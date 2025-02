Mieux que « La Femme de ménage » : ce thriller va vous hanter !

Difficile de surpasser le roman à succès « La Femme de ménage », qui règne en maître dans les librairies et qui s’attire toutes les éloges. Ce livre à rebondissements, qui nous glisse dans la peau de Millie, une employée de maison pas comme les autres, est indétrônable. Pourtant, un autre roman du même genre commence à lui faire de l’ombre et à gagner les mains des lecteurs en quête d’adrénaline. Son nom ? « Toutes ses fautes » d’Andrea Mara. Si vous avez aimé le style hypnotique de Freida McFadden, vous allez forcément tomber la tête la première entre les pages de cet ouvrage qui titille vos peurs les plus profondes et qui gravite autour d’une disparition inquiétante.

Un thriller qui se dévore d’une traite

Si vous avez lu « La Femme de ménage », vous regrettez certainement d’avoir atteint la page finale. Vous auriez aimé que l’intrigue ne s’arrête jamais et se prolonge à l’infini pour côtoyer encore et encore l’insaisissable Millie, une domestique atypique toujours mêlée à des affaires sordides d’emprise et de violence. Ce thriller, qui a conquis 4,5 millions de lecteurs, est probablement l’un des plus marquants de la dernière décennie.

D’ailleurs, lorsque vous avez goûté au style immersif et palpitant de Freida McFadden, vous avez l’impression que tous les autres livres que vous ouvrez sonnent creux et fades. Aucun roman ne semble pouvoir rivaliser avec ce chef-d’œuvre littéraire. Cependant, nul besoin de retourner toute la libraire de votre quartier pour dénicher un thriller qui vaut vraiment le coup d’œil. Pour assouvir votre soif intarissable de suspense et combler le vide insoutenable laissé par « La Femme de ménage », plongez dans le décor oppressant de « Toutes ses fautes » d’Andrea Mara. Ce livre, couronné du Prix NetGalley, est un concentré de frissons.

L’histoire débute de manière innocente, presque banale. Marissa Irvine, une maman comme les autres, se rend chez un ami de son fils, Milo, pour le récupérer après une première journée de jeu. Mais en arrivant, elle découvre un visage qui lui est totalement étranger et tout de suite elle flaire le danger. La femme qui lui ouvre la porte n’est ni la mère du copain de Milo, ni la nounou. Et, surtout, Milo est introuvable. C’est ainsi que le cauchemar de Marissa commence. Ce livre, aussi accrocheur que « La Femme de Ménage », va rapidement devenir l’extension de vos doigts. Vous n’allez plus vouloir le poser !

Une histoire qui vous hante longtemps après avoir refermé le livre

La disparition de Milo lance une enquête où tout semble aller de travers. Un suspect est arrêté, mais les mystères ne font que se multiplier, alimentés par des rumeurs qui se propagent dans la paisible banlieue de Dublin. Les regards se tournent rapidement vers les femmes les plus proches de cette affaire tragique, et une question obsède la communauté : qui parmi elles pourrait être responsable de cette disparition ? C’est ce qui fait toute la noirceur de ce polar de qualité.

Ce qui distingue « Toutes ses fautes » des autres thrillers, c’est la profondeur psychologique de ses personnages et la tension palpable qui se développe à mesure que l’histoire progresse. Quatre suspectes émergent, chacune ayant ses propres secrets et ses motivations, mais qui est vraiment coupable ? Chaque femme a un passé qui pourrait la relier à la disparition de Milo. Qui ment ? Qui cache quelque chose ? Alors que vous pensez détenir la vérité, l’auteure sème à nouveau le trouble avec des twists bien rodés. Ce thriller vous retourne littéralement le cerveau.

En parallèle, Andrea Mara s’attèle à créer de l’empathie pour Marissa, une mère ordinaire qui endure ce que tous parents redoutent. Vous avez carrément envie de vous téléporter entre les lignes du livre pour lui apporter ce réconfort dont elle a tant besoin. Votre sympathie pour ce personnage vous attire naturellement vers le dénouement. Vous souhaitez de tout cœur que Marissa retrouve son fils sain et sauf, comme s’il s’agissait d’un membre de votre famille. Mais au vu du genre dans lequel s’illustre cet ouvrage, vous savez d’avance qu’il n y aura pas de « happy end ».

Un style d’écriture envoûtant et une construction parfaite

Là où d’autres thrillers se contentent de jouer sur les scènes d’action, « Toutes ses fautes » met l’accent sur l’ambiance. D’une plume affûtée, l’auteure dresse une atmosphère pesante et menaçante. La banlieue calme de Dublin, que l’on imagine tranquille et sécurisante, se transforme ici en un terrain de chasse où le doute et la suspicion imprègnent le paysage.

Les personnages, de plus en plus à fleur de peau, vous entraînent dans leur spirale de paranoïa et de trahisons, ne vous laissant jamais le temps de souffler. Le roman ne se contente pas de surprendre, il interroge aussi le lecteur sur ses propres perceptions et préjugés. « Toutes ses fautes » n’est pas seulement un livre qui « divertit » et que vous dégainez dès que l’ennui s’installe. C’est un thriller qui vous pousse à la réflexion et qui brosse les recoins les plus sombres de l’âme humaine.

Un conseil : ne vous aventurez pas dans « Toutes ses fautes » avant de dormir. Vous risquez de ne pas fermer l’œil de la nuit. Ce polar, qui prend le soin d’éviter les scénarios clichés et qui excelle dans l’art des faux semblants, va peut-être vous faire oublier « La Femme de ménage ».