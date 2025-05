Kim Kardashian en avocate du divorce ? La série inattendue qu’on n’attendait pas (mais qu’on va dévorer)

Après les prétoires de la vraie vie, direction les plateaux de tournage. Kim Kardashian endosse la robe d’avocate dans « All’s Fair », la nouvelle série judiciaire de Ryan Murphy pour Disney+. Un projet haut de gamme, une distribution 4 étoiles, et une bande-annonce qui attise déjà toutes les curiosités.

Une série signée Ryan Murphy

Une salle d’audience, des affaires de divorce épineuses, des secrets bien gardés… et Kim Kardashian en avocate. La bande-annonce de « All’s Fair » dévoile une Kim méconnaissable dans le rôle d’Allura Grant, une brillante spécialiste des séparations sentimentales. Une reconversion à l’écran qui, sur le papier, pourrait surprendre – mais qui, dans le contexte, fait presque sens.

« All’s Fair » est née de l’imagination de Ryan Murphy, showrunner prolifique à qui l’on doit déjà « American Horror Story », « Glee », « Feud » ou encore « Dahmer ». Cette fois, il s’associe à Jon Robin Baitz et Joe Baken pour créer une série judiciaire centrée sur un cabinet d’avocates exclusivement féminines, à la manière de « The Good Fight ». L’intrigue promet son lot de conflits explosifs, de révélations personnelles et de luttes d’ego, à la fois au tribunal et en coulisses.

Le pitch : une équipe d’avocates « déterminées, brillantes et complexes » gère des divorces de haute volée, tout en jonglant avec leurs propres dilemmes et contradictions. L’ambiance s’annonce électrique, les costumes soigneusement pensés, et les tensions à peine contenues.

Un casting XXL

Ryan Murphy n’a pas fait les choses à moitié côté distribution. Autour de Kim Kardashian, on retrouve Sarah Paulson, fidèle du réalisateur, vue dans « American Crime Story » ou « Ratched », mais aussi Glenn Close, Naomi Watts, Teyana Taylor et Niecy Nash, récemment saluée pour sa performance dans « Monstre – L’histoire de Jeffrey Dahmer ». La série ne dispose pas encore de date de sortie officielle, mais sera diffusée sur la plateforme Disney+.

Kim Kardashian, entre fiction et réalité

Le rôle d’Allura Grant, avocate redoutable dans le domaine des séparations hautement médiatisées, semble taillé sur mesure. Inspiré de Laura Wasser – célèbre avocate des stars à Hollywood – ce personnage pourrait bien offrir à Kim Kardashian un terrain d’expression singulier.

Dans la vraie vie, la star de téléréalité est en effet engagée dans des études de droit depuis plusieurs années et milite pour la réforme du système judiciaire américain. Trois fois divorcée, elle n’a jamais caché son intérêt pour la défense des droits et l’accès à la justice. Ce rôle fait donc écho à ses aspirations personnelles et à sa trajectoire médiatique.

En prime, ce n’est pas sa première incursion dans l’univers des séries : Kim Kardashian avait déjà été dirigée par Ryan Murphy dans la saison 12 de « American Horror Story », où elle incarnait une attachée de presse aussi efficace qu’inquiétante. Cette performance avait d’ailleurs surpris par sa justesse, balayant une partie des préjugés sur ses talents d’actrice.

Si certaines personnes étaient sceptiques à l’annonce de sa participation, la bande-annonce d’ »All’s Fair » a retourné une partie des critiques. Kim Kardashian y apparaît sûre d’elle, mordante, avec un ton incisif et une allure sophistiquée. À travers ce rôle, elle semble jouer autant avec l’imaginaire collectif qui l’entoure qu’avec les codes du drame judiciaire à l’américaine.

En attendant une date de diffusion, la série s’annonce déjà comme un rendez-vous incontournable pour les fans de fictions juridiques piquantes et de personnages féminins forts. Et, une fois n’est pas coutume, Kim Kardashian pourrait bien réussir là où on ne l’attendait pas.