Plus de deux ans d’attente… et Rihanna revient avec ce morceau

Elle nous avait laissés sur notre faim. Depuis la sortie de « Lift Me Up » en 2022, Rihanna semblait avoir définitivement mis la musique entre parenthèses. Près de 3 ans plus tard, l’artiste signe un retour aussi discret qu’attendu avec « Friend Of Mine », un titre inédit dévoilé ce 16 mai 2025.

Une surprise musicale bien orchestrée

Entre projets personnels, maternité et succès dans l’entrepreneuriat, la star barbadienne n’avait rien publié de musical depuis longtemps. Ce nouveau morceau, conçu pour la bande originale du prochain film « Les Schtroumpfs », marque un vrai tournant.

C’est par une simple vidéo postée sur Instagram la veille de la sortie du titre que Rihanna a annoncé « Friend Of Mine », suscitant immédiatement l’excitation de ses fans. Dans cette courte séquence, on la voit détendue, vêtue d’un haut bleu en clin d’œil aux célèbres petits personnages bleus, en plein enregistrement en studio.

Le morceau, d’inspiration électro-pop, s’inscrit dans la bande-son du film « Les Schtroumpfs », prévu en salles le 16 juillet 2025. Rihanna y prêtera également sa voix au personnage emblématique de la Schtroumpfette, ajoutant une nouvelle corde à son arc artistique. Cette implication ne s’arrête pas là : elle est également co-productrice du long-métrage.

Un retour musical, mais pas un véritable comeback

Si « Friend Of Mine » marque bien le retour vocal de Rihanna, il ne s’agit pas encore d’un retour à la scène musicale au sens strict. Aucun nouvel album n’a été annoncé, et la chanteuse entretient toujours le mystère sur la suite de sa carrière musicale. Pour rappel, son dernier album, « ANTI », remonte à 2016. Depuis, la promesse d’un neuvième opus – parfois surnommé « R9 » par ses fans – est régulièrement évoquée, sans qu’aucune date ne soit confirmée.

La dernière fois que Rihanna avait publié une chanson remonte à 2022 avec « Lift Me Up », une ballade créée pour le film « Black Panther: Wakanda Forever ». Ce titre avait d’ailleurs été nommé aux Oscars et aux Grammy Awards, prouvant que, même en activité réduite, Rihanna reste une force musicale incontournable.

Une artiste aux multiples vies

Si la chanteuse s’est éloignée des studios, c’est pour mieux se consacrer à ses autres activités. Depuis plusieurs années, Rihanna s’est illustrée comme cheffe d’entreprise accomplie, avec ses marques Fenty Beauty, Fenty Skin** et Savage X Fenty, qui rencontrent un franc succès dans les domaines de la cosmétique, du soin et de la lingerie.

Elle est également devenue maman de deux enfants, RZA (né en mai 2022) et Riot Rose (né en août 2023), et a récemment confirmé sa troisième grossesse lors du Met Gala, le 5 mai 2025. Dans ce contexte, le lancement de « Friend Of Mine » semble être une respiration artistique, une parenthèse offerte aux fans, plus qu’un retour officiel à une carrière musicale à plein temps.

Un titre qui réveille l’espoir

Loin des sonorités RnB de ses débuts, « Friend Of Mine » explore une ambiance électro-pop légère et planante, fidèle à l’univers onirique du film d’animation auquel il est rattaché. Cette incursion musicale inattendue relance, bien entendu, les spéculations : et si Rihanna préparait quelque chose de plus grand ? Son retour en studio, même pour un projet spécifique, suffit à nourrir les espoirs d’un futur album.

Pour ses fans, chaque apparition musicale est un événement. Et ce nouveau titre, bien que lié à un film pour enfants, témoigne d’un lien toujours vivant entre l’artiste et la musique. Une manière de rappeler que, malgré ses multiples vies, Rihanna n’a jamais réellement tourné la page.

Après une longue parenthèse, Rihanna revient là où on ne l’attendait pas forcément : avec une chanson inédite pour un film d’animation. Si « Friend Of Mine » ne signe pas encore le grand retour tant espéré, il montre que l’artiste garde toujours une place pour la musique dans sa vie bien remplie. Et pour les personnes qui attendent le mythique « R9 », l’espoir reste permis. Car une voix comme celle de Rihanna ne s’éteint jamais vraiment.