Sans Brigitte Bardot, ce dessert n’aurait jamais connu la célébrité

Il est moelleux, fondant, délicatement sucré… et pourtant, il aurait pu rester un simple souvenir d’enfance, transmis dans une cuisine familiale d’Europe de l’Est. Mais c’était sans compter sur une rencontre inattendue avec Brigitte Bardot, décédée ce 28 décembre 2025, en plein cœur de Saint-Tropez. Retour sur l’histoire savoureuse d’un dessert devenu culte.

Un tournage, une actrice, et une découverte

Nous sommes au milieu des années 1950. Le soleil chauffe les ruelles de Saint-Tropez et la petite station balnéaire vit ses premiers frissons de célébrité. Brigitte Bardot, encore peu connue à l’époque, tourne « Et Dieu… créa la femme« , le film qui changera sa vie et celle du village à jamais.

Entre deux prises, la jeune actrice se promène, curieuse, et pousse la porte d’une boulangerie-pâtisserie tenue par un certain Alexandre Micka, un Polonais fraîchement installé dans le Sud. Ce dernier propose une brioche généreusement garnie d’une crème légère et vanillée, inspirée de la recette de sa grand-mère.

Le coup de foudre gourmand

Brigitte Bardot goûte. Elle adore. Elle en parle. Et cette douceur portera un nom, la Tarte de Saint-Tropez. Ou plus exactement : la tarte Tropézienne. Un clin d’œil à la ville qui l’a accueillie… et à ce tournage qui allait la propulser au rang d’icône.

Grâce à elle, le dessert sort de l’anonymat, séduit les équipes du film, les curieux, puis les touristes. Alexandre Micka dépose la marque en 1955. Le succès est fulgurant. La tarte Tropézienne devient un incontournable du Sud, de la Côte d’Azur, puis de la gastronomie française.

Un dessert devenu symbole

Aujourd’hui encore, cette brioche à la crème évoque instantanément le glamour des années 60, les étés tropéziens, et l’élégance insouciante d’une époque révolue. Elle n’a jamais quitté les vitrines des pâtisseries du Sud, et continue d’inspirer de nombreuses variantes.

Mais ce que l’on oublie souvent, c’est que sans le flair et le goût de Brigitte Bardot, cette recette familiale serait peut-être restée confidentielle. Une bouchée a suffi pour en faire une légende.