Top des films sur le voyage dans le temps pour s’évader de la réalité

Voyager à travers le temps est un fantasme collectif. Qui n’a jamais voulu explorer l’avenir et faire un tour en 2060 pour voir la société du futur ? Ou s’asseoir à la table de ses ancêtres pour les connaître par-delà les photos ? À défaut de ne pas encore pouvoir sauter entre les siècles ou les décennies, voici quelques films sur le voyage dans le temps pour vous consoler. Spoiler : les protagonistes n’empruntent pas toujours des capsules ou des engins étranges pour remonter le temps ou l’avancer.

Il était temps

Parmi les films qui concrétisent ce « rêve de gosse » du voyage dans le temps, celui-ci est l’un des rares à ne pas s’inscrire dans le genre « dystopie ». Cette comédie romantique légère suit Tim, un homme un peu à part qui peut revivre les moments de sa propre vie et rembobiner à sa guise le fil de son existence. Ce don, transmis de père en fils comme un héritage, lui permet d’effacer certaines erreurs pour mieux recommencer.

Tim a la chance de pouvoir « revenir » sur son passé et de l’embellir. Il profite de cette douce magie pour attraper le cœur de la délicate Mary. Mais il devra s’y prendre à plusieurs reprises pour apprivoiser les sentiments de sa dulcinée et se faire une place dans son quotidien. Avec son ton doux et émouvant, « About Time » dans son titre originel, offre une réflexion touchante sur le bonheur et le temps qui passe.

L’armée des douze singes

Ce thriller de science-fiction convainc dès l’affiche, avec Bruce Willis et Brad Pitt au premier plan. Même s’il commence à avoir de l’âge, il reste intemporel et suscite la même adrénaline qu’à sa sortie. L’intrigue se tient dans un décor apocalyptique. La moitié de l’humanité a été décimée par un virus mortel dont les scientifiques ne connaissent pas l’origine (comme un air de « déjà vu »).

James, un prisonnier, est alors envoyé dans le passé pour lever le mystère qui enveloppe cette épidémie dévastatrice et empêcher sa propagation à temps. Mais cette téléportation s’avère plus chaotique que prévu. Déstabilisé par ce voyage insolite qui l’a propulsé quelques années en arrière, James passe au mieux, pour un fou, au pire pour un anarchiste de « l’Armée des 12 singes ». C’est certainement l’un des films les plus iconiques sur le voyage dans le temps.

Looper

Accrochez-vous à votre canapé, ce thriller risque de vous secouer ! L’histoire se tient en 2044, dans une Amérique rongée par le crime et la débauche. Ici le voyage dans le temps n’est pas utilisé à des fins très glorieuses. Des malfrats emploient cette technologie de pointe pour envoyer leurs cibles dans le passé et les exécuter sans se salir les mains ni laisser de traces. Les victimes se retrouvent alors piégées dans une sorte de dimension parallèle, avec des tueurs à gages nommés « loopers » à leurs trousses.

Joe est l’un d’entre eux et travaille pour la Mafia. Mais à l’issue d’une mission, il s’aperçoit qu’il doit commettre l’impensable : tuer son « moi » du futur. Un scénario intelligent qui a de quoi vous retourner le cerveau ! Le film joue habilement avec les paradoxes temporels, mêlant action et dilemmes moraux sur le destin, la rédemption et la question du libre arbitre. C’est un des films sur le voyage dans le temps qui se classe en haut de votre movie-list.

L’effet papillon

Parmi les films qui peignent le voyage dans le temps, celui-ci est particulièrement émouvant. Il montre que des petits riens peuvent bouleverser une existence tout entière. Il se focalise sur Evan, un jeune homme pas si banal qu’il le prétend. Depuis le tendre âge, il souffre de troubles de la mémoire et ne sort jamais sans son fidèle carnet. À l’intérieur, il inscrit tout en détail et grave les informations les plus futiles.

En replongeant dans ce journal intime qui déroule chaque souvenir, il s’aperçoit qu’il peut faire des allers-retours du présent au passé. Il va donc se servir de ce pouvoir insolite pour naviguer dans le temps et tenter d’empêcher les événements tragiques de son enfance. Mais il découvre que chaque modification provoque des répercussions imprévisibles dans sa vie actuelle.

Source code

Parmi les films qui planchent sur le sujet captivant du voyage dans le temps, « Source code » est une référence incontestée. Il suit Colter Stevens, un soldat aguerri qui se réveille dans le corps d’un autre, à bord d’un train mystérieux. Ce combattant pense d’abord à un vilain rêve. En fait, il sert de cobaye pour une mission expérimentale périlleuse nommée « Source Code ».

Dans la même veine que « Un jour sans fin », il revit la même scène inlassablement jusqu’à trouver qui a posé une bombe dans le train. À chaque essai, il n’a que huit petites minutes pour mener son enquête et espérer regagner son apparence. L’intrigue se répète en boucle mais le suspense est latent. Le capitaine sert de « marionnette » et le sort des passagers se retrouve entre ses mains…

Quelque part dans le temps

Ce film dépeint une romance impossible qui relève de l’extraordinaire. Il met en vedette un dramaturge des années 70. En plongeant ses yeux dans ceux d’Elise McKenna, le coup de foudre est immédiat. Problème : cette femme est figée dans un portrait et vient tout droit d’une autre époque, désormais révolue. Il s’agit d’une actrice célèbre du début du 20e. L’écrivain est tombé amoureux de son image et de ce qu’elle dégage.

Puisque Richard n’est visiblement pas né au bon siècle, il est prêt à tout pour rejoindre celle qui fait battre son cœur. N’ayant pas de machine à voyager dans le temps sous la main, il décide de pratiquer l’auto-hypnose pour revenir à l’ère de sa dulcinée. Ce film explore les thèmes de l’amour éternel et du destin, avec une atmosphère empreinte de mélancolie et de rêve. La magnifique musique de John Barry et la beauté des décors renforcent la magie de cette histoire d’amour intemporelle. C’est un des films les plus attendrissants sur le voyage dans le temps. Il détrône presque les rom-coms classiques !

Adam Project

Suite à un atterrissage d’urgence en 2022, Adam Reed un pilote chevronné ressort indemne de sa cabine… Ou presque. Il se retrouve comme éjecté dans une ère très avancée où des robots et des drones ultra performants semblent vouloir sa peau. Il d’ailleurs croise la route d’un jeune garçon qui n’est autre que son « mini-moi ». Ensemble, ils unissent leur force pour sauver le futur et retrouver leurs époques respectives sereinement. Les interactions entre les deux versions du personnage principal ajoutent une touche humoristique et touchante au récit.

Ces films qui assouvissent ce fervent désir de voyage dans le temps ne sont que de la pure fiction. Mais peut-être que d’ici 200 ans, traverser les époques sera aussi facile que de prendre un métro en grande ville. Si vous aimez ce genre de scénario un peu visionnaire, initiez-vous à la littérature SF !