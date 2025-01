Ce film français surprend avec une pluie de nominations aux Oscars 2025 !

Le cinéma français frappe un grand coup aux Oscars 2025 ! Ce jeudi 23 janvier 2025, l’Académie des Oscars a levé le voile sur la liste des films et artistes en lice pour la prestigieuse cérémonie qui se tiendra le 2 mars prochain à Los Angeles. Et c’est un film français qui explose les compteurs : « Emilia Pérez », une comédie musicale audacieuse réalisée par Jacques Audiard. Ce film s’impose comme un immense favori avec 13 nominations. Oui, vous avez bien lu : TREIZE !

Un film audacieux : le mélange des genres qui détonne

« Emilia Pérez » n’est pas un film comme les autres. Imaginez une comédie musicale où un narcotrafiquant se lance dans une transition de genre. Un récit qui brise les codes, mélangeant drame, comédie, musique et émotions à fleur de peau. Et ça fonctionne ! Le film, déjà acclamé au Festival de Cannes 2024, continue de faire sensation sur la scène internationale, et c’est aujourd’hui un véritable phénomène aux Oscars.

Ce n’est pas seulement l’histoire originale qui fait sensation, c’est aussi sa capacité à aborder des sujets contemporains et profonds avec une légèreté désarmante. L’intrigue autour de la transition de genre se mêle à l’univers impitoyable du narcotrafic, créant un décalage saisissant mais ô combien captivant. Si vous n’avez pas encore eu la chance de découvrir ce film, il est plus que jamais temps de vous y plonger !

Les nominations : un véritable tour de force

Si le film a surpris le monde avec son histoire, il frappe encore plus fort avec ses nominations. Avec un total de 13 nominations, « Emilia Pérez » devient le film non anglophone le plus nommé de tous les temps. Un record qui détrône « Tigres et Dragons » d’Ang Lee et « Roma » d’Alfonso Cuarón. Ces films étaient jusque-là les champions des nominations pour un film international, avec 10 nominations. Mais « Emilia Pérez » n’a pas fait les choses à moitié : il va chercher la consécration dans des catégories prestigieuses et variées.

Le film est en lice pour le « meilleur film », la « meilleure comédie musicale » et la « meilleure réalisation ». Le réalisateur, scénariste et monteur français Jacques Audiard est aussi nommé dans les catégories « meilleur réalisateur » et « meilleur scénario adapté ».

Karla Sofía Gascón : une nomination historique

L’actrice Karla Sofía Gascón, qui incarne le rôle principal d’Emilia, est en lice pour l’Oscar de la « meilleure actrice », une première historique pour une comédienne trans. Son interprétation, à la fois fragile et puissante, est saluée par la critique et le public. Karla Sofía incarne avec brio la complexité de son personnage, qui lutte pour se réinventer dans un monde où le changement, aussi nécessaire soit-il, se heurte constamment à des obstacles.

Sa nomination aux Oscars est non seulement un honneur pour elle, mais aussi un moment historique pour la représentation des personnes trans au cinéma. Cela ouvre la voie à une nouvelle ère d’inclusivité à Hollywood, un pas de géant pour la diversité dans l’industrie.

Les autres nominations qui comptent

L’ascension du film « Emilia Pérez » ne se limite pas à la performance de Karla Sofía Gascón. Il voit également plusieurs autres membres de son équipe nommés pour les Oscars 2025. Zoe Saldaña, l’incontournable actrice des films « Avatar » et « Guardians of the Galaxy », est nommée pour la « meilleure actrice dans un second rôle », tandis que le compositeur Clément Ducol et la chanteuse Camille se retrouvent en lice pour la « meilleure musique » et la « meilleure chanson originale ». Deux talents qui, par leurs compositions envoûtantes et émouvantes, parviennent à sublimer l’atmosphère du film et à ajouter une dimension supplémentaire à l’histoire.

« Emilia Pérez » : un phénomène mondial

Ce film, qui mêle audacieusement l’univers de la musique, du drame et du cinéma d’auteur, a frappé un grand coup, non seulement en France, mais sur la scène internationale. Si vous pensiez que le cinéma français se contentait de briller uniquement à Cannes, vous vous trompiez ! « Emilia Pérez » a réussi là où peu s’y attendaient : s’imposer comme un leader parmi les films les plus nommés de la 97e cérémonie des Oscars. Un film qui prouve que la France n’a pas dit son dernier mot dans le monde du cinéma mondial.

Alors, préparez-vous à vivre un mois de mars où l’on espère voir « Emilia Pérez » rafler véritablement toutes ces statuettes sous les projecteurs d’Hollywood. En attendant, le film continue de conquérir des cœurs à travers le monde.