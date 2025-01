Ce guide qui a classé les 100 meilleures cuisines va vous surprendre !

TasteAtlas, un guide culinaire en ligne connu pour référencer des plats traditionnels et populaires, a récemment publié son classement mondial des meilleures cuisines pour l’année 2024. Cette étude repose sur un impressionnant nombre de plus de 477 000 évaluations et référence quelque 15 500 aliments. Elle met à l’honneur des cuisines dont la popularité est reconnue tant au niveau local qu’international.

La Grèce, championne grâce à la moussaka et la salade grecque

En première position, la Grèce s’impose comme le pays offrant la meilleure cuisine en 2024. Cette consécration est en grande partie due à des plats comme la moussaka, célèbre préparation à base d’aubergines et de viande, ainsi que la salade grecque (horiatiki). Ces mets sont appréciés pour leur fraîcheur et leur simplicité, incarnant parfaitement l’esprit de la gastronomie grecque, axée sur des produits méditerranéens de qualité.

L’Italie et le Mexique complètent le podium

L’Italie occupe la deuxième marche du podium, un rang qui ne surprend pas au regard de l’engouement mondial pour ses mets phares. Les pizzas napolitaines, avec leur pâte souple et leur sauce tomate riche, ou encore le parmegiano reggiano (souvent présenté comme un produit phare de la cuisine italienne), continuent de séduire les amateur·rice·s de bonne chère.

Le Mexique, en troisième position, propose quant à lui une cuisine haute en couleur, avec des spécialités comme les tacos, le guacamole et le mole, ayant conquis les papilles au-delà de ses frontières.

La France, pointée par le classement

Le résultat étonnant de ce classement réside dans la position de la France, reléguée derrière l’Espagne, le Portugal, la Turquie et l’Indonésie. Alors que la gastronomie française occupe généralement le devant de la scène, elle semble moins valorisée ici. Toutefois, il est essentiel de noter que TasteAtlas recueille les votes et avis de tout un chacun·e, et non uniquement ceux de professionnel·le·s du secteur. Cette méthodologie explique la moindre visibilité de la cuisine française, réputée pour sa haute gastronomie plutôt que pour des plats « populaires ».

Une approche différente du guide Michelin

TasteAtlas se défend de vouloir concurrencer des labels comme le guide Michelin. Il insiste sur le fait que son classement concerne davantage des « coups de cœur » que des jugements techniques sur la qualité ou la complexité de plats gastronomiques. L’idée est de montrer la sensibilité du public face à diverses spécialités, sans s’intéresser uniquement à l’excellence ou au raffinement extrême. On se situe donc dans le registre d’une cuisine du quotidien, où prime le plaisir simple et généreux.

En définitive, ce classement 2024 met en avant la richesse de la Grèce en matière culinaire, tout en rappelant l’emprise durable de l’Italie et l’essor d’autres cuisines dites « exotiques » comme le Mexique. Bien que la France ne figure pas au sommet, son art culinaire demeure inégalable pour les amateur·rice·s de haute gastronomie. À chacun·e, selon son palais, de piocher dans la diversité savoureuse que nous offre la planète. Bon appétit !