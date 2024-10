De la douleur à la lumière : 7 artistes qui brisent le silence sur la santé mentale

Des artistes à la renommée mondiale aux figures montantes de la chanson en passant par les têtes d’affiche des scènes les plus confidentielles, les âmes créatives s’emparent de la santé mentale et la mettent en prose. Iels parlent de ce mal-être intérieur, qui rampe jusqu’à atteindre complètement ce précieux sentiment de bonheur. À travers des confidences à cœur ouvert et des textes à rimes qui renvoient de nombreux échos, iels abordent cette douleur invisible, qui torture en silence. Hissé.e.s en ambassadeur.ice.s de la santé mentale, leurs mots alertent autant qu’ils guérissent. Stromaé, Selena Gomez ou encore Menni Jab saisissent le micro pour faire passer un message préventif. Découvrez ces 7 artistes qui composent avec la santé mentale et racontent avec courage l’envers de ces troubles invasifs.

Menni Jab et sa chanson « Reste Encore »

C’est un clip qui interpelle. Plusieurs visages défilent sur fond vert et se tiennent face à nous, comme un miroir tendu. Ces personnes de tous âges et de tous horizons ont les émotions à vif. Le texte qui s’y superpose, lui, lève les poils et narre un récit impératif. Menni Jab, poète des temps modernes, dédie cette chanson à celles et ceux qui n’ont plus le goût de vivre. Il la consacre aux personnes campées par cette petite voix qui murmure inlassablement d’en finir.

Avec un style à la frontière du slam qui rappelle l’univers de Gaël Faye, Menni Jab plante la plume dans la plaie et fait couler l’espoir entre ses couplets. D’une voix mélodieuse et enflammée qui traduit cette « urgence », il appelle les âmes torturées à rester et à s’accrocher. Plus qu’une simple musique rythmée, c’est un cri du cœur qui nous transcende et nous appelle à retenir celleux qui veulent passer de l’autre côté. Menni Jab, chanteur en devenir, fait partie de ces artistes qui défendent la santé mentale avec intensité et qui l’interprètent avec véracité.

Yoa, l’artiste qui fait de la santé mentale un fil rouge

Avec sa voix veloutée et aérienne, proche de celle d’Angèle, Yoa conjugue la santé mentale sous tous les tons. C’est son sujet de prédilection. Elle parle en connaissance de cause. La chanteuse au timbre immaculé, tout juste âgée de 25 ans, n’a pas ménagé sa santé mentale pendant ses jeunes années.

Employée dans un restaurant le jour et ouvreuse dans un théâtre la nuit, elle l’a longtemps malmené. Aujourd’hui, elle fait de la sensibilisation avec des morceaux provocants et audacieux, dont « Chanson Triste », qui est l’un de ses plus gros cartons. À travers ces récits chantés au style effronté, elle aborde les ruminations mentales, la solitude et tous ces sentiments brouillons. Yoa est une de ces artistes qui s’attaquent à la santé mentale, de front.

Stromae, la dépression au coeur de la partition

Son apparition sur le plateau de TF1 a marqué les esprits. Après un congé prolongé hors de la scène, le chanteur Stromae, réputé pour ses titres évocateurs et engagés, a fait un retour fracassant sous les projecteurs. Face à Anne-Claire Coudray, peu habituée à ce genre d’interview détourné, l’auteur de « Papa ou t’es » a livré une performance d’utilité publique. Venu interpréter son titre baptisé « L’enfer », une déclaration intime à la première personne, il évoque ces « pensées suicidaires » qui l’habitent. Dans ce morceau, Stromae se livre avec une sincérité brute, sur ses tourments personnels et cette bataille intérieure.

Ce n’est pas parce que Stromae tutoie la gloire qu’il est immunisé contre cet intarissable désespoir. La chanson lui a valu une belle ascension, mais a aussi rimé avec dépression. « Même si on vend du rêve, ça reste un métier et, comme dans n’importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out« , déclarait-il en 2018 sur la chaîne France 2. L’an dernier, il a annulé sa tournée pour se préserver et prolonger son temps de rémission. Transparent sur ces soucis psychiques, Stromae se hisse parmi ces artistes qui font de la santé mentale un bastion.

Selena Gomez, fervente défenseuse de la santé mentale

Selena Gomez est l’une des personnalités les plus influentes d’Hollywood. Businesswoman à la tête d’un empire cosmétique, chanteuse à succès et actrice talentueuse qui brille dans chaque genre… tout semble lui sourire. Pourtant, la joie lui a souvent fait défaut. En 2014, elle a fait une pause dans sa carrière pour se concentrer sur son bien-être mental et physique. Même si Selena Gomez tait ces affres dans le micro, elle s’est mise à nu dans « Selena Gomez: My Mind & Me », un puissant film autobiographique.

Ce documentaire tire le portrait d’une artiste sensible, vulnérable et gagnée par des troubles polaires envahissants. Il dépeint une Selena Gomez fragile et cabossée de l’intérieur. Il montre une femme dure envers elle-même, qui s’accuse d’être l’auteure de ses propres maux. Consciente de ne pas être seule dans ce chaos, elle a cofondé la fondation « Rare Impact Fund ». Le but de cette initiative est de collecter des fonds pour des organisations qui fournissent des soins et un soutien en santé mentale aux jeunes, en particulier celleux issu.e.s de milieux défavorisés. C’est une des artistes les plus investies dans la santé mentale.

Ren et son morceau « Hi Ren », un dialogue personnel percutant

Le clip se tient dans un décor délabré à la « Ratched », avec des murs arrachés et des lampes qui tiennent à peine sur pied. Ren est le principal protagoniste. Présenté sur un fauteuil roulant vétuste, dans une blouse d’hôpital, il gratte sa guitare. Il semble tout droit sorti d’un thriller psychologique de l’après-guerre. Pendant neuf minutes, il s’adonne à un soliste immersif. Ce titre s’apparente à une conversation croisée entre lui et son alter ego plus sombre, qui prend parfois le dessus.

L’artiste britannique, atteint de la maladie de Lyme et de troubles psychiatriques, est habité par son texte. Avec un débit impressionnant, il fait des allers-retours entre lui et son double abîmé. « Hi Ren » est une conversation schizophrénique aussi troublante que déchirante. Malgré sa longue durée qui pourrait vite lasser, ce morceau est pénétrant. Il nous happe facilement dans cette spirale infernale. Il fait surgir cette voix, qui, d’ordinaire, s’exprime tout bas comme un Jiminy Cricket malveillant. Visionné 7 millions de fois, ce titre a visiblement fait son effet. Ren est un nom qui sonne encore étranger, mais c’est l’un des artistes qui a le mieux « incarner » la santé mentale.

Billie Eilish et son témoignage d’espoir sur la dépression

Billie Eilish est réputée pour son répertoire mélancolique et ses clips perturbants. Auteure de tubes doux-amers, elle a une personnalité magnétique qui accroche tout de suite. Ses textes, dotés d’une certaine noirceur, dénotent souvent avec sa voix angélique, presque chuchotée. D’un ton nonchalant, elle chante des musiques profondes, voire introspectives. Toujours de façon métaphorique, elle traduit ses émotions sur partition. Des titres comme « bury a friend » et « everything I wanted » traitent de ces luttes intérieures avec une sincérité saisissante. Billie y parle des ténèbres mentales et de cette sensation de se sentir piégé dans ses propres pensées.

Dans « when the party’s over » ou « idontwannabeyouanymore », elle exprime son sentiment d’isolement, même lorsqu’elle est entourée de gens. Chaque musique fait l’état des lieux d’une émotion précise. La chanteuse, âgée de 21 ans, revient de loin. Touchée par une dépression, elle pensait ne jamais souffler ses 17 bougies. Aujourd’hui, elle signe « Happier than ever », comme une revanche sur la vie.

Adele, en proie aux crises d’angoisse

Dans le même registre larmoyant, Adèle, monument de la chanson, excelle. En général, ses playlists s’imposent dans les oreilles à la suite d’une rupture ou d’un événement tragique. Sa voix, qui figure parmi les plus puissantes et émouvantes, suscite tout de suite une sorte de nostalgie. Ses textes sentent le vécu. Pour cause, la vie d’Adèle n’a pas seulement été faite de moments heureux. Si l’interprète de « Someone Like You » a perdu autant de poids, ce n’est pas à cause d’un régime miracle, mais de problèmes psychologiques.

« J’ai fait les crises d’angoisse les plus terrifiantes de ma vie après avoir quitté mon mariage. Elles m’ont complètement paralysée, et ça m’a vraiment perturbée, car je n’avais plus aucun contrôle sur mon corps. J’ai remarqué que je n’étais pas anxieuse lorsque j’étais à la salle de sport, alors c’est devenu mon moment à moi”, avait-elle confié au micro d’Oprah Winfrey. Avec ses textes graves et son timbre singulier, Adèle s’inscrit dans ces artistes qui font des hymnes à la santé mentale.

Ces artistes, qui font de la santé mentale un sujet principal, invitent le public à s’écouter d’une oreille plus attentive. Iels les implorent de ralentir le tempo dans leur vie pour éviter la cacophonie mentale. Ces séries aussi gravitent autour de la santé mentale et ont le mérite de contourner les clichés psychophobes.