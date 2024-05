Vous aimez le houmous ? Ces photos alléchantes vont vous émerveiller

Le houmous. Ce mot suffit à faire saliver certaines personnes. Ce délice crémeux à base de pois chiches, de tahini, d’ail, de citron et d’huile d’olive est devenu un incontournable des apéros et des repas conviviaux. Un houmous classique bien préparé est une œuvre d’art culinaire. En témoigne ces photos délicieusement créatives des designers Naama Steinbock et Idan Friedman, immortalisées par le photographe Dan Perez. Préparez-vous à être émerveillé.e par une petite série de photos alléchantes qui vont faire exploser vos papilles de plaisir !

Le houmous est bien plus qu’un simple dip. C’est un plat polyvalent qui peut être adapté à tous les goûts et à toutes les occasions. Que vous soyez un.e puriste du houmous classique ou un.e aventurier.ère culinaire en quête de nouvelles saveurs, il y a un houmous pour chaque palais. Nous espérons que ces photos alléchantes du Reddish Studio vous auront inspiré à expérimenter et à créer vos propres versions de ce délice intemporel.