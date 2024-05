Pas le temps de cuisiner ? Avec ces box repas saines, vous pouvez ranger le tablier

Si cuisiner est un art qui peut aider à décompresser, ça peut aussi être une contrainte ou une corvée, surtout quand vous avez un agenda rempli à ras bord. Mettre la main à la pâte, c’est sympa le week-end, mais en semaine c’est un véritable challenge. Du moins, plus pour longtemps. Aussitôt Bon a été créé pour vous soulager et vous sortir le nez des casseroles. Ces box repas sont concoctées par des chef.fe.s qui ont connu l’exigence des restaurants étoilés. Rien à voir avec la nourriture industrielle insipide et à peine identifiable ! Avec Aussitôt Bon, vous mangez des mets nobles tous les jours et vous en prenez plein les papilles. Au lieu de perdre du temps derrière les fourneaux, Aussitôt Bon vous donne l’opportunité de l’investir autrement, aux côtés de votre famille. Pourquoi ne pas en profiter ?

Des plats à basse température inspirés des gastronomiques

Quand vous êtes dans le rush, vous n’avez pas vraiment la tête à ouvrir le livre de recettes et à faire de la grande cuisine sophistiquée. Vous allez généralement au plus simple. Vous prenez le paquet de pâtes qui traîne dans le placard ou vous réchauffez des plats « tout prêts » à la composition pas toujours très propre. Depuis que le quotidien ressemble à un contre-la-montre, vous mangez pour vous nourrir, pas pour vous faire plaisir. Mais avec Aussitôt Bon, vous allez redécouvrir les joies infinies de la cuisine, la vraie et réveiller vos palais ! Ces box repas sont uniques en leur genre. Elles s’inspirent d’une méthode employée dans les cuisines les plus pointues, distinguées par une ou plusieurs étoiles.

Il s’agit de la cuisson sous-vide à basse température. Quand vous lisez « sous-vide », vous avez peut-être de mauvais souvenirs qui remontent. Vous voyez certainement des « poches » assez peu sexy. Eh bien, Aussitôt Bon va vous réconcilier avec ces plats confinés et vous convertir définitivement à cette formule. Grâce à cette technique, très plébiscitée dans les restaurants gastronomiques, les ingrédients conservent tous leurs nutriments. Ainsi, quand ils atteignent vos assiettes, les plats explosent de saveurs et semblent tout droit sortis des fourneaux. En plus de capturer les arômes, ce type de cuisson est plutôt diététique. Il nécessite peu de matière grasse et de sel, ce qui vous permet de manger mieux sans sacrifier le goût.

En laissant Aussitôt Bon orchestrer vos menus, vous trempez vos fourchettes dans des plats « chrono » dignes des tables les plus prestigieuses de France. Ces mets ne se dévorent pas à la va-vite, ils se dégustent langoureusement, avec un palais averti. Il ne manque plus que la cloche en métal au-dessus de l’assiette pour se croire véritablement à la place des fins gourmets. Les plats Aussitôt Bon présagent une expérience gustative à la hauteur de vos espérances !

Mettre les pieds sous la table et savourer, un luxe enfin permis

En moyenne, les salarié.e.s français.es s’arrêtent 38 minutes pour prendre leur déjeuner. C’est peut-être d’ailleurs la durée que vous consacrez, vous aussi, à votre repas du midi. Au lieu de descendre à la boulangerie en mettant le turbo et de vous gaver de sandwich tous les jours, Aussitôt Bon vous propose d’embarquer des plats « faits maison » qui ne vous coûtent aucun effort en cuisine. Pas besoin de passer tout votre week-end à faire du batch-cooking ou de monopoliser vos soirées dans la tambouille pour profiter de repas généreux et équilibrés.

Avec Aussitôt Bon, concilier alimentation saine et mode de vie actif est un jeu d’enfant ! Vous n’avez même pas à bouger le petit doigt, si ce n’est pour dresser votre plat. En plus, les repas sont variés, généreux et complets. Ils vous invitent à faire une vraie pause dans le tumulte de la journée. Bowl de légumes accompagné d’une sauce cacahuète, lieu noir et chorizo, bobun au poulet et légumes marinés. Il n’en faut pas plus pour attirer la salive au coin de la bouche. Ne vous contentez pas de fantasmer ces plats, commandez la box à la semaine et composez le menu à votre guise. Que vous soyez en quête de plats de bistrot qui rappellent les dimanches chez mamie ou de mets fitness qui s’émancipent de l’ennuyant poulet, riz, vous avez l’embarras du choix !

Aussitôt Bon, la promesse de boxs repas responsables

Grâce à la cuisson sous-vide à basse température, les aliments peuvent être conservés plus de 6 jours sans ajouter ni conservateurs ni additifs. C’est ce qui fait toute la singularité du concept Aussitôt Bon. Mais en vous délectant des préparations Aussitôt Bon, vous rendez aussi hommage aux petits producteurs locaux, ces artisans culinaires trop souvent laissés dans l’ombre.

Les ingrédients qui dominent les recettes Aussitôt Bon illustrent un engagement fort pour le terroir et l’environnement. Ils sont tous de saison et ne parcourent que peu de kilomètres de la terre à l’assiette. Vous pouvez donc déguster les boxs repas Aussitôt Bon les yeux fermés et la bouche grande ouverte ! Autre point positif : les sachets qui servent d’écrin à ces repas sont 100 % recyclables. Ça part au micro-ondes 3 minutes ou au bain-marie 8 minutes et c’est prêt.

Si vous vivez en accéléré, comme la plupart des Français.es, vous allez aimer déléguer la popote à Aussitôt Bon. Vous vous sentirez comme un roi ou une reine le temps d’un festin. Ce n’est pas toujours les jours que vous pouvez vous faire servir, alors autant saisir l’occasion.

