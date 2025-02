Transformez votre vie amoureuse avec ces 6 livres incontournables

L’amour n’est pas une science exacte. Chaque couple exprime ses sentiments à sa manière, à travers des gestes tendres, des petits post-its gratifiants laissés de bon matin ou un bouquet de rose surprise. Cependant, dans une relation, tout n’est pas toujours tout rose. Il y a des hauts et des bas, des doutes et des remises en question. Ces livres vont éclairer vos cœurs, parfaire votre romance et vous prouver que les contes de fées ne sont qu’un tissu de mensonges. Des ouvrages essentiels pour repenser l’amour et aller plus loin que ce que les films à l’eau de rose vous ont toujours appris. Votre couple va en ressortir grandi !

Fuck, où est passé mon couple?!, Anne-Sophie Lesage, Fanny Lesage et Léna Piroux

Loin d’être soporifique et moralisateur, ce livre n’a rien à voir avec les programmes soi-disant « miraculeux » des coachs en amour. Il ne tente pas de vous imposer une vision de l’amour ou des règles strictes. Au contraire, cette fiction littéraire pénètre dans l’intimité d’Alice, une romantique dans l’âme.

Lorsqu’elle tombe sur une étude qui présage la disparition des couples d’ici deux décennies, elle se met en tête de sauver l’amour. Voilà le fil rouge de ce roman graphique plein de mordant. Pour mener à bien sa mission, elle pointe la loupe sur son propre couple. Sa relation devient alors un sujet d’étude passionnant. Une histoire de Sherlock du cœur, qui, sous son humour décapant, renferme de vrais questionnements.

Le coeur sur la table, Victoire Tuaillon

Ce livre est la déclinaison « écrite » du podcast à succès de Victoire Tuaillon. Il recense des témoignages variés qui gravitent autour de l’amour et qui s’attardent sur ce que certains considèrent comme le sentiment humain le plus puissant. Ces récits, écrits à l’encre du cœur, laissent entrevoir toutes les facettes de l’amour. Ils s’entrelacent avec des paroles d’experts et des explications édifiantes. Bien plus qu’un simple recueil de romances, ce livre résorbe l’image du couple et en tire un portrait plus juste. Une lecture précieuse pour remettre nos sentiments à plat.

C’est quoi l’amour?, Ovidie

Contrairement aux maths et au français, l’amour ne s’apprend pas sur les bancs de l’école, il s’apprivoise le moment venu. À défaut d’avoir des cours sur ce sentiment qui rythme pourtant une bonne partie de notre vie et qui nous prend parfois par surprise, l’autrice féministe Ovidie a sorti sa plume pour consolider nos acquis et rattraper nos lacunes. Elle prend le soin de ne pas tomber dans les clichés romantiques, qui nous induisent inlassablement en erreur. Cet ouvrage s’articule comme un « guide ».

Ovidie invite d’abord à reconnaître l’importance des chagrins d’amour, souvent minimisés, mais pourtant essentiels à notre construction affective. Elle interroge ensuite la notion d’endogamie, ce mécanisme social inconscient qui nous pousse à choisir des partenaires issus de notre propre milieu. L’autrice analyse aussi l’influence de la culture sur nos représentations amoureuses et explore l’idée de la sologamie, un concept qui valorise l’amour de soi comme fondement d’une relation épanouie avec les autres.

Un petit goût de noisette, Vanyda

Les livres qui se penchent sur l’amour ne prennent pas toujours la forme d’essai soporifique aux lignes serrées et aux explications alambiquées. Ils peuvent aussi être ludiques, dynamiques et colorés. La preuve avec cette bande dessinée très imagée, qui explique la complexité de l’amour avec une facilité déconcertante. Vanyda tisse un recueil d’histoires courtes où l’amour se décline sous toutes ses nuances.

Entre moments suspendus, occasions manquées et sentiments naissants, la bande dessinée explore ces instants fugaces qui marquent une vie et qui remplissent le cœur. Dans ce one-shot tout en délicatesse, l’autrice capte les émotions avec une finesse rare, offrant une lecture à la fois touchante et universelle. Un petit goût de noisette se savoure comme un instant de douceur.

Les 8 lois de l’amour, Jay Shetty

L’amour se découvre généralement sur le terrain, sans préambules. Il n’y a que de la pratique, pas de théories. Nous nous sommes éduquées à l’amour en autonomie, à travers des films à l’eau de rose surréalistes, des contes Disney peuplés de princesses et des séries télé à la Dallas. Dans ce livre, Jay Shetty entend réinitialiser notre coeur et le remettre à jour.

Plutôt qu’un idéal inaccessible ou une suite de clichés, il invite à considérer l’amour comme une compétence qui se développe à travers des actions précises et intentionnelles. Mêlant sagesse védique et découvertes scientifiques modernes, il conte toutes les étapes d’une relation : des premiers émois aux défis de la vie à deux, en passant par la rupture et la reconstruction.

Les fragments du coeur, Marion Fritsch

Plus qu’un livre, c’est un hymne à l’amour où chaque mot résonne dans notre cœur comme une douce mélodie. Dans cet ouvrage qui cumule les envolées lyriques, l’auteure narre l’amour au gré des quatre saisons. Le printemps célèbre les premiers émois, cette douce effervescence où tout semble possible. L’été embrase les cœurs avec la fougue et la passion des amours ardentes. Puis vient l’automne, teinté de doutes et de désillusions, avant que l’hiver n’impose la froideur de la rupture et du renouveau.

Ces livres vont vous faire voir l’amour autrement. Ils redéfinissent ce mot, qui vous met dans tous vos états et qui déclenche tantôt des papillons, tantôt des larmes de crocodile. Après ces lectures enrichissantes, dépourvus de prince charmant et de bad boys ténébreux, vous allez repartir sur de bonne base.