Beurre de cacahuètes : ce que vous ne soupçonnez peut-être pas

Longtemps catalogué comme le symbole du petit-déj’ des séries US – tartiné à outrance sur du pain de mie industriel – le beurre de cacahuètes a opéré une remontada spectaculaire. Aujourd’hui, il trône fièrement dans les rayons des magasins bio, se glisse dans les recettes de fitness gourmets, et fait même son show dans les story Instagram d’influenceurs bien dans leurs baskets. Le beurre de cacahuètes n’est plus ringard : il est cool, trendy… et (surprise !) potentiellement bon pour la santé. Faut-il vraiment l’adopter sans réserve ? Spoiler : pas tout à fait. On vous dit tout.

Un comeback savoureux

À une époque pas si lointaine, on regardait le beurre de cacahuètes avec méfiance, comme un OVNI diététique venu d’outre-Atlantique. Trop gras, trop sucré, trop « fast-food ». Et puis, les temps ont changé. En l’espace d’une décennie, sa consommation a triplé en France. Rien qu’en 2023, les ventes ont explosé de 23 %.

Pourquoi ce succès ? Parce qu’il coche toutes les cases de l’aliment tendance : riche en protéines, végétal, sans lactose, facile à intégrer dans des recettes stylées. Il est devenu un allié des sportifs, un plaisir gustatif, et même un aliment validé par certains pros de la nutrition. Comme quoi, les idées reçues ont la vie dure… mais pas éternellement.

Une bombe nutritionnelle bien calibrée

Le beurre de cacahuètes n’a pas seulement un goût doudou : il a aussi un CV nutritionnel impressionnant. À commencer par ses 25 g de protéines pour 100 g. De quoi ravir les végétariens ou vegans et les adeptes de la muscu qui veulent gonfler leurs apports sans se tourner vers les protéines animales.

Ajoutez à cela des fibres, de la vitamine E (alliée beauté pour une peau qui respire la santé), du magnésium (anti-stress naturel), et des bons gras (ceux qui veulent du bien à votre cœur). Ce cocktail en fait un encas nourrissant, stable sur le plan glycémique et parfait pour tenir entre deux repas.

À noter : pas tous les beurres de cacahuètes se valent, comme le rappelle la nutritionniste Maeva Zambon, interrogée par Le HuffPost. Le bon réflexe : lire l’étiquette. Un vrai bon beurre de cacahuètes contient… uniquement des cacahuètes. Point. À la limite, un soupçon de sel. Exit les versions trafiquées avec sucre ajouté, huile de palme ou arômes artificiels. Votre corps vous dira merci.

L’ombre au tableau

Avec environ 625 calories pour 100 g, ce n’est pas un aliment light. Ce n’est toutefois pas non plus un ennemi. Tout est question de quantité et de contexte. Une ou deux cuillères à café dans un porridge, sur un fruit, ou dans un smoothie bowl, c’est parfait pour caler une petite faim. En revanche, manger le pot à la cuillère devant une série Netflix… disons que ça reste un plaisir, mais mieux vaut éviter d’en faire une habitude.

Autre petit bémol que peu de gens connaissent : le beurre de cacahuètes est riche en oméga-6, des acides gras essentiels, oui, mais qui peuvent devenir problématiques s’ils sont consommés en excès. Pourquoi ? Parce qu’ils doivent être équilibrés avec des oméga-3 (présents dans les graines de lin, les noix, les poissons gras…). Un ratio déséquilibré peut favoriser l’inflammation chronique, un facteur de risque pour pas mal de bobos modernes (fatigue, douleurs, troubles cardio…).

La solution ? Pas besoin de bannir le beurre de cacahuètes, simplement équilibrer avec d’autres sources de bonnes graisses. Et varier les purées d’oléagineux, pourquoi pas ! La purée d’amande ou de noisette, c’est aussi le feu.

Comment le choisir (et l’aimer encore plus)

Au moment de l’achat, misez sur la simplicité : une liste d’ingrédients courte comme un tweet. Le mieux : 100 % cacahuètes. Bio ou pas, c’est à vous de voir selon votre budget et vos valeurs. Crémeux ou crunchy ? C’est une question de goût. Le crunchy apporte un peu plus de texture. Le crémeux se fond plus facilement dans les préparations. Petit tips : évitez les produits ultra-lisses obtenus par ajout d’huile ou par raffinage excessif – ils sont souvent moins riches en fibres.

Enfin, pensez à le conserver au frais après ouverture (surtout les versions bio sans additifs), et à bien le mélanger s’il y a séparation de phase (l’huile qui remonte, c’est normal !).

Le beurre de cacahuètes est un de ces aliments qui méritent qu’on dépasse les clichés. Oui, il peut être gras. Mais non, il n’est pas à bannir. Bien choisi et bien dosé, il s’intègre parfaitement dans une alimentation équilibrée et gourmande. Alors, la prochaine fois que vous hésiterez devant le rayon, souvenez-vous : ce petit pot cache plus de bonnes surprises que vous ne le pensiez !