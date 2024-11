Saviez-vous que ces 7 personnages de série bataillaient avec des TCA ?

Certains personnages de fiction, qui vous sont certainement familiers, entretiennent une relation dite malsaine avec la nourriture. Ce n’est pas toujours frappant et ça passe parfois inaperçu dans le scénario. Pourtant, il y a des gestes, des attitudes et des réflexes qui indiquent clairement des TCA. Nul besoin d’avoir fait une fac de médecine pour tirer ce diagnostic. Vous n’avez peut-être jamais tilté mais ces 7 personnages de séries, unanimement connus, sont sous l’emprise des TCA et ont cette bête noire à leur trousse.

Cassie dans Skins

Dans la série Skins, les troubles alimentaires de Cassie ne sont pas induits ou sous-entendus, ils se dévoilent avec toute leur brutalité. Derrière son visage solaire et sa générosité sans limites, elle cache de nombreux démons intérieurs, qui la gardent à bonne distance de la nourriture. Plusieurs scènes captent son rapport tortueux avec les aliments. À la cantine, tandis que Sid prend plaisir à dévorer son assiette de frites, Cassie, elle, n’a qu’une pomme à se mettre sous la dent. Le contraste est saisissant. Elle lui donne même des tips pour esquiver la nourriture et garder le ventre vide.

Lorsqu’elle se rend au centre médical de Madame Stock, où elle est suivie de très près, elle anticipe le moment de la pesée et fausse le chiffre sur la balance. Elle place des poids dans ses sous-vêtements pour ne pas éveiller les soupçons des médecins. Cassie est une âme tourmentée. Cette petite voix qui lui somme de ne pas manger hurle dans sa tête. D’ailleurs, elle frôle la mort plusieurs fois et c’est délibéré. Parmi les personnages de série en proie aux TCA, Cassie en donne une représentation fidèle. La série prend le soin d’éviter les caricatures et les images « clichés » au-dessus de la cuvette.

Hanna dans Pretty Little Liar

Fille indéniablement populaire, Hanna semble être épargnée de tous les soucis et complexes d’ados. Au lycée, tout le monde souhaite lui ressembler. Pourtant, malgré une assurance débordante, Hanna est encore hantée par son passé. Percutée par des flashbacks, elle revit inlassablement ses troubles alimentaires et ses pulsions boulimiques. À chaque fois qu’elle s’accoude à une table ou qu’elle porte un aliment « doudou » à sa bouche, elle se revoit quelques années plus tôt, se ruer sauvagement sur la nourriture.

Elle repense à ce moment tentant devant une fournée toute chaude de cookie et de l’envie irrépressible de tous les engloutir. Elle entend encore sa fausse bonne amie Alison lui montrer comment se faire vomir. Ces scènes se redessinent très nettement dans son esprit et l’envahissent de culpabilité. Dans le présent, Hanna a encore quelques relents de ces TCA et peine à faire la paix avec la nourriture. C’est l’un des personnages de série, rescapé des TCA, les plus touchants.

Mia dans Everything Now

Alors que dans la plupart des séries, les TCA sont un sujet secondaire, dans « Everything Now », c’est presque un fil rouge. Mia, une adolescente de 16 ans, retrouve son foyer après sept mois passés derrière les murs d’un hôpital psychiatrique. Elle revient de loin. Tombée entre les griffes de l’anorexie, elle est enfin sur la voie de la guérison. Mais son retour à la vie scolaire et sociale est teinté de défis : elle doit réapprendre à gérer ses relations, ses amitiés, et son image d’elle-même tout en restant consciente de sa santé mentale.

La série ne résume pas l’anorexie à une maigreur extrême, quasi squelettique et aux doigts dans la gorge. Elle dépeint les affres psychologiques de la maladie, celles qui ne se voient pas de l’extérieur, mais qui font rage de l’intérieur. Mia fait partie de ces personnages de série en rémission des TCA et affiche un appétit de vivre qui transperce l’écran.

Blair Waldorf dans Gossip Girl

C’est peut-être un détail qui vous a échappé dans « Gossip Girl« . Blair Waldorf n’est pas seulement la fille richissime de l’Upper East Side qui court sans cesse après le ténébreux Chuck Bass. Au-delà d’être l’incarnation même du mot « peste » et de snober tout le monde, Blair fait face à des périodes de boulimie, que la série aborde parfois discrètement, mais qui révèlent son anxiété et son besoin de contrôle. Ça ne saute pas spécialement aux yeux. Sa boulimie se traduit dans des scènes furtives qui ne durent qu’un bref instant.

Comme lorsqu’elle se retrouve face à cette apple pie XXL et qu’elle la dévore jusqu’à la dernière miette. Rongée par la honte et les remords, elle se précipite ensuite vers les toilettes pour évacuer ce dessert qui risque de coûter cher à ses hanches, selon elle. C’est l’un des personnages de série les plus iconiques et pourtant vous avez plus retenu ses peines de coeur et ses querelles amicales que ses TCA…

Kate Pearson dans This Is Us

Parmi les personnages de série assiégés par les TCA, Kate Pearson souffre d’hyperphagie. Elle mange jusqu’à ne plus en pouvoir et ne cherche pas à évacuer ce qu’elle ingurgite. Ce besoin irrépressible d’avaler tout ce qu’elle trouve n’est pas venu d’un coup. C’est une façon de compenser ce qu’on lui a interdit pendant toute son enfance. Durant ses jeunes années, ses parents la gavaient de fruits et légumes et la privaient de mets réconfortants.

Le matin ses frères avaient droit à un généreux bol de céréales et elle une vulgaire pomme. Née dans un corps plantureux, on lui a toujours dicté ses plats. Maintenant qu’elle peut décider de ses menus, elle s’accorde tous les plaisirs, quitte à en être malade. « This Is Us » montre aussi bien les moments de rémission que les rechutes, soulignant la nature souvent chronique des TCA.

Charlie dans Heartstopper

Les personnages de série masculins en lutte contre les TCA se font très rares sur petit écran. Charlie est une exception dans la pop culture. À travers cette série qui gravite essentiellement autour de son idylle avec Nick Nelson, Charlie tente de dissimuler sa souffrance. Mais elle se lit dans son assiette, laissée pleine sur le coin de la table et se traduit lors des piques-niques, lorsqu’il garde son fast-food intact. Il y a des signes qui ne trompent pas.

Ses TCA ont commencé à se former suite à un outing forcé dans son école. Un des points forts de Heartstopper est d’aborder les TCA du point de vue d’un personnage masculin, car ces troubles sont souvent associés aux jeunes filles dans les médias et la société.

Lady D dans The Crown

« The Crown« tire une biographie romancée de l’immense Lady Diana. La série déroule tous les chapitres de sa vie et dépeint la princesse de Galles dans ses moments les plus sombres. Elle s’attarde d’ailleurs sur sa boulimie et en brosse une représentation honnête. Entre les responsabilités, les conflits conjugaux avec Charles et la pression à faire « bonne figure » Lady Diana n’a pas trouvé d’autre refuge que la nourriture pour apaiser son mal-être.

Lorsque le stress se fait trop envahissant, elle plonge le nez dans les placards et saute sur la nourriture. Ce besoin de contrôle sur son corps et son alimentation devient l’un des seuls moyens pour elle de compenser la perte de contrôle sur sa vie.

Ces personnages de série affrontent des TCA en silence et ne savourent pas la vie comme ils le devraient. Ce sont des miroirs de cette triste réalité. Un portrait précieux. Ces séries ne disent pas les TCA, ils les montrent et c’est encore plus percutant.