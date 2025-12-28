Sans Brigitte Bardot, ce dessert n’aurait jamais connu la célébrité

Nutrition
Naila T.
Photo : "La tarte Tropézienne"

Il est moelleux, fondant, délicatement sucré… et pourtant, il aurait pu rester un simple souvenir d’enfance, transmis dans une cuisine familiale d’Europe de l’Est. Mais c’était sans compter sur une rencontre inattendue avec Brigitte Bardot, décédée ce 28 décembre 2025, en plein cœur de Saint-Tropez. Retour sur l’histoire savoureuse d’un dessert devenu culte.

Un tournage, une actrice, et une découverte

Nous sommes au milieu des années 1950. Le soleil chauffe les ruelles de Saint-Tropez et la petite station balnéaire vit ses premiers frissons de célébrité. Brigitte Bardot, encore peu connue à l’époque, tourne « Et Dieu… créa la femme« , le film qui changera sa vie et celle du village à jamais.

Entre deux prises, la jeune actrice se promène, curieuse, et pousse la porte d’une boulangerie-pâtisserie tenue par un certain Alexandre Micka, un Polonais fraîchement installé dans le Sud. Ce dernier propose une brioche généreusement garnie d’une crème légère et vanillée, inspirée de la recette de sa grand-mère.

Le coup de foudre gourmand

Brigitte Bardot goûte. Elle adore. Elle en parle. Et cette douceur portera un nom, la Tarte de Saint-Tropez. Ou plus exactement : la tarte Tropézienne. Un clin d’œil à la ville qui l’a accueillie… et à ce tournage qui allait la propulser au rang d’icône.

Grâce à elle, le dessert sort de l’anonymat, séduit les équipes du film, les curieux, puis les touristes. Alexandre Micka dépose la marque en 1955. Le succès est fulgurant. La tarte Tropézienne devient un incontournable du Sud, de la Côte d’Azur, puis de la gastronomie française.

Un dessert devenu symbole

Aujourd’hui encore, cette brioche à la crème évoque instantanément le glamour des années 60, les étés tropéziens, et l’élégance insouciante d’une époque révolue. Elle n’a jamais quitté les vitrines des pâtisseries du Sud, et continue d’inspirer de nombreuses variantes.

Mais ce que l’on oublie souvent, c’est que sans le flair et le goût de Brigitte Bardot, cette recette familiale serait peut-être restée confidentielle. Une bouchée a suffi pour en faire une légende.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
Article précédent
Boire du café tous les jours : ces effets positifs (et négatifs) que vous n’aviez pas vu venir

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Boire du café tous les jours : ces effets positifs (et négatifs) que vous n’aviez pas vu venir

Boire du café tous les jours peut avoir des effets protecteurs sur la santé mentale… mais seulement jusqu’à...

Apporter son repas au restaurant : quelle est cette nouvelle tendance culinaire ?

Vous l’avez peut-être déjà observée ou même pratiquée : cette tendance consiste à venir au restaurant avec son...

Ces aliments qui sont à éviter si vous êtes à jeun

Se lever le matin avec l’envie de démarrer la journée du bon pied est souvent une mission pleine...

Ce pain que tout le monde pense « healthy » est en fait hyper calorique

Depuis quelques années, certains pains se parent d’une aura presque miraculeuse. Sans gluten, dorés (etc.), ils promettent une...

Ce dessert oublié de nos grands-mères aiderait à mieux traverser l’hiver

Et si la solution pour traverser la saison froide se trouvait dans un dessert oublié, celui de nos...

La gourmandise n’est pas un péché : célébrer les Fêtes avec les douceurs du Pays basque

Macarons, gâteaux basques et chocolats : la trilogie du bonheur selon Maison Adam. La gourmandise n’est pas un vilain...