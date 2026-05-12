Eurovision 2026 : ces chanteuses qui pourraient bien créer la surprise cette année

À quelques jours seulement de la grande finale prévue le 16 mai 2026 à la Wiener Stadthalle de Vienne, l’Eurovision agite déjà toute l’Europe. Cette 70e édition rassemble 35 pays autour d’une compétition toujours plus suivie. Et si certains noms dominent déjà les pronostics, d’autres artistes féminines pourraient bien venir bousculer les classements le soir de la finale.

Monroe (France) : la pépite qui peut tout faire basculer

À 4e position selon le site spécialisé Eurovisionworld au 9 mai 2026, la chanteuse française Monroe figure parmi les sérieuses prétendantes à la victoire. Son titre « Regarde ! » a marqué dès les premières images des répétitions, au point que plusieurs de ses concurrents l’ont saluée sur les réseaux sociaux.

Le Finlandais Pete Parkkonen ou la représentante lettone Atvara ont notamment commenté la prestation avec enthousiasme. La France n’a plus remporté le concours depuis 1977. Après la 7e place obtenue par Louane en 2025, Monroe est donc attendue pour offrir un nouveau souffle à la délégation française. Une victoire serait une vraie surprise, mais sa montée dans les classements rend l’hypothèse de plus en plus crédible.

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Delta Goodrem (Australie) : l’expérience au service de la « power ballad »

Représentante de l’Australie, Delta Goodrem n’est pas une débutante. Selon les informations publiées par Eurovision.com, l’artiste de Sydney a signé son premier contrat à 15 ans, vendu plus de neuf millions d’albums dans le monde et classé 5 albums et 9 singles numéro un dans son pays. Ancienne coach de « The Voice Australia » pendant 9 saisons, elle a aussi collaboré avec Céline Dion ou la chanteuse, actrice, productrice et militante australo-britannique Olivia Newton-John.

À Vienne, elle défendra le titre « Eclipse », une « power ballad » qui mise sur la voix et l’émotion. Si les bookmakers la placent en 5e position avec environ 25 % de chance de figurer dans le top 3, son expérience scénique pourrait lui permettre de créer la surprise dans une finale où le vote du public reste très imprévisible.

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Atvara (Lettonie) : la révélation au message fort

Vraie outsider de cette édition, Atvara (de son vrai nom Liene Stūrmane) représente la Lettonie après avoir remporté la sélection nationale Supernova 2026. Originaire de Liepāja, l’artiste défendra le titre « Ēnā » (« Dans l’ombre » en français), une chanson intime inspirée de son enfance, marquée par un environnement familial difficile.

À travers son texte, Atvara aborde la notion de double vie : celle que l’on montre aux autres et celle que l’on porte en soi. Un message universel qui pourrait toucher l’Europe entière. Si elle n’apparaît pas dans le top 5 des bookmakers, sa profondeur artistique et la sincérité de sa démarche en font une candidate sérieuse pour créer la surprise lors des votes du public.

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Entre une favorite hexagonale en pleine ascension, une artiste internationale confirmée et une révélation venue des pays baltes, l’Eurovision 2026 promet ainsi une finale ouverte. Si les bookmakers donnent leurs tendances, la magie du concours réside justement dans ces résultats inattendus qui font basculer une soirée. Rendez-vous le samedi 16 mai 2026, en direct depuis Vienne sur France 2, pour découvrir laquelle de ces voix marquera le concours.