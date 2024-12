Golden Globes 2025 : ces films français qui pourraient tout rafler cette année !

Les Golden Globes, cette prestigieuse cérémonie qui met à l’honneur le meilleur du cinéma et de la télévision, s’apprêtent à nous offrir une nouvelle édition pleine de surprises et d’émotions. En 2024, le film « Anatomie d’une chute » de Justine Triet avait fait honneur au cinéma français, raflant 2 prix majeurs, dont celui du meilleur film étranger. Qu’en sera-t-il cette année ? Qui seront les grand.e.s gagnant.e.s de la 82ème édition des Golden Globes, prévue pour le 6 janvier 2025 ? Voici les films et stars qui pourraient tout rafler cette année !

Les nominations : la France à l’honneur

L’édition 2025 des Golden Globes est marquée par une pléiade de films et d’artistes aux talents indéniables. Parmi les films les plus attendus, on retrouve « Emilia Pérez », la pépite du réalisateur et scénariste français Jacques Audiard. Ce film est en tête avec de nombreuses nominations : Jacques Audiard dans la catégorie meilleur réalisateur, son scénario salué, ainsi que la participation de ses actrices principales, qui concourent pour les titres de meilleure actrice et meilleure actrice dans un second rôle. On notera également les nominations pour la meilleure chanson originale et la meilleure bande originale, avec le duo Clément Ducol et Camille. Rien que ça !

Autre figure française en lice : Coralie Fargeat, qui, avec « The Substance« , défie les codes du thriller et de l’horreur. La réalisatrice, scénariste et actrice française est nommée à la fois pour la réalisation et le scénario, un exploit qu’elle partage avec ses comédiennes, Demi Moore et Margaret Qualley, qui pourraient également être récompensées pour leurs prestations exceptionnelles.

Les films français « All We Imagine As Light » et « Les Graines du figuier sauvage » figurent également parmi les meilleurs films étrangers. Il semblerait donc que l’année 2025 soit placée sous le signe du cinéma hexagonal, et cela n’est pas pour nous déplaire !

Les mastodontes hollywoodiens ne sont pas en reste

Si la France brillera sur le tapis rouge le 6 janvier, il ne faut pas oublier les blockbusters hollywoodiens qui viennent jouer des coudes pour décrocher des trophées. Parmi les films qui risquent de faire le plein de nominations, « Wicked », l’adaptation de la comédie musicale à succès, se place en tête. Le duo d’actrices Cynthia Erivo et Ariana Grande est au centre de la compétition pour la meilleure actrice et la meilleure actrice dans un second rôle.

Autre phénomène attendu : « Gladiator II », la suite du chef-d’œuvre de Ridley Scott, qui continue de déchaîner les passions. Le film est nommé pour plusieurs Golden Globes, dont celui du meilleur succès au box-office, où il fera face à d’autres poids lourds comme « Deadpool et Wolverine », « Alien: Romulus » ou encore « Vice-Versa 2« .

Les nominations de cette édition ne manquent ainsi pas de diversité, avec des films aussi audacieux que « Anora », une œuvre du réalisateur et scénariste américain Sean Baker, couronnée Palme d’Or au Festival de Cannes et nommée dans plusieurs catégories des Golden Globes 2025, ou encore « Challengers » du réalisateur, producteur et scénariste italien Luca Guadagnino.

Un palmarès d’exception : qui repartira avec un trophée ?

La compétition est rude cette année encore. Voici un aperçu des films et des stars qui pourraient triompher lors de cette 82ème cérémonie des Golden Globes :

Meilleur film dramatique

Parmi les films qui se disputent le titre, « Dune : partie 2 » de Denis Villeneuve pourrait bien être l’un des favoris. Avec sa mise en scène magistrale et son casting d’exception, il est difficile de ne pas parier sur ce chef-d’œuvre de science-fiction. Mais attention, des films comme « The Brutalist », « Un parfait inconnu » et « Conclave » sont également dans la course, offrant une compétition de haut vol.

Meilleur film comique ou comédie musicale

La bataille promet d’être acharnée entre « Emilia Pérez » et des productions plus légères comme « Wicked » ou « Anora ». Ce dernier, qui raconte l’histoire d’une jeune femme en quête de rédemption, a déjà séduit les critiques.

Meilleur.e réalisateur.rice

Les nominations pour cette catégorie sont particulièrement excitantes, avec des noms comme Jacques Audiard pour « Emilia Pérez », Sean Baker pour « Anora », et Coralie Fargeat pour « The Substance ». Ces cinéastes ont prouvé qu’iels étaient parmi les plus talentueux.ses de leur génération, et leurs films sont des chefs-d’œuvre à ne pas manquer.

Meilleur.e acteur.rice

Les catégories de meilleur acteur et meilleure actrice dans un drame sont particulièrement relevées cette année. De Timothée Chalamet pour son rôle dans « Un parfait inconnu », à Adrien Brody dans « The Brutalist », en passant par Tilda Swinton, Kate Winslet et Nicole Kidman, la concurrence est féroce.

La catégorie comédie musicale ou comédie promet également de belles surprises avec des stars comme Zendaya pour « Challengers » et Karla Sofia Gascón, qui pourrait bien s’imposer pour son rôle dans « Emilia Pérez ».

Meilleure chanson originale et meilleure bande originale

Enfin, la catégorie meilleure chanson originale pourrait être l’un des moments forts de la cérémonie, avec des titres aussi variés qu’émouvants. De « El Mal » pour le film « Emilia Pérez » à « Compress / Repress » pour le film « Challengers », la compétition s’annonce comme un véritable feu d’artifice musical.

Quant à la meilleure bande originale, les films comme « Dune : partie 2 » et « Challengers » ont toutes les chances de marquer les esprits avec leurs compositions épiques.

De l’ombre des blockbusters hollywoodiens aux pépites du cinéma français, les Golden Globes 2025 promettent d’être une cérémonie captivante ! Parmi les favoris, « Emilia Pérez » de Jacques Audiard semble en bonne position pour briller. Rendez-vous le 6 janvier 2025 pour découvrir qui repartira avec les plus prestigieux trophées du cinéma !