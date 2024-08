10 livres qui vont vous réconcilier avec la lecture

Aimer la lecture n’est pas innée et ça n’a rien de dramatique. Pour certaines personnes, les livres sonnent insipides ou soporifiques. À chaque fois, c’est le même scénario : l’enthousiasme est là, mais au bout de quelques pages la lassitude l’emporte et l’ouvrage finit par moisir dans un tiroir. Alors voici 10 livres pour vous réconcilier avec la lecture et renouer avec les histoires couchées sur papier. Fermez les ordis et ouvrez ces romans, qui se consomment aussi facilement que des séries.

L’alchimiste, Paulo Coelho

Ce livre incontournable est à mi-chemin entre le voyage initiatique et le conte philosophique. Il suit les pas de Santiago, un jeune berger andalou en quête d’un trésor niché aux pieds des pyramides égyptiennes. Avant d’arriver à son but final et de fouler les terres arides du désert, le jeune garçon se frotte à de nombreuses mésaventures. C’est comme si le monde entier en voulait à son rêve. Cependant, au lieu de se morfondre sur ces embûches et de les prendre avec fatalité, Santiago s’en nourrit.

Il les convertit en de brillantes leçons de vie. Cet ouvrage est un cours de sagesse déguisé en fiction. Mais n’allez pas croire qu’il est soporifique ou moralisateur. C’est un roman spirituel qui dépayse autant qu’il instruit. Écrit avec une plume « modeste » et rythmé par des descriptions aux accents d’ailleurs, « L’Alchimiste » ne demande presque aucun effort. Nul besoin de relire la même page dix fois pour comprendre la teneur de l’intrigue. Ce livre facile à lire quand on n’aime pas la lecture tient d’ailleurs en 160 pages.

La femme de ménage, Freda McFadden

Ce polar, au cœur de toutes les recommandations « BookTok », fait partie de ces livres addictifs qui vont vous réconcilier avec la lecture. Vous l’avez à peine entamé que vous voulez déjà connaître la fin. Entraînant et peu prévisible, il vous donne envie d’aller jusqu’au bout. Celui-ci, c’est sûr, vous ne risquez pas de le lâcher en cours de route. Il gravite autour de Millie, chargée d’astiquer la demeure cossue des Winchester, une famille new-yorkaise fortunée. Véritable « femme à tout faire », elle réside sur place, dans le grenier de la belle bâtisse. En contact rapproché avec les Winchester, elle s’estime profondément reconnaissante et chanceuse d’exercer dans un cadre aussi somptueux.

Pourtant, elle va vite déchanter. Confinée derrière les murs de cette noble maison, elle s’aperçoit rapidement que quelque chose ne tourne pas rond. Sa patronne, en apparence si irréprochable, n’est pas celle qu’elle prétend et cache de sombres vices. D’ailleurs selon des bruits de quartier, elle aurait tenté de noyer sa fille quelques années en arrière. Mais monsieur Winchester est là pour rétablir l’ordre et maintenir la paix dans le foyer. Pourtant, il n’a peut-être pas uniquement de bonnes intentions. C’est ce que Millie se dit lorsqu’elle s’aperçoit que la porte de sa chambre ne se ferme que de l’extérieur, comme un cachot…

L’habit ne fait pas le Moineau, Zoe Brisby

Ce roman, un brin rocambolesque, raconte l’histoire follement délectable de Maxine. Du haut de ses 90 printemps, la vieille dame décide de fuguer de sa maison de retraite sans plan précis. Jusqu’au moment où la mamie, complètement déjantée et parfaitement lucide, croise la route d’Alex, un homme en plein chagrin d’amour. Ces deux êtres aux personnalités dissonantes se rencontrent sur une application de covoiturage. Après quelques échanges, ils se retrouvent dans une Twingo poussiéreuse à l’âge non identifiable pour aller en direction de Bruxelles.

Mais leur ascension tourne au vinaigre lorsque la police s’en mêle. Alex se retrouve alors coupable du kidnapping de Maxine et la virée en voiture éveille les soupçons d’une fuite savamment orchestrée. Les deux protagonistes s’amusent de cette situation improbable et poursuivent leur road trip avec la police à leur trousse. Un ouvrage acidulé qui crée une belle connivence entre les générations. Ce livre mouvementé est facile à lire quand on n’aime pas la lecture. De quoi se remettre doucement au chassé de lignes tout en prenant une belle dose de rire.

Désenchantées, Marie Vareille

Ce livre au titre acidulé aborde la disparition de Sarah Leroy, quinze ans. Ce fait divers a bousculé le quotidien tranquille de Bouville-sur-Mer et animé toutes les théories. Vingt ans après ce drame inexpliqué, l’incompréhension est encore palpable et les habitants cherchent toujours des explications. Fanny, l’une des meilleures amies de Sarah, replonge alors dans ces douloureux souvenirs, qu’elle a longtemps essayé d’anesthésier.

Plus mûre qu’à l’époque de cette tragédie, elle revit toute son adolescence à travers des flashbacks. Membre du gang des « Désenchantées », dont Sarah faisait aussi partie, elle fait défiler toute la pellicule de sa jeunesse. De la première cigarette, à l’origine d’une bonne quinte de toux aux rendez-vous à la piscine municipale en passant par les secrets inavouables racontés dans une chambre criblée de posters. Elle revient en arrière pour se débarrasser des fantômes qui la hantent. Et peut-être enfin faire son travail de deuil.

La chambre des Merveilles, Julien Sandrel

Ce livre, adapté au cinéma en 2023, traduit une relation mère-fils touchante et singulière. Louis, 12 ans, vit ses premiers émois amoureux et souhaite partager la nouvelle avec sa maman, Thelma. Mais celle-ci, carriériste pure souche, est tellement préoccupée par son travail qu’elle ne prête quasiment pas attention aux paroles, pourtant précieuses de son fils. Louis, épris d’un immense sentiment de déception, quitte la maison élancé sur son skate et flirte le bitume à toute vitesse. Un camion arrive juste en face et le percute brutalement.

Louis finit alors à l’hôpital, plongé dans le coma. Et le pronostic ne présage rien d’optimiste. Sa mère, rongée par la culpabilité, est complètement désemparée. Mais en rentrant de l’hôpital, elle découvre un carnet sous le matelas de son fils qui va lui permettre de rattraper ce « temps manqué » avec lui, d’une autre manière. À l’intérieur, Louis a dressé une liste de toutes « ses merveilles » qu’il aimerait accomplir dans sa vie.

Thelma ne se contente pas de les parcourir à l’œil, elle décide de leur donner un sens et de les réaliser à sa place. Une façon d’entretenir une alchimie spirituelle avec lui. Ce livre, lumineux, profond et addictif, fera bien plus que vous distraire. Il saura vous soutirer quelques larmes sur son passage. Un livre facile à lire quand on n’aime pas la lecture qui ne laisse pas insensible.

Et si c’était vrai…, Marc Levy

Ce roman est le premier né sous la plume de Marc Levy. Désormais classé parmi ses best-sellers, il conte une histoire d’amour fantastique et surréaliste entre un jeune architecte, Arthur, et l’esprit d’une jeune femme, Lauren, qui est dans le coma à l’hôpital. Lauren est comme sortie de son corps. Elle erre, fantomatique, derrière les portes de placard d’Arthur, qui semble être le seul à pouvoir l’apercevoir et entendre ses murmures. Si ses voisins le surprenaient à échanger avec du vide, ils lui prescriraient certainement un tour chez le psychiatre, ou pire un séjour à l’asile.

Pourtant, Arthur est bel et bien en train de faire la causette avec la doublure de cette femme, allongée sur un lit d’hôpital à l’autre bout de la ville. Lauren, quant à elle, ne comprend pas comment elle s’est retrouvée dans cette apparence spectrale. Tous deux vont alors essayer d’élucider ce mystère pour que la jeune femme puisse reprendre possession de son corps et regagner la vraie vie. Ce roman, qui se passe à la croisée de deux mondes, vous aspire littéralement dans son récit.

J’aime le sexe, mais je préfère la pizza, Thomas Raphaël

Ce livre suscite la curiosité rien que par son titre, légèrement décalé. C’est un ouvrage piqué de nostalgie qui aborde l’amour sous une forme plus « goûtue ». Comme son nom l’indique, cette comédie écrite se vit couteau et fourchette à la main, autour du mets le plus envié d’Italie. Des références croustillantes assaisonnent joyeusement ce livre, facile à lire quand on n’aime pas la lecture.

De Chantal Goya à Mick Jagger en passant par le fameux loto dominical, l’intrigue est un réjouissant cheptel de souvenirs. Au gré des pages, l’auteur, au style espiègle, fait une satire de lui-même et soulève volontiers un petit rictus. Un livre à la sauce humoristique qui viendra parsemer vos longs trajets et vos bains de soleil sur la plage.

Et si les chats disparaissaient du monde, Genki Kawamura

Parmi les livres à mettre sur votre table de chevet pour vous réconcilier avec la lecture, celui-ci est une belle surprise. Dès la couverture, il laisse planer un certain suspense. Il n’est pas impossible que vous ayez grimacé en lisant le titre, plutôt dérangeant. Vous imaginez un monde dépeuplé de ses chats ? Un quotidien sans ronronnement ? Un Instagram vidé de ses adorables vidéos de « orange cat » ? Des rues sans petites frimousses à moustache ?

Dans ce livre presque apocalyptique, ce terrible scénario s’envisage. Le narrateur, un trentenaire rongé par la maladie, sait qu’il vit à crédit. Ce n’est plus qu’une question de mois. Mais le Diable, en personne, lui propose un marché pour retrouver la pleine santé. À quelques conditions… Il doit supprimer une chose de la surface de la Terre pour récupérer vingt-quatre heures de vie supplémentaires. Jusque là rien de très complexe. Pourtant, le Diable corse un peu plus le jeu en lui demandant d’éradiquer les chats. Le narrateur se retrouve alors dans une situation délicate. Sacrifiera-t-il les petits félins pour échapper à la mort ?

Il est grand temps de rallumer les étoiles, Virginie Grimaldi

Armée de sa plume sensible et voluptueuse, Virginie Grimaldi, autrice à succès, nous plonge dans un road trip familial trépidant qui donne envie de tout plaquer. Anna, 37 ans, ne s’en sort pas. Son travail de serveuse ne lui suffit plus à joindre les deux bouts et à subvenir aux besoins de ses deux filles, âgées de 17 et 12 ans. D’ailleurs, ses filles, elle les voit en coup de vent comme une spectatrice.

Pendant ce temps-là, Lily, la cadette, préfère jouer avec son rat plutôt que de se sociabiliser et Chloé, la plus grande, enchaîne les désillusions amoureuses. En bref, la cohabitation n’a plus aucune saveur. Sur un coup de tête, Anna décide d’emprunter le camping-car de sa grand-mère et d’emmener ses filles sur les routes de la Scandinavie pour ressouder les liens. Un voyage spontané qui laisse entrevoir une solidarité vivifiante et un amour unique. Ce livre, facile à lire quand on n’aime pas la lecture, est une véritable sucrerie pour l’esprit.

Ensemble c’est tout, Anna Gavalda

Ce livre est un accroche-cœur. Il vous prend par les sentiments, fait perler vos yeux et courbe votre bouche vers le haut. D’une écriture limpide, l’auteure vous plonge dans une colocation improbable qui réunit plusieurs générations sous le même toit. Il y a Camille, une dessinatrice talentueuse qui a troqué son crayon contre un balai en attendant de faire carrière sur des planches (et pas celles du parquet). Il y aussi Franck, un cuisinier un peu beauf qui voue un véritable culte pour sa grand-mère Paulette. La dénommée Paulette, elle, vit seule dans sa maison de campagne. Elle ne tient plus très bien sur ses jambes et chute souvent mais elle refuse d’être déracinée de son « chez elle ».

Enfin, il y a Philibert dont le nom lui-même suffit à illustrer le personnage : un aristo érudit qui n’est visiblement pas né au bon siècle. C’est dans son appartement parisien spacieux que la cohabitation va prendre forme. Les quatre inconnus, que tout oppose, se retrouvent à partager un espace de vie et plus encore ! Finalement, la collocation prend vite des allures de tableau de famille. Spoiler : vous n’êtes pas à l’abri de rire à voix haute devant les pages. C’est un des livres les plus poignants pour vous réconcilier avec la lecture et retrouver foi en l’humanité.

Mémé dans les orties, Aurélie Valognes

Ce livre qui prête à rire rien que par sa couverture nous glisse dans le quotidien de Ferdinand Brun, un vieillard pas comme les autres. Pour percer l’ennui de sa vie de retraité, il passe son temps à prévoir des farces complètement loufoques à destination de son voisinage. En bref, il a une mentalité d’enfant dans un corps ridé. Mais ce loustic de compétition perd le goût des blagues lorsque sa chienne, Daisy, s’envole au paradis des animaux.

Sa peine intarissable l’isole un peu plus et l’enferme entre ses quatre murs. Mais quand Juliette, une fillette de dix ans, et Béatrice, une grand-mère fada des jeux vidéos, pénètrent dans sa vie, Ferdinand renaît. Un livre facile à lire quand on n’aime pas la lecture qui fait l’éloge des liens humains.

Au-delà de divertir les pouces pendant les vacances et de monopoliser l’attention ailleurs que sur les écrans, les livres permettent aussi d’enrichir son vocabulaire et de chiner de nouvelles valeurs.