Mort de Michelle Trachtenberg : 5 leçons de vie tirées de « Buffy contre les vampires »

C’est toute une génération qui est en deuil. La mort soudaine de Michelle Trachtenberg, survenue le 26 février à l’âge de 39 ans, a secoué le monde entier. Les hommages ne cessent de pleuvoir sur la toile et dans les rangs du cinéma. L’actrice, qui a prêté ses traits à Dawn Summers, la sœur cadette de Buffy dans « Buffy contre les Vampires », a laissé un souvenir impérissable dans la tête de nombreux fans. Même si elle n’était pas au centre de cette série culte des années 2000, elle lui a apporté une énergie rafraîchissante. D’ailleurs, « Buffy contre les vampires », ce n’est pas seulement une chasse contre des hommes assoiffés de sang. Cette histoire mordante renferme de précieuses leçons de vie, qui dépassent le petit écran.

La force réside en chacun de nous

Buffy Summers, une adolescente apparemment ordinaire, découvre qu’elle est la « Tueuse », élue pour combattre les forces du mal. Pourtant, rien ne la prédestinait à un tel titre, si ce n’est sa force de caractère. Buffy nous enseigne que, malgré les obstacles, nous avons la capacité de puiser en nous le courage nécessaire pour surmonter les épreuves.​ Même si Buffy peut compter sur ses acolytes pour combattre le mal, elle se défend très bien seule. Souvenez-vous de cet épisode où elle arrête l’épée du détestable Angel (qui a plus l’étoffe du diable) pour le poignarder et le renvoyer à sa juste place : en enfer.

L’importance de l’amitié et du soutien communautaire

Tout au long de la série, Buffy est entourée de ses amis fidèles, surnommés les « Scoobies » : Willow, Xander, Giles et bien sûr, sa sœur Dawn. Leur soutien indéfectible démontre que l’amitié et la solidarité sont essentielles pour traverser les moments difficiles. Ensemble, ils forment une famille choisie et prouvent que le lien du cœur peut être aussi fort que celui du sang.​ À défaut d’avoir des parents convenables, Buffy trouve le réconfort et l’amour au sein de son joyeux groupe.

Accepter et embrasser sa véritable identité

Chaque personnage de la série lutte avec son identité à un moment donné. Willow explore sa sexualité, Spike cherche sa rédemption, et Dawn découvre sa véritable nature. Ces parcours illustrent l’importance de s’accepter tel que l’on est et de comprendre que notre identité, avec toutes ses complexités, fait notre force.​

La résilience face à l’adversité

Sur les 144 épisodes, il n’y a pas un seul moment où Buffy peut souffler. Les hommes chauves-souris ne prennent pas de congés et lui mènent la vie dure. Elle traverse de nombreuses épreuves, de la perte de proches à des sacrifices personnels immenses. Malgré tout, elle se relève toujours. Si la résilience devait avoir un visage, elle aurait celui de la grande Sarah Michelle Gellar. La série nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de voir la lumière et de se reconstruire.​

Le pouvoir du choix et de l’autonomie

Bien que destinée à être la « Tueuse », Buffy revendique constamment son libre arbitre. Elle suit ses convictions et refuse de se laisser enfermer dans ce job. Si vous avez regardé « Buffy contre les Vampires » pendant l’adolescence, ce message vous a certainement échappé. À l’époque, vous n’aviez qu’une hâte : qu’il y ait des scènes d’action et que Buffy fasse la misère aux méchants.

Pourtant, quand on y pense, Buffy est un peu celle qui fait le sale travail et qui tient le mauvais rôle, comme les tueurs à gages dans les séries de mafieux. Pendant que Giles et le Conseil des Observateurs se la coulent douce dans des bureaux, Buffy doit exterminer les créatures les plus maléfiques et s’assurer qu’elles ne reviennent pas. Ce, sans toucher un seul centime. Or, dans la saison 5, Buffy impose ses propres règles et défie tous ces hommes qui se croient supérieurs à elle.

Ces leçons de vie enseignées par la série « Buffy contre les vampires » sont d’une grande utilité, y compris en dehors de la fiction. Comme quoi, votre héroïne préférée de l’an 2000 ne s’est pas contentée de vous divertir.