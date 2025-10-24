Le film « Bugonia », réalisé par Yórgos Lanthimos et attendu pour une sortie en novembre 2025, a récemment organisé une avant-première originale à Los Angeles, où les spectateurs ont dû se raser la tête pour obtenir une place gratuite. Cette initiative insolite rend hommage à l’héroïne du film, incarnée par Emma Stone, une PDG chauve kidnappée par deux complotistes convaincus qu’elle est une extraterrestre décidée à détruire la Terre.

Une avant-première audacieuse à Los Angeles

L’événement s’est déroulé au Culver Theater, où les participants étaient invités à venir rasés ou à se faire couper les cheveux sur place avant la séance. Près de 25 personnes ont sauté le pas parmi une centaine de volontaires, certains bravant la calvitie pour voir le film en avant-première, d’autres profitant simplement d’une occasion de se faire couper les cheveux gratuitement.​

Le film « Bugonia » est une comédie noire de science-fiction adaptée du film sud-coréen « Save the Green Planet! » (2003). Il met en scène Emma Stone dans le rôle de Michelle Fuller, une puissante PDG enlevée par deux hommes obsédés par les théories du complot, persuadés de son origine extraterrestre. Le long-métrage a été présenté en compétition à la Mostra de Venise 2025 et réunit un casting de renom avec l’acteur américain Jesse Plemons, l’actrice et productrice américaine Alicia Silverstone, et l’acteur Aidan Delbis.​

Une campagne marketing qui buzz

Cette campagne marketing audacieuse, consistant à raser la tête des spectateurs, souligne le caractère unique du film et crée un lien fort entre l’audience et le personnage principal, tout en générant un buzz médiatique autour de sa sortie prochaine.​

Au-delà de son aspect promotionnel, cette initiative souligne aussi l’originalité du film de Yórgos Lanthimos, un mélange de comédie noire et de thriller sur fond de paranoïa et de complots, qui promet de captiver dès sa sortie en salles. En somme, cette opération a parfaitement réussi son pari : attirer l’attention tout en préparant le public à un film aussi déjanté que profond.