Cette actrice va jouer « la femme la plus riche du monde »

Le 13 janvier 2025, le réalisateur Thierry Klifa a dévoilé sur Instagram l’affiche de son prochain film, La femme la plus riche du monde, avec Isabelle Huppert en tête d’affiche. L’actrice et productrice française de 71 ans y incarne un personnage librement inspiré de Liliane Bettencourt, la célèbre femme d’affaires et ancienne propriétaire du groupe L’Oréal.

Isabelle Huppert au cœur d’une histoire singulière

Dans ce nouveau long-métrage, Isabelle Huppert joue le rôle de Marianne Farrère, patronne du groupe Windler et considérée comme la femme la plus riche au monde. Ce personnage complexe et puissant promet une performance inoubliable de l’actrice, connue pour ses rôles intenses et nuancés.

L’acteur, réalisateur et humoriste français Laurent Lafitte, quant à lui, interprète Pierre-Alain Fantin, un photographe réputé dans la capitale parisienne, un personnage inspiré de François-Marie Banier. Leur rencontre va bouleverser le quotidien de Marianne Farrère, amenant intrigue et tension dans un univers où la richesse côtoie les drames personnels.

Une critique sociale au cœur du récit

Thierry Klifa décrit son film comme une plongée dans les méandres de la très haute bourgeoisie. Il explique à Télérama : « C’est l’histoire d’une femme qui va sortir de sa torpeur grâce à un homme qui pénètre par effraction dans cette très haute bourgeoisie aux racines catholiques, et ce monde qui s’est construit sur la collaboration et l’antisémitisme ».

Un casting prometteur et une intrigue fascinante

Le film met également en scène l’actrice franco-italienne Marina Foïs dans le rôle de Frédérique Spielman, l’héritière de Marianne Farrère, et l’acteur français Raphaël Personnaz dans celui de son majordome. Ce casting d’exception et la complexité des personnages promettent un drame captivant.

À ce jour, la date de sortie de La femme la plus riche du monde n’a pas encore été communiquée, mais l’affiche promet un film riche en émotions et en questionnements sociaux. Les cinéphiles attendent avec impatience de découvrir cette nouvelle œuvre signée Thierry Klifa.