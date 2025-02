Vous ne devinerez jamais dans quel film d’animation va jouer Zendaya

Après avoir ébloui les salles de cinéma avec « Spider-Man: Homecoming » et « Dune », après avoir conquis le petit écran avec la série « Euphoria », l’actrice Zendaya se lance dans un projet d’animation : Shrek 5. La star d’Hollywood prête sa voix à un tout nouveau personnage dans ce cinquième volet de la saga culte. L’annonce a eu l’effet d’une bombe, et pour cause, elle ne va pas seulement incarner un personnage anodin… Non, Zendaya sera Felicia, la fille adolescente de Shrek et Fiona !

Zendaya : la reine de la polyvalence

Zendaya Coleman, plus connue sous le nom de Zendaya, est l’une des figures les plus brillantes de la scène hollywoodienne. Actrice, productrice, mannequin, chanteuse et danseuse américaine, elle a su se faire un nom dans l’industrie grâce à son talent brut, son charisme indéniable et son engagement en faveur de la diversité. Tout a commencé pour elle sur Disney Channel dans « Shake It Up », mais c’est avec des rôles marquants au cinéma et à la télévision que Zendaya a véritablement explosé, notamment dans « Spider-Man: Homecoming » et « Euphoria ». En plus d’être une actrice primée, elle est devenue un modèle de confiance en soi et de créativité.

C’est d’ailleurs ce côté audacieux et unique qui va parfaitement coller avec le rôle de Felicia, l’adolescente de la famille Shrek, une jeune ogresse à la fois drôle, piquante et pleine de vie. Le personnage, qui a été introduit pour la première fois dans Shrek le Troisième en 2007, est un mélange de sarcasme et de tendresse, parfait pour le talent de Zendaya !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Zendaya (@zendaya)

Felicia : une ogresse pleine de caractère

Felicia, la fille de Shrek et Fiona, revient dans Shrek 5 pour apporter une nouvelle dynamique à la famille la plus déjantée du royaume. Cette adolescente aura un caractère bien trempé, avec des répliques qui risquent de faire rire et de surprendre, tout en montrant un côté plus sensible, à la manière de ses parents. Elle incarnera cette nouvelle génération d’ogres, avec une vision un peu plus moderne et percutante des choses.

Si l’ogre en elle est indéniable, Felicia aura aussi un côté fragile et malicieux qui pourrait bien être à l’image de notre monde actuel. Imaginez un peu : une ogresse avec une conscience sociale et un regard critique sur la beauté et l’apparence. Avec Zendaya pour la doubler, Felicia promet d’être à la fois drôle et pleine d’authenticité, un mélange qui ne manquera pas de séduire petits et grands.

Le teaser : rires et gags à la Shrek

Les fans de la saga Shrek peuvent commencer à se réjouir ! Le premier teaser de Shrek 5 a été lancé le 27 février 2025, et déjà, il ne laisse personne indifférent. L’Âne, toujours aussi hilarant, reprend son rôle avec Eddie Murphy, et met à l’honneur une scène savoureuse avec le Miroir Magique. Dans cette séquence, l’humour décalé et l’esprit irrévérencieux de la saga sont au rendez-vous.

Ce qui marque vraiment, c’est l’apparition de Felicia. Un clin d’œil à son héritage familial ? Bien sûr, mais aussi une belle manière de remettre en question les standards de beauté avec une touche de sarcasme bien placée. Quand Felicia voit une image retouchée de son père, vous pouvez être sûrs qu’elle aura une réplique qui décoiffe. On est bien loin des contes de fées traditionnels, et c’est ça qui est génial !

Une équipe de choc derrière la caméra

Côté réalisation, Shrek 5 s’assure d’une équipe ultra-expérimentée. Avec Walt Dohrn et Conrad Vernon aux commandes, on peut s’attendre à un film fidèle à l’esprit des précédents opus, tout en apportant une touche de fraîcheur. Walt Dohrn a été l’un des cerveaux derrière les histoires des deuxième et troisième films, et Conrad Vernon n’est autre que le co-réalisateur du deuxième film et la voix de Ti-Biscuit.

Ces deux talents sont de véritables garants de la qualité humoristique et de l’âme de la saga. Le film promet d’être à la fois drôle, décalé, et de traiter des sujets plus profonds, tout en gardant son côté déjanté qui a séduit des générations.

Shrek 5 : à vos agendas !

Si vous êtes déjà fans de la saga, vous pouvez marquer la date de sortie dans votre agenda : le 23 décembre 2026. À l’origine prévu pour juillet 2026, le film a été repoussé pour garantir une préparation optimale et sortir en pleine période des Fêtes. Une sortie stratégique qui ravira les familles qui attendent un nouveau Shrek comme un cadeau sous le sapin. Préparez-vous à retrouver vos personnages préférés, mais aussi à découvrir cette nouvelle génération d’ogres.

Avec Zendaya dans le rôle de Felicia, Shrek 5 promet d’apporter une bouffée d’air frais et de renouveau à une franchise déjà culte. Rires, gags, et messages puissants, le film s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les fans d’animation. Et avec une actrice aussi talentueuse que Zendaya derrière le micro, il y a fort à parier que Shrek 5 deviendra une nouvelle référence dans le monde du cinéma d’animation !