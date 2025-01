Squid Game et les jeux d’enfance qui ont inspiré la série culte

Depuis son arrivée sur Netflix, Squid Game a captivé des millions de spectateurs à travers le monde avec son univers impitoyable, son suspense haletant et ses personnages inoubliables. Mais au-delà des rebondissements mortels, un des éléments qui a le plus marqué les esprits est la manière dont la série utilise des jeux d’enfance pour construire son scénario. Oui, ces activités innocentes qui peuplaient nos cours de récréation deviennent, dans la série, des épreuves sanglantes où la moindre erreur est fatale. Décryptons ensemble les jeux qui ont inspiré cette série devenue culte.

Saison 1 : quand les jeux de cour de récréation prennent une autre dimension

Le titre de la série fait lui-même référence à un jeu populaire en Corée du Sud dans les années 70 et 80 : le jeu du calamar. Simple sur le papier mais stratégique dans son exécution, ce jeu oppose deux équipes, attaquants et défenseurs, qui doivent se battre pour atteindre une zone spécifique dessinée au sol en forme de calamar. Dans la série, le jeu du calamar est transformé en une allégorie percutante de la société : une lutte sans merci où les plus forts dictent les règles et où les faibles doivent ruser pour espérer s’en sortir.

1, 2, 3, Soleil

Ce jeu universel devient une scène mémorable de la série, où une poupée géante robotisée incarne une version troublante de meneuse de jeu. Qui aurait cru qu’un jeu aussi basique que 1, 2, 3, Soleil pourrait être si terrifiant ?

La Dalgona

Les biscuits « Dalgona », ces petites confiseries faites de sucre caramélisé et de bicarbonate de soude, étaient autrefois un plaisir sucré pour les enfants coréens. Mais dans Squid Game, ils se transforment en véritable test de précision et de patience. Les participants doivent découper une forme spécifique (étoile, cercle, parapluie…) dans le biscuit sans le casser. Le suspense est insoutenable…

La corde à sauter (ou tir à la corde)

Un autre classique des cours d’école, souvent joué en équipes. Dans Squid Game, cette activité collaborative devient une question de vie ou de mort. Deux équipes doivent tirer de toutes leurs forces pour faire tomber leurs adversaires dans le vide, avec des stratégies et des astuces pour maximiser leurs chances.

Les billes

La séquence des billes est sans doute l’une des plus émouvantes de la série. Les participants doivent gagner toutes les billes de leur partenaire, ce qui implique souvent de trahir quelqu’un qu’ils appréciaient. Jusqu’où seriez-vous prêt à aller pour rester en vie ?

Saison 2 : des jeux revisités pour de nouvelles réflexions

La saison 2 de Squid Game, disponible depuis le 26 décembre 2024, continue de réinventer les règles du jeu, tout en restant fidèle à l’essence de ce qui a fait le succès de la première saison : des épreuves où la tension et la trahison se mêlent de manière brillante. Chaque épreuve offre de nouvelles perspectives sur le pouvoir ou encore la loyauté, tout en nous forçant à réfléchir sur les choix que nous serions prêts à faire pour sauver notre peau dans un monde sans pitié.

Le Ddakji

Introduit dès la première saison, ce jeu coréen consiste à retourner une enveloppe en papier pliée en la frappant avec une autre. Souvent joué par les enfants, il symbolise ici l’entrée dans l’univers des épreuves.

Pain ou loterie

Ce dilemme cruel, imaginé pour la série, place les participants face à un choix : une récompense immédiate ou un gain incertain. Il reflète les choix difficiles auxquels les personnes en situation de précarité peuvent être confrontées.

Le Jokenpô

C’est une version revisitée du classique pierre-feuille-ciseaux, ou Jokenpô. Deux joueurs s’affrontent avec une règle qui change tout : l’utilisation simultanée des deux mains. Chaque main peut faire un choix différent, ajoutant une couche stratégique presque déroutante à un jeu pourtant simplissime.

Le Pentathlon à 6 jambes

Ce défi combine cinq jeux populaires coréens, tels que le ddakji, le biseokchigi (jeu de pierres), le gonggi (jeu d’adresse avec des cailloux), la toupie et le jegichagi (jeu de jonglage avec un volant). Il célèbre la richesse des traditions coréennes tout en mettant en avant la complexité des épreuves collectives puisque 5 personnes avancent attachées les unes aux autres.

Mingle (Le Carrousel)

Ici la confiance et la rapidité sont mises à rude épreuve. Les participants se retrouvent sur une plateforme tournante (inspirée des manèges traditionnels pour les enfants) et, à chaque tour, une consigne est donnée : former des groupes précis. Si vous êtes trop lent ou si votre groupe est incomplet, vous êtes éliminé. Ou plutôt tué dans Squid Game.

Lights Out

Ici pas de règle ni de compte à rebours. Suite à un vote indécis et dans une tension déjà palpable, les lumières s’éteignent et le dortoir se transforme en une véritable arène sauvage. Armés de tout ce qui leur tombe sous la main, les participants s’entre-déchirent dans une obscurité oppressante. L’absence de règles transforme ce moment en un véritable miroir déformant de notre société, où l’individualisme et la « loi du plus fort » règnent.

Une exploration des thèmes universels de l’enfance

En adaptant des jeux d’enfance, Squid Game nous invite à repenser ces activités à travers une lentille plus mature. Ces épreuves illustrent des leçons intemporelles :

La compétition : omniprésente, elle reflète les pressions constantes de la société.

La coopération : essentielle pour surmonter certains défis, elle rappelle l’importance des liens humains.

La stratégie : indispensable pour réussir, elle nous enseigne la planification et l’anticipation.

L’adaptabilité : une compétence clé pour naviguer dans un monde en constante évolution.

Et si vous avez adoré la série ou simplement si vous souhaitez vous amuser, sachez que Google a lancé un nouvel easter egg. Il propose un mini-jeu pour les personnes qui effectueront la recherche « Squid Game ». Un petit carton d’invitation apparaît alors dans le bas de l’écran, vous incitant à participer à une partie de « mugunghwa-kkoci pieot-seumnida », le jeu de la poupée robotique (1, 2, 3, Soleil). Dès que la poupée se retourne, il faut vite cliquer sur le bouton en croix. Le mini-jeu reprend parfaitement le gameplay de la série, avec la fameuse comptine de la poupée, devenue iconique.

Avec ses décors colorés et ses épreuves mémorables, Squid Game a redonné vie à des traditions culturelles oubliées tout en marquant durablement l’imaginaire collectif. Si la série a si bien fonctionné, c’est parce qu’elle joue sur une corde sensible : la nostalgie de l’enfance mêlée à l’angoisse de l’âge adulte. Avec la confirmation d’une troisième saison, il est évident que Squid Game ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Nous pouvons nous attendre à des épreuves encore plus complexes !