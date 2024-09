7 films body positive qui vous feront aimer votre corps tel qu’il est

Vous avez certainement été bercé.e par des films qui incitent à devenir « une meilleure version de soi-même » et qui font l’apologie du « glow up ». Vous savez, ces scénarios où la fille lambda devient une bombe atomique et change d’apparence pour plaire aux autres. Comme quand Ugly Betty est passée de la fille sans intérêt à la femme glamour adulée. Pour rattraper ces erreurs de script et laisser vos complexes sur le canapé, voici 7 films body positive à admirer. Prenez des notes !

I feel pretty

Parmi les films « body positive » à voir d’urgence pour poser un regard plus indulgent sur vous-même, « I feel pretty » se hisse en pôle position. Ce film, à la fois comique et touchant, est une véritable leçon de self love. Mieux, c’est une thérapie ! Il suit Renée, une jeune femme solaire en mal d’estime. Elle fait partie de celles qui fuient leur reflet et qui baissent la tête au lieu de bomber le torse. Elle porte des gaines pour mettre des robes moulantes, se refuse à l’amour et se pense trop laide pour avoir de l’ambition.

Mais à la suite d’un accident, Renée se réveille avec une estime décuplée. Alors qu’avant, elle essayait de se faire toute petite en public, désormais elle ose prendre sa place. Elle se sent plus sexy que jamais. Elle s’autorise des tenues qu’elle s’était longtemps refusées et participe même à des concours de bikini. Bref, elle crie au monde entier qu’elle se trouve belle. Une comédie rafraîchissante qui prouve que la confiance donne des ailes et permet de s’accomplir, qu’importe son physique.

Little miss sunshine

Voilà un des films « body positive » qui a marqué plus d’une génération et probablement pansé pas mal de complexes. « Little Miss Sunshine » braque les projecteurs sur la singulière famille Hoover. La cadette de cette joyeuse troupe, Olive, est fascinée par les concours de beauté. À tout juste 7 ans, elle se rêve déjà avec la couronne sur la tête et l’écharpe de « Miss » autour du cou. Aux antipodes de ces « mini miss » pomponnées comme des poupées Barbie et conditionnées à la « gagne », Olive se distingue par sa sincérité et son charme brut.

Adepte de glace, elle se fiche d’avoir l’apparence d’une top modèle. Elle veut rester fidèle à elle-même comme sa famille lui a toujours enseigné. Après une longue odyssée en van et quelques frayeurs sur la route, Olive atteint enfin la scène avec sa chevelure rousse, son justaucorps flamboyant et son audace. Elle maîtrise l’art de transformer l’ordinaire en extraordinaire.

Dumplin

Will est une jeune fille en surpoids qui vit dans une petite ville perdue du Texas. Sa mère, campée par l’excellente Jennifer Aniston, est une star locale. Ancienne reine de beauté de cette contrée isolée, elle fait tout pour honorer ce noble titre et entretenir son image. Toujours tirée à quatre épingles et habillée comme si elle allait défiler pour la Fashion Week, elle pense être le « nombril du monde ». Tant et si bien qu’elle ne s’est jamais vraiment occupée de sa fille, qu’elle surnomme d’ailleurs médiocrement « boulette ».

Encore investie dans la vie des « miss », elle gère le concours de Miss Teen Bluebonnet, un événement important dans leur communauté. Pour défier les standards de beauté imposés par sa mère et la société, Will décide, presque par provocation, de participer à ce satané concours. Sans s’en douter, elle va créer une vraie révolution des « grosses » et bousculer ce tableau très « conventionnel ». C’est l’un des films body positive les plus stimulants de la pop culture ! Après le visionnage, vous allez vous dire « je t’aime » face à la glace.

Precious

Precious, 16 ans, voudrait être à la Une des magazines ou au premier plan des clips de rap. Elle aimerait devenir une gravure de mode, une star internationale et faire de sa vie un show permanent. Mais dans sa sombre réalité, elle cumule tous les maux de la société à elle seule. Derrière les murs de son foyer, elle subit les coups d’une mère déséquilibrée et les abus sexuels d’un père prédateur. Alors qu’elle n’est pas encore majeure, elle porte déjà deux enfants sur ses bras, tous deux nés d’un inceste.

Comme si ce n’était pas assez, à l’extérieur, ses camarades l’attaquent sur son apparence. Malgré son prénom élogieux, Precious a l’impression de n’avoir aucune valeur dans ce monde. Cependant, une nouvelle prof va radicalement changer la perception qu’elle a d’elle-même et lui enseigner une matière essentielle : la confiance en soi. Comme une lumière dans l’obscurité ou un ange gardien au milieu d’un cauchemar, elle l’entraîne à « s’aimer ».

Tall girl

Parmi les films body positive à regarder pour combler votre égo (en plus de votre temps libre), « Tall Girl » est une référence. Cette comédie dans l’esprit « teenage movie » gravite autour de Jodi, une adolescente qui mesure 1m85. Elle est la risée de son lycée. Comparée à un yéti ou un monstre, elle aimerait parfois devenir toute petite, voire disparaître totalement.

Complexée par ses mensurations, elle peine à apprécier ces centimètres qui l’empêchent de passer dans le cadre d’une porte. Et ce n’est pas la peste de service qui va améliorer la situation. Alors que Jodi se replie sur elle-même et essaye de se faire discrète malgré sa taille, un nouveau venu va déverrouiller son cœur et ses insécurités. Grâce à ce beau blond venu d’Europe, Jodi se sent enfin à la hauteur !

Patti Cake$

Patricia, dit Killa P, enchaîne les petits jobs pour s’en sortir. Née dans une famille modeste, elle n’a même pas de quoi s’offrir une assurance. Charriée toute son enfance sur son poids, elle espère enfin devenir quelqu’un et se faire une place dans le milieu très sellette du rap. Encouragée par sa grand-mère, sa fan numéro une, et sa mère, une chanteuse aigrie, elle ne mâche pas ses mots derrière le micro.

Elle met en rythme des punchlines percutantes et prend sa revanche avec entrain. Débarrassée de cet insultant surnom « dumbo » qui lui a longtemps collé à la peau, elle arbore désormais un nom de scène qui claque : « Patti Cake$ ». Effrontée, provocante, rebelle et profondément attachante, Patricia vous enseigne l’art du « j’m’en foutisme ». Et ça fait un bien fou.

Isn’t It Romantic

Voilà l’un des premiers films body positive à avoir érigé une actrice ronde dans le rôle d’une héroïne de conte romantique. Il narre l’histoire de Natalie, une architecte cynique et maladroite qui vit à New York. Elle a une véritable phobie des comédies à l’eau de rose. Ça lui colle presque de l’urticaire. Elle estime que ce n’est qu’un « tissu de mensonge sur fond de musiques pop nulles ». Dès son plus jeune âge, sa mère lui a fait comprendre qu’elle n’avait pas le « profil » pour mériter un prince charmant. Et cette croyance est restée gravée dans sa tête. Un jour, après une altercation avec un voleur dans le métro, Natalie se cogne la tête et perd connaissance.

Lorsqu’elle se réveille, elle se retrouve dans une version idéalisée et édulcorée de sa vie, qui ressemble à une comédie romantique clichée. Tout autour d’elle est plus lumineux, plus propre, et les gens se comportent selon les tropes des films qu’elle méprise. Elle découvre avec horreur qu’elle est désormais la protagoniste d’une comédie romantique, où tout est parfait, y compris son appartement, sa garde-robe, et même sa vie amoureuse.

Ces films body positive font l’effet d’une caresse sur l’estime de soi. Ils sont plus efficaces que n’importe quelle affirmation positive greffée au frigo. Après les avoir vu, vous allez peut-être enfin renouer avec votre reflet. D’ailleurs, les actrices grosses transpercent le petit écran !