergie.

4. Les fruits riches en pectine

Vous avez un faible pour le sucré ? Pas besoin de tout supprimer. Tournez-vous vers les fruits riches en pectine, une fibre magique qui ralentit l’absorption du cholestérol. Les pommes, les oranges, les fraises et les raisins sont non seulement délicieux, mais aussi redoutablement efficaces.

5. Les noix

Amandes, noix, pistaches… ces petites merveilles sont pleines de graisses insaturées et de fibres. Remplacez vos en-cas transformés par une poignée de noix, et vous pourriez réduire votre cholestérol LDL (mauvais cholestérol) jusqu’à 5 %. Croquantes, nourrissantes et bonnes pour la santé, elles ont tout bon.

6. Les légumes fibreux

On les sous-estime, et pourtant, l’aubergine et le gombo sont de véritables trésors de fibres solubles. Leur texture douce les rend parfaits dans des plats mijotés ou rôtis au four. Peu caloriques, riches en bienfaits, ils s’intègrent facilement dans une alimentation équilibrée.

7. Les poissons gras

Les oméga-3 présents dans les poissons comme le saumon, le maquereau ou la truite sont de véritables boucliers cardiovasculaires. Ils réduisent les triglycérides, boostent le HDL (le « bon » cholestérol), et apaisent l’inflammation. Les oméga-3 sont également présents dans divers aliments d’origine végétale, tels que les graines de lin, de chia et de chanvre, ainsi que dans les noix et les algues. Par ailleurs, les compléments d’oméga-3, 6 et 9 offrent une solution pratique pour un dosage précis.

8. Le soja et ses dérivés

Tofu, lait de soja, tempeh… ces produits sont riches en protéines végétales et permettent de remplacer les protéines animales riches en graisses saturées. Ils peuvent réduire votre LDL de 3 à 4 %. De quoi diversifier votre alimentation tout en prenant soin de votre santé.

9. Les huiles végétales

Dites adieu au beurre surchauffé et bonjour à l’huile d’olive ou de colza ! Ces huiles, riches en graisses polyinsaturées, aident à réduire le LDL lorsque vous les utilisez à la place des graisses saturées. En plus, elles donnent du goût à vos plats sans les alourdir.

10. Les aliments enrichis en stérols et stanols

Ces substances naturelles bloquent l’absorption du cholestérol au niveau de l’intestin. On les trouve dans certains produits laitiers, margarines ou yaourts enrichis. Bien intégrés dans une alimentation équilibrée, ils peuvent réduire le LDL jusqu’à 10 %.

En bonus : quelques conseils pratiques

Parce qu’une bonne alimentation, c’est aussi une question d’équilibre global, voici quelques astuces à garder en tête :

Limitez les graisses saturées (viandes grasses, produits laitiers entiers, plats industriels).

Misez sur la variété : plus votre assiette est colorée, mieux c’est.

Bougez régulièrement : une marche rapide, une séance de danse, du vélo… l’important, c’est de faire ce qui vous plaît.

Hydratez-vous bien, et pensez aussi à votre sommeil.

Un taux de cholestérol un peu élevé, ce n’est pas une fatalité. En adaptant votre alimentation avec intelligence et plaisir, vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé cardiovasculaire. Et pas besoin de privation ou de repas tristes : on parle ici d’une cuisine savoureuse, joyeuse, et body positive. Parce que prendre soin de soi, c’est aussi se faire du bien dans l’assiette.