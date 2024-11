Hugh Grant triomphe au box-office avec Heretic : une performance glaçante qui marque son retour

Hugh Grant, connu pour ses rôles iconiques dans les comédies romantiques comme Love Actually ou Coup de foudre à Notting Hill, s’est réinventé avec brio dans Heretic. Ce thriller psychologique, récemment sorti aux États-Unis, a non seulement attiré l’attention du public mais a également marqué un succès commercial impressionnant. Avec plus de 11 millions de dollars générés lors de son premier week-end, Heretic prouve que Grant peut exceller dans des rôles sombres et complexes, bien éloignés de son registre habituel.

Un rôle inattendu pour Hugh Grant

Dans Heretic, Hugh Grant incarne un sociopathe manipulateur, un rôle à mille lieues de ses personnages charmants et attachants qui ont fait sa renommée. Ce choix audacieux a été salué par la critique, qui loue sa performance nuancée et troublante. L’acteur et producteur britannique campe un homme mystérieux qui piège deux jeunes missionnaires mormons dans sa maison, les soumettant à une série d’épreuves psychologiques et émotionnelles.

Ce changement de registre souligne sa polyvalence en tant qu’acteur, et sa capacité à surprendre le public avec des performances inédites. Avec son regard perçant et son jeu subtil, il parvient à incarner un personnage à la fois captivant et terrifiant, donnant une nouvelle dimension à sa carrière.

Une intrigue sombre et captivante

Le film par Scott Beck et Bryan Woods plonge les spectateur.rice.s dans une atmosphère oppressante et intrigante. L’histoire suit deux jeunes femmes, missionnaires mormones, qui, en frappant à la porte du personnage de Grant, se retrouvent entraînées dans un huis clos psychologique. Le film explore des thématiques profondes telles que la manipulation, la foi, et la lutte pour la survie dans des conditions extrêmes.

La mise en scène minimaliste et le jeu d’acteur intense rendent l’expérience immersive, tenant les spectateur.rice.s en haleine du début à la fin. Si certaines critiques ont souligné un manque de développement des personnages secondaires, l’atmosphère du film et la performance d’Hugh Grant compensent largement ces défauts.

Un succès au box-office

Malgré un budget « modeste » estimé à 10 millions de dollars, Heretic a réussi à se hisser en tête du box-office américain lors de son week-end d’ouverture. Avec ses 11 millions de dollars de recettes, le film dépasse les attentes et confirme l’intérêt du public pour les thrillers psychologiques bien exécutés. Ce succès commercial pourrait également ouvrir la voie à de nouvelles collaborations pour Hugh Grant dans des genres plus variés.

Une réception critique partagée

Si le public a répondu présent, les critiques restent divisées. Certains saluent l’audace du film et la prestation exceptionnelle de Hugh Grant, tandis que d’autres pointent des lacunes dans le scénario et le rythme. Cependant, tou.te.s s’accordent sur un point : la performance d’Hugh Grant est l’atout majeur de Heretic, montrant qu’il peut se réinventer avec succès.

Avec Heretic, Hugh Grant prouve qu’il est bien plus qu’un spécialiste des comédies romantiques. Ce thriller psychologique, porté par une intrigue captivante et un rôle complexe, marque un tournant dans sa carrière. Entre succès au box-office et réception critique mitigée, Heretic s’impose comme une expérience cinématographique intrigante à ne pas manquer. Hugh Grant, en se réinventant, montre qu’il est prêt à surprendre son public encore et encore.