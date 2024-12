Les 15 créations pâtissières les plus irrésistibles de Noël 2024

Noël c’est cette période où les rues scintillent de mille lumières, où l’odeur du pain d’épices embaume les foyers… et surtout, où nos papilles se régalent de créations pâtissières plus époustouflantes les unes que les autres. Après un marathon gourmand (virtuel ou réel, on garde le secret !), voici notre sélection des 15 desserts qui nous ont littéralement fait fondre cette année. Préparez-vous à saliver et à rêver d’un Noël encore plus gourmand !

Fragment – Pierre Hermé

Inspiré par la corne de gazelle, ce dessert joue sur les saveurs d’amande, de fleur d’oranger et d’orange confite, tout en imitant la beauté cristalline des minéraux. Un bijou sucré !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre Hermé Paris (@pierrehermeofficial)

La Bûche Enchantée – Café de la Paix (Paris)

Retour en enfance garanti avec cette œuvre féerique ! Un ourson en chocolat blond dulcey qui cache une mousse à la vanille bio de Madagascar et un croustillant praliné aux noix de pécan caramélisées. C’est mignon, c’est régressif, et c’est incroyablement gourmand !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Café de la Paix (@cafedelapaixparis)

Le Grand Contrôle – Airelles Château de Versailles

Une ode à la royauté avec cette bûche imaginée par le chef pâtissier Aymeric Pinard. Derrière son esthétique digne du Château de Versailles, on découvre un biscuit au miel de châtaignier, une mousse infusée à la cire d’abeille et un cœur d’agrumes. Majestueux et subtil !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Aymeric Pinard/Chef Patissier (@aymericpinard)

Gaspar – VG Pâtisserie (Paris)

Vegan et sans gluten, cette bûche associe moelleux au chocolat, mousse coco et glaçage miroir. Un plaisir gourmand qui ne fait aucun compromis !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VG Pâtisserie Végétale (@vgpatisserie)

La Malle Impériale – Hôtel Mandarin Oriental (Paris)

Le chef pâtissier Julien Dugourd nous fait voyager avec un coffre en chocolat Guanaja 70 % abritant une mousse exotique au jasmin, un coulis passion et un croustillant feuilletine. Une invitation à l’aventure sucrée !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mandarin Oriental, Paris (@mo_paris)

Bûche Triton – Shangri-La Paris

Inspirée par un coquillage breton, cette bûche conjugue élégance et audace : chocolat noir à la fleur de sel, mousse vanille et marmelade de poires rôties aux épices de Noël. Une plongée délicieuse dans l’océan des saveurs !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐠𝐫𝐢-𝐋𝐚 𝐏𝐚𝐫𝐢𝐬 (@shangrilaparis)

Sushis Gourmands – Christophe Michalak

Le chef pâtissier français Christophe Michalak casse les codes avec une bûche en trompe-l’œil : des « sushis » sucrés à la framboise, au litchi et au citron vert. Bluffant et savoureux !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Christophe Michalak (@christophe_michalak)

Flocon-Vanille – Claire Heitzler

Une ode à la simplicité et à la vanille intense, sublimée par un sablé croustillant, un crémeux aérien et une touche de riz au lait. Élégance hivernale assurée !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patisserie CLAIRE Heitzler & Producteurs (@claire.heitzler)

Le Traîneau Enchanté – Cheval Blanc (Paris)

Un véritable conte de Noël ! Le chef pâtissier Maxime Frédéric transforme un traîneau en chocolat noir en un dessert époustouflant au riz au lait vanille, confit de mandarine et ganache montée à l’amande. Un régal pour les yeux et le palais !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cheval Blanc Paris (@chevalblancparis)

Noël à Paris – La Grande Épicerie de Paris

La Tour Eiffel en chocolat qui trône sur cette bûche est un clin d’œil à la capitale. Avec son crémeux noisette, sa mousse au chocolat du Pérou et son praliné croustillant, elle met tout le monde d’accord.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Grande Épicerie de Paris (@lagrandeepicerie)

Au Coin du Feu – Château-hôtel Saint James Paris

Inspirée par une cheminée, cette bûche marie chocolat noir, pignons de pin, mousse au fromage blanc et un crémeux aux aiguilles de pin Sylvestre. Unique et réconfortante !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Saint James Paris (@saintjamesparis)

Il Treno Dolci – Big Mamma

Le train emblématique de La Felicità devient une bûche tiramisu ! Crème mascarpone, caramel coulant et croustillant aux amandes dans un wagon en chocolat. Un voyage gourmand à l’italienne !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Felicità (@lafelicita.fr)

Le Skieur – Arnaud Larher

Avec humour et créativité, le chef pâtissier Arnaud Larher propose une bûche exotique mêlant mangue-passion et mousse ivoire au chocolat blanc. La montagne n’a jamais été aussi savoureuse !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mickaël Bolaingue (@mickael_bolaingue)

L’Agrume – Park Hyatt Paris-Vendôme

Une composition audacieuse autour de la patate douce, de la cardamome noire et de l’acidité des agrumes. La cheffe pâtissière du Park Hyatt Paris-Vendôme Naraé Kim revisite l’hiver en saveurs subtiles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Park Hyatt Paris-Vendôme (@parkhyattparis)

La bûche de l’Hôtel du Collectionneur (Paris)

Enfin, pour les amateur.rice.s de légèreté, cette bûche combine mousse vanille, compotée de mangue et un praliné noisette. Une douceur aérienne et raffinée !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hôtel du Collectionneur Paris (@hotelducollectionneur)

Alors, quelle création rejoindra votre table de Noël ? Entre féerie, originalité et gourmandise, une chose est sûre : cette année encore, les chef.fe.s pâtissier.ère.s nous font rêver !