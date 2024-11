8 artistes de street art qui donnent de la couleur aux villes

Ces artistes ne peignent pas sur toile mais sur les façades dégarnies des immeubles ou sur les murs abîmés par le temps et parsemés de fissures. La rue est leur terre d’expression. À coup de spray, ces génies de la bombe habillent nos villes et réveillent divinement ces espaces urbains tout gris. Leurs œuvres, tantôt abstraites, tantôt militantes, se fondent dans le paysage et interpellent sur leur passage. Découvrez ces 8 artistes de street art qui battent le pavé et ornent les bâtiments tristounets. Peut-être allez-vous reconnaître la signature visuelle de l’un.e d’entre elleux.

Invader

Parmi les artistes de street art qui pigmentent les murs nus de nos villes, Invader est une référence. Ses œuvres, qui semblent tout droit sorties des gameboys et des consoles d’autrefois, envahissent les rues parisiennes. À la différence de ses camarades, il ne pratique pas son art avec des peintures aérosol mais des carrés de mosaïque pour imiter les pixels des jeux vidéo. Nourri par la culture geek, il s’inspire des arcades numériques vintage pour propager un peu de nostalgie au gré des balades.

Pour contempler ses œuvres, qui ont une dimension ludique, il faut avoir le sens de l’observation. Elles se nichent en hauteur et peuvent vite échapper à votre attention. À l’effigie des personnages de gaming comme Pacman et Mario, elles transforment chaque sortie en une trépidante chasse aux trésors. Souvent surnommé le “Banksy français”, Invader a un style reconnaissable entre mille.

Agrume

Étoile montante du street art, Agrume laisse son empreinte onirique et délicate dans les quatre coins de la France. L’artiste lyonnais s’est fait connaître avec des autoportraits sensibles qui poussent à l’introspection. Ils se représentent dans une apparence mi-homme, mi-animal, à la croisée des mondes.

Dans tous ses tableaux, la nature est reine. Elle reprend ses droits. Ses œuvres ont un côté primitif et un style particulièrement candide. Derrière leur innocence apparente, elle cache un message fort sur l’écologie et le respect du vivant. Elles s’admirent avec des yeux d’enfant mais interrogent notre esprit d’adulte. C’est certainement l’un des artistes de street art qui réveillent le plus d’émotion en nous.

MarL Clito

Son nom laisse peu de place au suspense et révèle à demi-mot le sujet principal de ses œuvres. MarL Clito est l’une de ses artistes de street art émergentes qui défend la cause des femmes avec audace et fraîcheur. Spécialiste du collage, elle n’étale pas des slogans féministes sur les murs mais de nobles clitoris. En toile de fond de cet organe féminin propice à de nombreux frissons, elle hisse des chefs-d’œuvres de l’histoire de l’art. Tout un monde artistique s’ouvre alors derrière ce cher clitoris. En plus de nous donner un cours d’éducation sexuelle en plein air, MarL Clitoris révèle les grandes muses de l’art sous un nouveau jour.

Shepard Fairey

Son nom ne vous est peut-être pas familier mais ses œuvres sont mondialement connues. Shepard Fairey est l’un des artistes de street art les plus emblématiques de son époque mais aussi l’un des plus influents. Identifiable par son style graphique inspiré du pop art et des affiches de propagande, il saisit la bombe pour exprimer ses opinions.

Loin d’être purement décoratives, ses œuvres renferment toutes un message politique et social fort. Monumentales et percutantes, elles incarnent cette précieuse liberté de pensée. Shepard Fairey est l’auteur du poster Hope de Barack Obama, devenu iconique durant la campagne présidentielle de 2008.

Lady Pink

Les artistes de street art féminines prennent d’assaut les murs de nos villes et larguent leur créativité sur le béton froid des métropoles. Lady Pink, pionnière du graffiti urbain, est l’une des rares femmes à s’être imposée dans ce monde teinté de testostérone. Ses fresques aux couleurs vives et girly sont assez fantasmagoriques, voire même parfois psychédéliques.

Elles mêlent des éléments de l’art urbain, des visages féminins, des détails surréalistes. Elles sont d’une grande richesse narrative et chacun.e y va de son interprétation. Lady Pink nous plonge dans des univers parallèles où le beau et l’étrange ne font qu’un. Ses œuvres sont comme une éclaircie dans la grisaille urbaine. Elles titillent l’imaginaire et rappellent le monde un peu “fou” d’Alice au Pays des Merveilles.

Kobra

Kobra utilise l’art mural pour célébrer des icônes de la paix, des droits humains, et de la diversité. Dans des formats XXL, qui nécessitent beaucoup d’heure de pschit, il brosse leurs portraits, en restant fidèle aux photos d’origine. D’Anne Frank à Gandhi en passant par Nelson Mandela, il honore tous ces personnages qui ont marqué l’Histoire et les immortalisent à ciel ouvert.

Il ne se contente pas de retranscrire trait pour trait les visages de ses sujets, il les sublime avec des motifs géométriques de toutes les couleurs. Ces formes semblent découper les visages de ses protagonistes en facettes, ajoutant une énergie visuelle et une touche presque futuriste à ses œuvres.

KashinK

Parmi les artistes de street art qui font la vitalité de nos rues et qui égayent nos sorties, il y a l’inimitable Kashink. Elle a un petit gimmick bien à elle : elle se trace une moustache au-dessus de la bouche à chaque sortie. Un détail qui se déploie aussi en fil rouge de ses œuvres.

Cette rebelle assumée dessine des personnages hors-normes dotés de quatre yeux, d’un teint bariolé et d’une fine moustache. Ses créatures au physique surnaturel et pluriel questionnent l’identité et les normes. Elles suscitent plus qu’un simple “whaou”. Elles encouragent une réflexion profonde sur la “quête de soi” et l’acceptation. KashinK est un peu l’OVNI du street art. Ses œuvres ne ressemblent à aucune autre, comme les gens qui composent cette Terre.

C215

C215 est un street artist français réputé pour ses portraits poétiques, réalisés au pochoir. Ses œuvres possèdent une sensibilité émotionnelle qui se démarque dans l’art urbain. Elles représentent principalement des visages de personnes anonymes, de sans-abri, de migrants, d’enfants et d’animaux. Grâce à son talent et sa démarche, les invisibles de la société occupent soudainement tout l’espace et soutiennent le regard des passants.

C215 est passé maître dans l’art du pochoir, une technique qu’il utilise avec un haut niveau de précision et de détail. Contrairement aux pochoirs souvent simples ou schématiques, les siens sont complexes et détaillés, montrant chaque ride, ombre et texture du visage. Cette maîtrise technique donne à ses portraits un effet de profondeur et de réalisme frappant. C’est l’un des artistes de street art les plus touchants.

Ces artistes de street art transforment la rue en un gigantesque musée. Au-delà de régaler les yeux, iels utilisent leurs bombes pour faire grandir les esprits et défendre de nobles causes.