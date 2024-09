7 livres coups de cœur de la rentrée littéraire 2024

Entre la mi-août et la mi-octobre, les librairies hissent des livres très attendus en tête de leur vitrine. Cette année, 459 romans paraissent pile à cette période charnière. Décorés de prix ou salués par la critique, certains se sont déjà fait une place de choix sur le devant de la scène littéraire. Voici les 7 livres coups de coeur de cette rentrée littéraire 2024. À ajouter d’urgence sur votre table de chevet ou au creux de votre besace.

Jacaranda, Gaël Faye

Gaël Faye est un artiste versatile dont la signature est reconnaissable entre mille. Lorsqu’il ne fait pas du slam, il couche les mots sur le papier. Chez lui, la prose est un langage inné. Après son roman autobiographique « Petit Pays », récompensé du prix Goncourt des Lycéens, il publie « Jacaranda », un roman intime et puissant. Dans la continuité de son premier ouvrage, « Jacaranda » s’ouvre sur le Rwanda, une terre aux multiples stigmates, défigurée par un génocide sans précédent. Sauf que cette fois-ci, l’histoire se raconte dans les yeux de Milan, un jeune franco-rwandais qui a quitté sa ville d’adoption, Versailles, pour renouer avec ses racines et retrouver le Rwanda.

Un récit intelligent et précieux qui contraste avec celui de « Petit Pays », où le protagoniste déserte ce pays d’Afrique pour s’exiler en France. D’une plume chantante, l’auteur tente de dépeindre l’indescriptible. Avec cette écriture poétique, parsemée de métaphores, Gaël Faye adoucit la réalité sans pour autant l’édulcorer. Il rétablit des vérités que les manuels d’Histoire oublient d’enseigner. C’est un des livres coups de coeur de cette rentrée littéraire 2024.

Le club des enfants perdus, Rebecca Lighieri

Parmi les livres coups de cœur de cette rentrée littéraire 2024, celui-ci se situe à la lisière du fantastique. Il suit Miranda, une adolescente écorchée et dépressive. Au fil des pages, elle se découvre des dons surnaturels qu’elle peine à contrôler. Ces super-pouvoirs ne sont pas vraiment les mêmes que ceux des héros de fiction traditionnels.

La jeune fille, au mal-être palpable, ressent une compassion infinie envers la détresse de chacun.e et une étrange empathie pour la violence. Un pouvoir assez contradictoire qui la place comme un ange doté de cornes ou un diable auréolé. Ce roman est profondément introspectif et associe la voix de Miranda à celle de son père pour offrir une double lecture saisissante. Inspiré des contes et de l’imaginaire de l’enfance, il est habité et fascinant.

Les Âmes féroces, Marie Vingtras

Marie Vingtras, autrice en devenir, est une fine analyste de l’humain. Avec ce nouveau roman, elle confirme son immense talent et offre un kaléidoscope de personnages, particulièrement riches. L’intrigue se tient à Mercy, une ville d’Amérique qui porte plutôt bien son nom. Là-bas, le temps semble suspendu. Jusqu’au jour où un drame bouscule la tranquillité de ce bourg paisible. Léo, une jeune fille à la vie lambda vient d’être retrouvée sans vie dans un cercueil improvisé entre des iris sauvages.

À la suite de cette découverte macabre, les témoignages s’enchaînent à la manière d’un interrogatoire. Les personnages défilent et se dévoilent autour d’un fait divers qui réveille de vieux démons. « Les âmes féroces » n’est pas un polar comme les autres. Plus profond et complexe, il perce à jour les travers de l’Homme et fait un état des lieux quasi sociologique. Par sa finesse et son regard éclairé sur la société, il s’inscrit d’office dans les livres coups de cœur de la rentrée littéraire 2024.

Blackouts, Justin Torres

Douze ans après un premier ouvrage tonitruant intitulé « Vie animale », Justin Torres réinvestit les rangs des librairies avec un roman prometteur. À la croisée de la fiction et de la réalité, ce livre est littéralement un OVNI. Aucun adjectif n’est assez juste pour le qualifier. L’histoire se déploie dans la bouche d’un Portoricain de 27 ans. Cet homme solaire narre le récit de son ami Juan, rencontré sur les bancs d’un hôpital psychiatrique, à l’époque où l’homosexualité était encore « soigné » à renfort de « thérapies ».

À en croire le portrait qu’il en tire, Juan était un de ces hommes magnétiques qui retient votre attention en un regard. Il résidait dans un lieu futuriste baptisé le Palais, une bâtisse plantée au milieu du désert dédiée à la communauté queer. Malade, il délègue une mission importante au narrateur : continuer les recherches sur Jan Gay. Cette anthropologue lesbienne n’est pas le fruit d’une invention. Elle a bien existé, mais son travail a fini entre de mauvaises mains. Au-delà de la fiction, l’auteur rend un hommage savant aux minorités.

Les Éphémères, Andrew O’Hagan

Ce roman inscrit parmi les livres coups de cœur de cette rentrée littéraire 2024 est une ode à l’amitié : celle qui ne s’explique pas, mais qui se vit. Il débute à l’été 1986, en Écosse. Il s’ancre dans les pas d’un groupe de jeunes hommes, tous issus de la classe ouvrière. Ensemble, ils suivent Tully Dawson, le meneur de la bande, ce genre d’ami qui se rend rapidement indispensable. Pour célébrer la fin du lycée, ce dénommé Tully les embarque en direction de Manchester, à un festival de musique rock. Ce joyeux gang, en pleine éclosion, scelle le pacte de l’amitié et se promet la fidélité pour l’éternité. Trente ans plus tard, Tully passe un coup de fil qui va tout changer. « Les Éphémères » attire les larmes au bord des yeux et exploite toute notre palette d’émotions.

Tenir debout, Mélissa Da Costa

Ce roman brosse une histoire d’amour tortueuse, à l’abri des clichés. Loin de tomber dans les scénarios faciles et prévisibles, il raconte une idylle qui vous retourne de l’intérieur et vous secoue le cœur. Eleonore, 24 ans, fait des études pour un jour briller sur les planches. Pour se faire une petite source de revenus et se familiariser avec la scène, elle travaille en tant qu’ouvreuse. C’est là qu’elle croise François, un comédien de 18 ans son aîné.

Cet homme charismatique est marié à Isabelle, elle aussi du métier, depuis 9 ans. Mais malgré la différence d’âge et leur situation de vie opposée, Eléonore et François nourrissent un amour mutuel. Pile au moment où ils décident d’emménager ensemble et de consommer pleinement leur amour, François se retrouve dans un état critique. Un roman doux-amer qui dépeint l’amour, le vrai, celui qui survit et se renforce dans les coups durs de la vie. Il se hisse naturellement dans les livres adorés de la rentrée littéraire 2024.

Nord sentinelle, Jérôme Ferrari

Parmi les livres coups de cœur de la rentrée littéraire 2024, celui-ci est à la fois âpre et dépaysant. L’histoire s’ouvre sur un port corse, bondé de touristes. Une bagarre, des heurts, des cris d’effroi. Le jeune Alexandre Romani, fils d’une lignée de malfrats influents, vient de poignarder Alban Genevey sous les yeux ahuris d’une foule opaque. Le motif d’une telle agression ? L’introduction « illégale » d’une bouteille dans le restaurant de Romani. Un peu léger pour tailler quelqu’un à l’arme blanche.

Alban, la victime, est un étudiant sans histoire qui loge dans la résidence secondaire de ses parents sur ce bout de France. Il connaît son agresseur depuis tout jeune. De cet incident, le narrateur, qui a un parti-pris marqué pour Romani, revient à la racine du mal. L’île de beauté révèle un autre visage, plus sombre et menaçant que dans les guides touristiques.

Ces livres qui rythment la rentrée littéraire 2024 et s'érigent déjà entre toutes les mains s'adressent à un public large. Que vous soyez un.e initié.e ou un.e novice, ils parlent au plus grand nombre.