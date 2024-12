Oscars 2025 : les rôles féminins les plus iconiques de 2024 au cinéma

L’année 2024 aura été marquée par des performances féminines d’une intensité et d’une variété rares. Le cru des Oscars 2025 promet de célébrer des actrices ayant brillé dans des rôles audacieux et marquants. Voici un aperçu des talents pressentis pour décrocher la prestigieuse statuette dans la catégorie Meilleure actrice.

Les favoris des comédies musicales et des drames musicaux

Cynthia Erivo dans Wicked et Karla Sofía Gascón dans Emilia Pérez dominent les discussions. Erivo pourrait marquer l’histoire en devenant la deuxième femme noire à décrocher une seconde nomination en tant qu’actrice principale. Karla Sofía Gascón, quant à elle, impressionne par sa prestation dans cette œuvre hispanophone qui mélange crime et musique. Leur inclusion potentielle dans la liste des Oscars renvoie au précédent historique de 1964, où deux actrices issues de comédies musicales ont été reconnues.

La révélation : Mikey Madison dans Anora

Mikey Madison, dirigée par Sean Baker, livre une performance bouleversante dans le rôle d’une jeune strip-teaseuse. Lauréate du prix LAFCA, Mikey Madison se révèle comme une force émergente. Ce rôle, à la fois intime et provocateur, pourrait bien l’amener jusqu’à la scène des Oscars.

Les icônes confirmées : Angelina Jolie, Nicole Kidman et Kate Winslet

Les actrices ayant déjà marqué l’histoire des Oscars ne sont pas en reste :

Angelina Jolie dans Maria est saluée pour son rôle intense et transformateur.

dans Maria est saluée pour son rôle intense et transformateur. Kate Winslet impressionne dans Lee, retraçant la vie de la photographe Lee Miller.

impressionne dans Lee, retraçant la vie de la photographe Lee Miller. Nicole Kidman offre une performance nuancée dans Babygirl, confirmant son talent pour explorer des personnages complexes.

Après plusieurs années discrètes, Demi Moore éblouit dans la comédie noire The Substance. Ce rôle, qualifié de l’un des meilleurs de sa carrière, pourrait bien redéfinir sa place dans l’industrie.

Fernanda Torres dans I’m Still Here

L’actrice brésilienne Fernanda Torres se démarque avec son rôle captivant dans ce drame poignant. Sa performance subtile mais percutante pourrait séduire les votants de l’Académie.

Une saison des prix imprévisible

Si les Golden Globes et les Critics Choice Awards donnent des indices, les Oscars demeurent une bataille plus féroce, avec seulement cinq places disponibles pour la nomination. Les surprises ne sont pas rares, et les « oublié·e·s » pourraient bien inclure des talents que l’on pensait intouchables.

Les Oscars 2025 ne se contenteront pas de couronner la meilleure actrice : ils célébreront une année où les femmes ont dominé le grand écran avec des performances audacieuses et variées. Peu importe le résultat, cette saison restera dans les mémoires comme l’une des plus compétitives et inspirantes.