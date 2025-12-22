Boire du café tous les jours : ces effets positifs (et négatifs) que vous n’aviez pas vu venir

Boire du café tous les jours peut avoir des effets protecteurs sur la santé mentale… mais seulement jusqu’à une certaine dose, au‑delà de laquelle les risques augmentent à nouveau.​

Ce que montre la nouvelle étude

Une large étude publiée en 2023 dans Psychiatry Research a analysé le lien entre consommation de café et risque d’anxiété et de dépression à partir de données de la UK Biobank. L’étude conclut que boire 2 à 3 tasses par jour de café moulu, de café au lait ou de café non sucré est associé au risque le plus faible de dépression et d’anxiété par rapport aux personnes qui ne boivent pas de café. Au‑delà de cette quantité, les bénéfices s’estompent progressivement et peuvent même s’inverser pour les plus gros buveurs.​

Les effets positifs possibles

Plusieurs travaux récents suggèrent aussi que la consommation régulière et modérée de café est liée à un risque moindre de symptômes dépressifs et anxieux. Les chercheurs évoquent un rôle combiné de la caféine (stimulation, vigilance, amélioration transitoire de l’humeur) et des composés antioxydants présents dans le café.​

Environ 2 à 3 tasses par jour pourraient s’associer à une baisse du risque de maladies cardiovasculaires et de mortalité toutes causes confondues, ce qui participe indirectement au bien‑être global. À faible dose, le café peut également améliorer la concentration, la sensation d’énergie et, chez certaines personnes, atténuer les migraines.​

Les effets négatifs à surveiller

Lorsque l’apport en caféine dépasse environ 400 mg par jour (soit souvent plus de 4 grandes tasses de café filtre), le risque d’anxiété augmente nettement chez les adultes sans trouble psychiatrique connu. Une consommation élevée peut aussi favoriser nervosité, palpitations, troubles du sommeil et parfois une aggravation de symptômes anxieux préexistants.​

Certaines personnes sont plus sensibles génétiquement à la caféine et peuvent ressentir ces effets indésirables dès des doses plus faibles. Le café très sucré, pris en excès, peut par ailleurs contribuer à des problèmes métaboliques (prise de poids, déséquilibre glycémique) qui impactent indirectement la santé physique et mentale.​

Combien de café par jour, concrètement ?

En pratique, de nombreuses sources convergent vers une fourchette de 2 à 3 tasses de café par jour comme zone « optimale » pour la plupart des adultes, en l’absence de contre‑indication médicale. Cela correspond souvent à un apport de caféine inférieur au seuil de 400 mg/jour, considéré comme limite raisonnable pour les personnes en bonne santé.​

Les personnes sujettes à l’anxiété, aux troubles du sommeil, aux arythmies cardiaques, les femmes enceintes ou allaitantes devraient toutefois discuter de leur consommation avec un professionnel de santé et, si besoin, réduire ou fractionner leurs prises. Observer ses propres réactions (sommeil, nervosité, palpitations, humeur) reste essentiel, car la tolérance au café est très individuelle.​

Boire du café tous les jours peut donc être plutôt bénéfique pour la santé mentale et physique, à condition de rester dans des quantités modérées et d’éviter les excès de caféine. Au‑delà, les risques d’anxiété, de troubles du sommeil et de symptômes désagréables prennent le dessus, surtout chez les personnes sensibles.