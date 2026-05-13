À 41 ans, la chanteuse Delta Goodrem représentera l’Australie à l’Eurovision 2026

Culture
Fabienne Ba.
@deltagoodrem / Instagram

Il y a un an, Delta Goodrem déclarait : « Bien sûr que je ferais l’Eurovision. J’adore ça ! ». Un an plus tard, c’est chose faite. La chanteuse australienne représente son pays à Vienne lors de l’Eurovision 2026 – et les pronostics lui sont favorables.

Une annonce officielle

C’est le 1er mars 2026 que la chaîne SBS, diffuseur officiel australien, a annoncé par sélection interne que Delta Goodrem représenterait l’Australie à l’Eurovision 2026 à Vienne, avec sa chanson « Eclipse ». Le titre a été coécrit par Delta Goodrem avec Ferras AlQaisi, Jonas Myrin et Michael Fatkin. Une sélection interne, sans vote du public – une pratique habituelle pour l’Australie depuis ses débuts dans le concours en 2015.

 

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« Eclipse » – une mise en scène à l’image de l’univers

Dans un communiqué partagé après ses premières répétitions à la Wiener Stadthalle, Delta Goodrem a décrit sa vision artistique : « Performer sur la scène de l’Eurovision est quelque chose que je ressens profondément dans mon cœur, en portant l’Australie avec moi dans chaque note et chaque moment. Je voulais que la mise en scène se déplace comme l’Univers lui-même, embrassant lumière et ombre, douceur et force ». Elle a également tenu à porter des créations de designers australiens tout en intégrant l’élégance de Vienne, la ville hôte.

Une artiste au palmarès considérable

Delta Goodrem est l’une des artistes australiennes les plus accomplies de sa génération. Elle a signé son premier contrat discographique à 15 ans, vendu plus de 9 millions d’albums dans le monde, et cumulé 5 albums numéro 1 et 9 singles numéro 1 en Australie. Elle a également collaboré avec Céline Dion, la chanteuse australo-britannique Olivia Newton-John, le chanteur américain de jazz et de pop traditionnelle Tony Bennett ou encore l’auteur-compositeur-interprète américain Michael Bolton. En Australie, 2,21 millions de téléspectateurs avaient regardé l’Eurovision en 2025 – un record.

Un rêve exprimé bien avant la sélection

Interrogée par le média The Sun au printemps 2025, Delta Goodrem avait confié son enthousiasme pour la compétition : « Bien sûr que je ferais l’Eurovision. J’adore ça ! J’ai mes idées sur ce que je ferais si je participais, c’est certain ». Elle décrivait alors une obsession sincère : « J’ai pris l’avion pour Londres et j’ai regardé certaines demi-finales. J’adore la créativité de tout ça. On découvre des talents incroyables ». Sa sélection par SBS est donc venue couronner une aspiration clairement exprimée.

 

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Une candidate sérieuse pour la victoire

Jess Carniel, chercheuse spécialisée en Eurovision et professeure associée à l’Université de Southern Queensland, considère Delta Goodrem comme une candidate sérieuse : « Goodrem a une vraie base de fans en Europe, et c’est un atout considérable dans une compétition où le vote du public reste déterminant ». Delta Goodrem se produira en 11e position dans la deuxième demi-finale du concours, diffusée en direct le 15 mai 2026 à 5h AEST en Australie.

L’Australie à Eurovision, une histoire qui dure

Depuis ses débuts officiels en 2015, l’Australie a envoyé certains de ses artistes les plus marquants sur la scène eurovisionienne : Guy Sebastian, Dami Im – arrivée deuxième en 2016 – Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields et Go-Jo en 2025. La participation australienne est négociée année par année avec l’Union Européenne de Radio-Télévision, dont SBS est membre associé depuis plus de 30 ans. Delta Goodrem s’inscrit dans cette lignée – mais avec un profil international plus établi que beaucoup de ses prédécesseurs.

Delta Goodrem à Vienne, « Eclipse » dans les oreilles de 166 millions de téléspectateurs – l’Australie a ainsi peut-être envoyé sa candidate la plus expérimentée à ce jour. Si la chanteuse transforme l’essai le 15 mai, elle entrera dans l’histoire du concours. Et elle a déjà prouvé qu’elle sait comment écrire les grandes pages.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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