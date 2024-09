Golden Bachelor : que faut-il penser de la nouvelle émission sur M6 de dating pour seniors ?

Pour accrocher le cœur du public, la chaîne M6 a recyclé le concept du “Bachelor” avec un casting entièrement porté par des séniors. L’émission de télé-réalité emblématique des années 2000 renaît sur petit écran et prend une autre tonalité. Dans la nouvelle version, à la gloire des 50 ans et plus, les 20 prétendantes se battent avec courtoisie pour Landry, un homme à la chevelure poivre et sel qui a tout du prince charmant. Ces femmes d’âge mûre, présentées dans les plus belles robes de leur dressing, n’ont rien à voir avec les “bimbos” de l’époque mais elles sont loin d’incarner une généralité. Même si l’émission bat de l’aile du côté de l’audience, elle suscite des réactions mitigées, entre superficialité et utilité. Alors que faut-il penser de “Golden Bachelor” ? L’émission ne ridiculise-t-elle pas ses protagonistes ? N’a-t-elle pas pris un coup de vieux ?

Golden Bachelor, quand les cœurs de plus de 50 ans s’éveillent

L’amour n’a pas de date de péremption et les sentiments ne s’essoufflent pas avec l’âge, loin de là. À 15 ans comme à 50 ans, les papillons peuvent virevolter. Parfois, il faut plus de temps pour les réveiller. C’est ce que l’émission “Golden Bachelor” entend prouver en braquant les projecteurs sur les séniors. Ce concept, aperçu pour la première fois en 2003, met 20 femmes en concurrence pour séduire un seul et même homme. Sur la forme, rien n’a changé, mais les têtes d’affiche, elles, ont quelques rides en plus et un riche passé amoureux. Cette année, l’émission tourne autour de Landry, un célibataire de soixante ans au physique d’acteur américain. Marqué à vif par le décès prématuré de son épouse, il s’est longtemps oublié pour offrir le meilleur à ses trois enfants.

Érudit et attentionné, il a l’âme d’un Roméo et compte bien trouver sa Juliette parmi les vingt prétendantes, venues défendre leurs atouts avec fantaisie. Moins caricaturale qu’à l’époque, l’émission “Golden Bachelor” reste, en partie, surfaite. Dès l’arrivée des prétendantes, tout est spectaculaire, voire “too much”. Dans la vraie vie, personne ne débarque à un date à dos de cheval ou en chantant “Mon mec à moi” de Patricia Kaas. Hormis ces petits détails de scénario qui gâchent l’authenticité de la première rencontre, l’idée de départ n’est pas forcément mauvaise.

Contrairement à de nombreuses émissions de dating qui ciblent principalement un public jeune, « Golden Bachelor » accorde les pleines lumières aux séniors, régulièrement oubliés dans la quête de l’amour. L’émission donne une autre vision de leurs rendez-vous galants, moins barbants et plus enjoués. Les candidates ont peut-être la cinquantaine passée mais elles gardent un esprit jeune et frais. Les caméras captent même quelques réflexes d’ado. Sur Twitter, les internautes s’amusent d’ailleurs des enfantillages attendrissants entre ces âmes écorchées.

Moins de rivalité et plus de sororité ?

“Il y avait vraiment un groupe de filles extraordinaire. C’est des copines”. Voilà comment Landry, l’homme de la situation, décrit l’ambiance entre ses aspirantes au poste de compagne. Ces femmes, venues conquérir le cœur rouillé de l’homme veuf, sont assez fair-play. À la différence de la première édition où les candidates se montraient impitoyables avec leurs adversaires, dans “Golden Bachelor”, elles sont beaucoup plus clémentes les unes envers les autres. Pas de coups bas, ni de tacles et encore moins de critiques gratuites. Cette fois-ci, les candidates se considèrent plus comme des partenaires de compétition que des rivales à écraser.

Chacune essaye de se démarquer à sa manière et de défendre son CV mais il y a beaucoup de respect en toile de fond. Les bachelorettes en lice pour réveiller la flamme de Landry ont toutes cette intelligence émotionnelle qui s’acquiert dans la rudesse de la vie. Elles ont passé l’âge de se quereller pour un homme. Le jeu n’en vaut plus la chandelle. Après le tournage du premier épisode de cette saga sentimentale, elles se sont d’ailleurs retrouvées pour faire un débrief collectif sur l’émission et donner leur point de vue. Avec la bienveillance en fil rouge. Il faut croire que l’âge impose une certaine sagesse d’esprit…

“Ces femmes ont toutes traversé certaines épreuves de la vie, elles ont eu des enfants, et même des petits-enfants, des bonheurs, des malheurs… Tout cela apporte quelque chose en plus, une sorte de solidarité générationnelle qui change tout, dans leur concurrence” soutient Stéphane Rotenberg, qui anime l’émission.

Des prétendantes à des années lumières de la réalité

“Golden Bachelor” dévoile un palmarès de femmes de 50 ans et plus apprêtées de la tête au pied. Robe métallisée, dorée ou suggestive, talon aiguille, brushing digne des publicités… Sur le catwalk improvisé, les prétendantes refusent le statut de “mémé”. Les candidates ont toutes en commun de soigner leur apparence et de camoufler les signes de l’âge sous des artifices. Sur les 20 prétendantes, seules deux arborent une chevelure grisonnante. La plupart ont également le visage lifté ou les lèvres botoxées. Passer sous le bistouri semble être un prérequis.

Cette représentation édulcorée des séniors n’est autre que le reflet d’une société âgiste, qui provoque cette “peur de vieillir”. Un mal particulièrement contagieux chez les femmes. Les prétendantes confirment le mythe de la “jeunesse éternelle” et renforcent ce cliché de la sénior “qui ne fait pas son âge”. Autre constat criant : ces femmes ont une morphologie standard. Certes, elles n’ont pas le physique en sablier de Kim K, mais elles ont presque toutes un corps svelte. Sur ce tableau, pas une seule femme avec des rondeurs ou des bourrelets. “Golden Bachelor” a un parti-pris très tranché pour le paraître et le rendu face caméra. Les courtisanes comme le courtisé renvoient une image idéalisée du sénior. Ce qui peut être particulièrement culpabilisant pour les principaux concernés, de l’autre côté de la télé.

Des conversations plus intimistes et sincères

Dans l’émission “Golden Bachelor”, pas de conversations qui sonnent le vide ou de sujets qui tournent en rond. Les moments confidentiels entre les prétendantes et Landry sont particulièrement intéressants. Même si l’émission porte la médiocre étiquette de “télé-réalité”, elle donne à voir des échanges plus étoffés et constructifs. Les candidates s’émancipent de cette caricature de la “nunuche” intéressée, qui ne sait pas aligner trois mots sans faire de fautes. Les discussions sont plus solennelles et moins creuses.

Les candidates se livrent sur leur vie passée et leurs aspirations futures. Elles parlent à cœur ouvert. Même si d’extérieur, elles paraissent superficielles, elles s’expriment sans fard. Elles ne travestissent pas qui elles sont dans la vie quotidienne et ne camouflent pas leur personnalité. C’est l’un des rares point positif de l’émission “Golden Bachelor”.

L’émission “Golden Bachelor” prône l’amour au-delà de l’âge et des rides. Sur le principe, elle a du potentiel, mais en pratique elle cumule les ratés. Les enluminures et les mises en scène excessives décrédibilisent le propos central. Le concept n’est-il pas fané ? À vous d’en juger.