Courge et potiron : 5 recettes de saison ultra réconfortantes !

L’automne, c’est la saison du cocooning, des plaids moelleux et, bien sûr, de la courge et du potiron ! Que vous soyez team potimarron, fanatique de butternut ou inconditionnel de la citrouille, ces légumes d’automne s’invitent dans nos assiettes pour apporter douceur, chaleur et couleurs à nos repas. Et quoi de mieux qu’une bonne recette réconfortante pour lutter contre le froid ? Voici 5 recettes de saison qui vont donner un coup de boost à votre menu automnal.

Velouté de butternut rôti et lait de coco

On ne pouvait pas faire une sélection de recettes de courges sans proposer un velouté ! Mais attention, celui-ci sort un peu de l’ordinaire : la courge est d’abord rôtie pour exalter ses saveurs, puis mixée avec du lait de coco pour une touche exotique et crémeuse. Résultat : un velouté qui mêle douceur, onctuosité et léger parfum d’ailleurs.

Ingrédients :

1 courge butternut

1 oignon

2 gousses d’ail

400 ml de lait de coco

500 ml de bouillon de légumes

Huile d’olive, sel, poivre

Facultatif : un peu de gingembre frais râpé pour une touche épicée

Préparation :

Préchauffez le four à 200°C. Coupez la courge en deux, épépinez-la et badigeonnez-la d’huile d’olive. Faites-la rôtir au four pendant 30 à 40 minutes jusqu’à ce qu’elle soit bien tendre. Pendant ce temps, faites revenir l’oignon et l’ail dans une casserole avec un peu d’huile d’olive. Ajoutez la courge rôtie, le bouillon, le lait de coco et le gingembre. Laissez mijoter 10 minutes. Mixez jusqu’à obtenir un velouté bien lisse. Assaisonnez selon votre goût. Servez bien chaud avec des croûtons ou quelques graines de courge grillées pour le croustillant.

Petit plus : ce velouté se conserve bien au frigo et peut même se congeler !

Gratin de potimarron au fromage

Rien de plus réconfortant qu’un gratin bien fondant au fromage ! Cette version automnale à base de potimarron, de pommes de terre et de fromage fondant est parfaite pour un dîner en famille ou entre ami.e.s.

Ingrédients :

1 petit potimarron

4 pommes de terre

200 ml de crème fraîche

150 g de fromage râpé (gruyère, comté, ou même un mélange de fromages)

Sel, poivre, muscade

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Épluchez et coupez les pommes de terre en fines rondelles. Faites de même avec le potimarron. Dans un plat à gratin, disposez les rondelles de pommes de terre et de potimarron en alternant les couches. Mélangez la crème, le sel, le poivre et une pincée de muscade. Versez le mélange sur les légumes. Parsemez généreusement de fromage râpé. Enfournez pour 45 minutes, jusqu’à ce que le gratin soit bien doré et fondant.

Conseil : ajoutez des lardons ou des champignons pour encore plus de gourmandise !

Spaghettis de courge à la bolognaise vegan

Si vous n’avez pas encore goûté aux spaghettis de courge, c’est le moment ! Avec leur texture étonnante et leur légèreté, ils remplacent parfaitement les pâtes traditionnelles pour une bolognaise vegan qui met la courge à l’honneur.

Ingrédients :

1 courge spaghetti

1 boîte de tomates concassées

1 oignon

1 carotte

2 gousses d’ail

1 boîte de lentilles

Huile d’olive, sel, poivre, herbes de Provence

Préparation :

Préchauffez le four à 200°C. Coupez la courge spaghetti en deux, retirez les graines et badigeonnez l’intérieur d’huile d’olive. Enfournez 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, préparez la sauce : dans une poêle, faites revenir l’oignon, l’ail et la carotte coupée en petits dés. Ajoutez les tomates concassées, les lentilles et les herbes. Laissez mijoter 15 à 20 minutes. Sortez la courge du four et grattez l’intérieur à la fourchette pour former des spaghettis. Servez avec la sauce bolognaise.

Petit plus : saupoudrez de parmesan râpé (vegan) pour une touche de gourmandise !

Tarte salée au potimarron et tofu fumé

Une tarte vegan qui combine le fondant du potimarron et le goût fumé du tofu. Parfaite pour les repas simples et nourrissants de la semaine !

Ingrédients :

1 pâte brisée vegan

1 petit potimarron

200 g de tofu fumé

200 ml de crème de soja

2 c. à soupe de levure nutritionnelle (pour un goût fromager)

Sel, poivre, muscade

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Épluchez et coupez le potimarron en fines lamelles. Coupez le tofu en petits dés. Étalez la pâte dans un moule à tarte. Disposez les lamelles de potimarron et les dés de tofu sur le fond. Dans un bol, mélangez la crème de soja, la levure nutritionnelle, le sel, le poivre et un peu de muscade. Versez cette préparation sur la tarte. Enfournez 35 à 40 minutes jusqu’à ce que le dessus soit légèrement doré.

Petit plus : accompagnez cette tarte d’une petite salade verte.

Cake potiron-chocolat

Pour terminer en beauté, voici une recette sucrée où le potiron fait des merveilles : un cake moelleux au chocolat, parfumé et parfait pour accompagner un bon café ou un thé !

Ingrédients :

200 g de purée de potiron

150 g de farine

100 g de sucre

2 œufs

100 g de chocolat noir

1 sachet de levure

Une pincée de cannelle et de muscade (facultatif)

Préparation :

Préchauffez le four à 180°C. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Dans un saladier, mélangez la purée de potiron avec le sucre et les œufs. Ajoutez le chocolat fondu. Incorporez la farine, la levure, et les épices. Versez la pâte dans un moule à cake et enfournez pour 40 minutes. Laissez refroidir avant de démouler.

Astuce : ajoutez des noix ou des pépites de chocolat pour plus de gourmandise !

Ces recettes simples, réconfortantes et savoureuses font de la courge et du potiron des stars incontournables de l’automne. Que vous soyez adepte de soupes, de plats légers ou même de desserts originaux, vous y trouverez de quoi vous réchauffer et vous régaler. Bon appétit et vive les courges !