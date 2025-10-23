« C’est devenu n’importe quoi » : ce groupe de K-pop critiqué pour son virage artistique

Le groupe LE SSERAFIM a récemment dévoilé le teaser de son single « SPAGHETTI », qui rompt radicalement avec l’image forte et confiante cultivée depuis ses débuts. Les membres évoluent désormais dans un concept excentrique et coloré, misant sur des visuels qui mêlent humour, esthétique de marché coréen et références culinaires italiennes.​

Une rupture avec l’identité d’origine

Depuis « Fearless » et « ANTI-FRAGILE », le groupe était reconnu pour sa cohérence visuelle et son message d’empowerment féminin. Les internantes regrettent une perte de repères : « C’est comme s’ils testaient tout et n’importe quoi et allaient bientôt sortir un nouveau groupe de filles. À force d’être expérimentales, leur identité s’est dissoute… » – résumé d’une critique souvent partagée sur les réseaux sociaux.​

Un concept jugé « expérimental » et polarisant

Les avis se polarisent : beaucoup voient dans « SPAGHETTI » un virage trop abrupt, reprochant aux producteurs de transformer le groupe en laboratoire d’idées au détriment de la marque LE SSERAFIM. Les fans eux-mêmes se divisent entre enthousiasme pour ce vent de nouveauté et regret de la perte d’un univers identifiable. Les visuels et les costumes, inspirés de la cuisine et du marché, sont largement commentés pour leur côté ludique mais aussi jugés superficiels par ceux qui préféraient le ton plus sérieux et élégant des disques antérieurs.​

Une représentation LGBTQ+ saluée par les fans

Un aspect largement applaudi par la communauté est toutefois l’inclusion d’une drag queen dans le clip « SPAGHETTI » : NANA Youngrong Kim, figure de la scène drag coréenne, apparaît de façon très visible dans le teaser et le clip officiel. Cette décision représente un geste fort pour la diversité et l’inclusion dans l’industrie K-pop, souvent considérée comme conservatrice sur ces sujets.

Les fans ont exprimé leur enthousiasme sur les réseaux sociaux, soulignant que cette présence est « un vrai symbole d’ouverture et de visibilité pour la communauté LGBTQ+ ». « C’est super sympa de voir de la représentation de drag queens » – peut-on lire dans de nombreux commentaires Reddit et TikTok. Certains internautes espèrent même que ce type de collaboration devienne plus fréquent dans le futur et félicitent LE SSERAFIM pour cette audace et d’avoir permis à des artistes queer de briller dans un projet mainstream.

En définitive, reste à voir si ce choix séduira le public avec la sortie du clip complet le 24 octobre…