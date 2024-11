Bridget Jones de retour 8 ans après : les leçons de vie à retenir de cette héroïne iconique

Bridget Jones, héroïne imparfaite et attachante, fait presque partie de notre famille. Avec ses grandes culottes, son pyjama kitsch et ses résolutions qu’elle ne tient jamais, cette chère Bridget nous est forcément familière. Aux antipodes des protagonistes féminines « modèles » qui excellent dans tout, la célibataire la plus iconique du 7e art nous ressemble. Elle est universelle. Pas étonnant qu’elle soit devenue monument de la pop culture. Après trois opus à succès, cette gaffeuse au coeur tendre revient sous les projecteurs dans un quatrième film nommé « Bridget Jones, folle de lui » aux côtés du charismatique Hugh Grant. L’occasion de nous remémorer les leçons de vie inculquées par Bridget Jones alias l’authenticité incarnée.

Ne pas toujours se fier à la première impression

L’histoire de Bridget Jones est une démonstration parfaite du vieil adage : « Ne jugez pas un livre à sa couverture ». Tout au long de ses aventures, Bridget nous montre que les apparences, qu’elles soient sociales, professionnelles ou amoureuses, sont souvent trompeuses. Certaines personnes sont des arnaques à elles seules tandis que d’autres sont de belles surprises.

Lorsque Bridget rencontre Mark Darcy, elle voit avant tout un homme snob qui porte un pull de Noël affreux. Il est l’antithèse même du mot sex-appeal. Bridget, éternelle célibataire, n’envisage pas d’en faire l’homme de sa vie. L’idée ne lui traverse même pas l’esprit. Pourtant derrière ce look prude de premier de la classe et cette attitude hautaine, voire antipathique, Mark a l’âme d’un prince charmant.

Cependant, Bridget, préfère jeter son dévolu sur le très séduisant Daniel Cleaver. Cet homme sait peut-être comment parler aux femmes, mais il a le QI d’un poisson rouge et la mentalité d’un enfant de 10 ans. Bridget se rend vite compte que ce qui brille n’est pas toujours de l’or… Parmi les leçons de vie de Bridget Jones : oublier la première impression et apprendre à vraiment connaître les gens.

Échouer, c’est avancer

S’il y a bien une chose que Bridget Jones maîtrise à la perfection, c’est l’art de l’échec. Qu’il s’agisse de brûler le dîner pour ses ami.e.s, de tomber sur une piste de ski ou de mal interpréter les signaux amoureux, elle est la reine incontestée des situations embarrassantes. Dans ces moments où la gêne traverse littéralement l’écran pour nous mettre mal à l’aise, Bridget, elle, ne se replie pas dans la honte.

Alors que la plupart d’entre nous aimeraient disparaître au fond de notre canapé à la vue de ce fiasco, Bridget, principale concernée, garde la face. Elle ne se laisse pas abattre. Avec son autodérision légendaire, elle dédramatise les échecs et les transforme en apprentissage. Elle les tourne à son avantage et prouve que ces « petits ratés » ne sont pas une fin en soi. C’est l’une des leçons de vie les plus précieuses de Bridget Jones.

Se débarrasser de sa balance pour enfin s’apprécier

Dans le premier volet, Bridget Jones fait une véritable fixette sur son poids, qu’elle note d’ailleurs religieusement dans son journal intime. Elle s’impose aussi des régimes, qu’elle abandonne rapidement et qu’elle avorte avec son inséparable verre de vin. Au fur et à mesure de son parcours, Bridget comprend que sa valeur ne réside pas dans ses kilos et que la balance est une satanée bête à chagrin.

Au lieu de monter sur ce pèse-personne, elle préfère alors monter sur un piédestal en étant simplement elle-même. Alors qu’au départ, elle s’inflige des résolutions drastiques et des menus presque « vides » pour coller aux normes, à la fin elle s’accepte comme elle et son poids devient un « non-sujet ». « S’aimer soi, avant d’aimer les autres », telle est la philosophie de cette incorrigible romantique. C’est probablement l’une des leçons de vie de Bridget Jones les plus difficiles à mettre en pratique.

Les gentils garçons valent mieux que les bad boys

Dans ses péripéties sentimentales, Bridget Jones est tiraillée entre deux hommes : le bad boy irrésistible, canon, mais peu fiable, et le gentil garçon, discret, mais sincèrement attentionné. Au début du film, elle tombe dans les bras de Daniel Cleaver, archétype de l’homme rebelle et baratineur. Elle se laisse avoir par ses beaux discours et son assurance débordante. Mais cet homme drague comme il respire et fuit dès que la relation se précise.

Son rival, Mark Darcy, lui, est assez « banal ». C’est un homme lambda, qui n’a rien d’impressionnant. Il a même plutôt tendance à s’effacer et à se fondre dans le décor. Mais sous cette façade d’homme timide et froid se cache un gentleman au cœur tendre qui a beaucoup d’amour à donner. Il vaut mieux choisir l’homme au physique « banal », mais aux valeurs nobles que l’homme flamboyant qui sonne creux à l’intérieur. Voilà une des leçons de vie de Bridget Jones à se tatouer dans le cœur.

Être célibataire est une chance, pas un fardeau

Ce qui caractérise Bridget Jones, c’est son statut de célibataire. C’est un peu devenu l’ambassadrice mondiale du célibat. À travers ses mésaventures et sa quête de bonheur, elle prouve que vivre seule n’est ni une tragédie ni une étape à surmonter, mais une période précieuse pour se découvrir et s’épanouir pleinement. La trentenaire se plaît dans cette situation amoureuse.

Pourtant, dans son entourage, tout le monde la presse à trouver un homme pour passer le restant de ses jours comme si sa propre compagnie ne lui suffisait pas. Être célibataire offre à Bridget une liberté qu’elle ne pourrait pas expérimenter autrement. Elle n’a pas à rendre de comptes. Elle peut manger des chips jusqu’à pas d’heure ou passer son temps libre dans des pyjamas de mémé si ça la chante. Et ça, c’est le grand luxe !

Porter de la lingerie moche n’est pas un tue-l’amour

Dans une scène culte, Bridget s’apprête à passer une folle nuit d’amour avec Mark Darcy. Lorsqu’elle fait tomber ses vêtements sur le sol, point de parures en dentelle rouge ou de string pauvre en tissu qui laisse peu de place à l’imaginaire. L’héroïne, toujours fidèle à elle-même, dévoile une énorme culotte qui remonte presque jusque sous ses seins. Un modèle de lingerie bien loin des standards et plus proche des publicités du troisième âge.

Ce détail, qui pourrait sembler embarrassant ou désastreux pour beaucoup, devient une source d’humour et de complicité. De toute façon, cette culotte n’était pas vouée à s’admirer, mais à s’enlever… Une des leçons de vie de Bridget Jones qui a le don de nous décomplexer.

Tenir un journal intime est une excellente idée

Inscrire ses états d’âme dans un journal intime n’est pas un « truc d’ado ». Bridget Jones est d’ailleurs très attachée à ce rituel qui porte désormais le nom de « journaling ». Ce carnet, supposé rester secret, mais qu’elle partage volontiers avec nous, est un exutoire. À l’intérieur, Bridget se raconte à cœur ouvert et sans filtre. Ce journal devient bien plus qu’un simple recueil de pensées, c’est un moyen pour Bridget de mettre de l’ordre dans sa vie, d’exprimer ses frustrations et de prendre du recul sur ses émotions.

Ces leçons de vie que l’on doit à notre fidèle amie Bridget Jones sont de beaux cadeaux pour le quotidien. En attendant de renouer avec cette héroïne parfaitement imparfaite, voici des anecdotes croustillantes sur la saga. Parfaites pour vos soirées pyjama !