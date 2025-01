« Les Trois Mousquetaires » réinventés : découvrez la version féminine qui va tout chambouler !

En 2025, le cinéma français continue de prospérer. Cette nouvelle année débute avec des films tricolores retentissants et prometteurs. Le 22 janvier prochain, les cinéphiles vont ainsi pouvoir découvrir la création « Toutes pour une », signée Houda Benyamina. La réalisatrice reprend un roman de cape et d’épée monumental avec un casting 100 % féminin. Elle transforme « Les Trois Mousquetaires » d’Alexandre Dumas en une épopée girl power captivante. Un film audacieux porté par un quatuor de femmes loyales, solidaires et héroïques, obligées de se grimer en hommes pour sauver la Reine de France. Une version qui s’autorise quelques libertés narratives et qui pique les réactionnaires en plein cœur. Découvrez les dessous de « Toutes pour une ».

« Les Trois Mousquetaires » au féminin, une adaptation osée

L’œuvre d’Alexandre Dumas est impérissable. Cette histoire chevaleresque a voyagé à travers le temps et les arts, des planches du théâtre aux salles obscures. Adaptée 35 fois au cinéma, elle revient inlassablement sur grand écran et provoque toujours le même frisson. Après Martin Bourboulon, la réalisatrice Houda Benyamina, à l’origine du drame primé « Divines », s’empare, à son tour, de ce récit de haute voltige. Dans sa version, Athos, Porthos, Aramis et D’Artagnan ressuscitent sous des traits féminins. Les actrices talentueuses que sont Oulaya Amamra, Sabrina Ouazani, Déborah Lukumuena et Daphné Patakia se hissent sur leurs plus belles montures, dans la peau de ces braves personnages.

La bande-annonce, dévoilée en novembre 2024, laissait présager une intrigue différente de toutes les autres. Dans ce récit à la fois ancré dans son époque et résolument moderne, les femmes ne sont pas reléguées au rang de courtisanes. Elles campent les premiers rôles. Elles lèvent les lames comme leurs homologues et troquent les grandes robes encombrantes contre le manteau et les bottes de cuir. À travers « Toutes pour Une », la réalisatrice nous fait redécouvrir ce classique littéraire et prend un parti-pris risqué.

Si les puristes de la littérature estiment qu’elle dénature l’œuvre initiale, d’autres se réjouissent de cette réédition allégée en testostérone. Le fait d’avoir choisi exclusivement des figures féminines ajoute un supplément d’adrénaline au récit et corse le scénario. Les aventures de cette vaillante troupe prennent une tournure encore plus grandiose et inattendue. La devise phare des mousquetaires se conjugue enfin au féminin et ça fait du bien.

Un récit qui apporte un nouveau souffle à l’oeuvre originelle

À l’époque, seuls les hommes avaient le droit de prétendre au titre de mousquetaire et de prendre les armes. Alors dans « Toutes pour une », les femmes à l’affiche dissimulent leur véritable identité sous des postiches réalistes et se bandent douloureusement la poitrine. Elles se muent en hommes pour ne pas éveiller les soupçons et combattre en bonne et due forme. Grâce à cette savante mascarade, ces justicières déguisées sont embauchées pour protéger la Reine de France. Un jour, elles croisent la route de la jeune Sara, alter ego féminin du Gascon impécunieux de 18 ans, personnage phare de Dumas. En fuite, elle décide d’intégrer l’éloquent trio pour enfin se sentir utile et goûter aux privilèges du sexe masculin.

« Toutes pour une » est un film sans temps morts. L’action est constante et la rage des actrices est contagieuse. La réalisatrice, déjà couronnée de trois César pour son oeuvre « Divines », quitte le paysage bétonné des cités pour installer les caméras sur les terres hostiles de la France de l’an 1625. Fidèle à elle-même, elle confère à ce chef d’oeuvre une dimension féministe rafraîchissante. Voilà « Les Trois Mousquetaires » comme vous ne les avez jamais vus.

Un film qui n’est pas au goût de tout le monde

Le film « Toutes pour une » est aussi adulé que critiqué. Cette réinterprétation militante et dépoussiérée des « Trois Mousquetaires » ne fait pas l’unanimité. Même si elle n’est pas encore en salle, elle suscite déjà les avis les plus tranchants. Sur la toile, les internautes n’y vont pas de main morte. Certains jugent l’œuvre « trop woke », d’autres prédisent un « navet non-rentable », un « naufrage assuré », un « futur flop ». Beaucoup crient au sacrilège, comme s’il ne fallait pas toucher (à ce point) aux « Trois Mousquetaires ».

Cette version féminine semble déranger. Donner un visage féminin à des personnages présentés au masculin depuis des décennies, c’est accorder une revanche aux femmes, absentes des bagarres de l’époque. C’est rejouer la scène autrement et défendre un certain sens de la créativité. D’ailleurs, la réalisatrice n’a pas affirmé qu’il s’agissait d’une reproduction exacte de l’œuvre de Dumas. C’est juste sa vision des mousquetaires, sa lecture de l’histoire. Est-ce une aberration ou une simple expression de style ?

« Toutes pour une » n’est pas encore sorti qu’il fait déjà beaucoup de bruits. Pourtant, même si les personnages sont féminins, la morale de ce film reste la même : l’union fait la force. Et dans ce cadre, la sororité est la plus belle arme et le combat est encore plus noble.