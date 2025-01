Cette saga romantique moins de 18 ans arrive sur Netflix et on adore !

Netflix a récemment confirmé l’acquisition des droits d’adaptation de la célèbre saga littéraire Twisted d’Ana Huang, dans le cadre d’un accord d’option à sept chiffres, selon Variety. Une annonce qui a électrisé les fans, d’autant plus que l’autrice elle-même a partagé son enthousiasme sur Instagram.

Une saga phénomène sur les réseaux sociaux

Composée de quatre romans, la saga Twisted est déjà un phénomène culturel, largement plébiscitée par les communautés de lecteur·rice·s sur #BookTok, où des millions d’utilisateur·rice·s discutent et partagent leurs coups de cœur littéraires.

Avec plus de 12 millions d’exemplaires vendus dans 34 pays, et des hashtags liés à la série cumulant plus d’un milliard de vues sur TikTok, Twisted s’annonce comme un succès inévitable pour Netflix.

Une recette à succès

La saga Twisted reprend une formule qui a déjà conquis des millions de spectateur·rice·s avec des séries comme Bridgerton. Chaque roman suit un membre d’un groupe d’ami·e·s, plongeant dans des romances complexes, passionnées et parfois tumultueuses. Déconseillée aux moins de 18 ans, la série mêle romantisme et drame, des ingrédients qui promettent de captiver les fans de fictions comme Tell Me Lies ou Bridgerton.

Twisted Love, le premier tome, raconte l’histoire d’Alex Volkov, un homme d’affaires impitoyable avec un passé sombre, chargé de veiller sur la sœur de son meilleur ami. À travers leur relation, Alex découvre une facette inattendue de lui-même grâce à cette jeune femme qui, malgré son propre passé douloureux, garde un regard optimiste sur la vie.

Ce que l’on sait sur l’adaptation

Netflix présente Twisted comme une série pour adultes, explorant les vies de quatre ami·e·s proches et leurs romances pleines de secrets et d’obstacles. Les trois autres tomes, Twisted Games, Twisted Hate, et Twisted Lies, devraient également être adaptés, chacun explorant un trope romantique populaire, avec des rebondissements captivants.

Pour l’instant, aucun casting ni équipe créative n’a été annoncé. Mais l’attente monte déjà chez les fans, impatient·e·s de voir leurs personnages préférés prendre vie.

Avec son succès phénoménal dans le monde littéraire et sur TikTok, et sa promesse d’intrigues passionnées et de personnages marquants, Twisted pourrait bien devenir la nouvelle sensation romantique de Netflix. Préparez-vous à plonger dans cet univers captivant où amour, secrets et passion s’entremêlent.