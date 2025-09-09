Série « Harry Potter » : un premier aperçu qui enflamme les fans et crée la polémique

Les premières images du tournage de la nouvelle série « Harry Potter » ont récemment fuité, dévoilant un univers résolument ancré dans les années 1990 et relançant les débats sur la fidélité à l’œuvre originale.

Un choix esthétique plutôt audacieux pour l’univers

Contrairement à la saga cinématographique centrée sur une ambiance 2000’s, HBO replace l’histoire dans la décennie 1990, en accord avec la chronologie des romans. Sur les images du plateau, la famille Weasley arbore tenues pailletées, pantalons colorés et accessoires rétro : Molly (Katherine Parkinson) en veste à sequins, Ginny (Gracie Cochrane) en salopette flashy, et Ron (Alastair Stout) dans un velours jaune. Même les scènes du Chemin de Traverse misent sur un style vintage soigné pour tous les figurants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Potter News (@harrypottermovies.news)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Harry Potter News (@harrypottermovies.news)

Les choix du casting et des décors ne font pas l’unanimité

Si les fans saluent la volonté de coller aux livres, certains regrettent le décalage avec les films et dénoncent le parti pris visuel : les réseaux sociaux s’enflamment autour de la nouvelle esthétique et du casting, à commencer par le choix d’acteurs pour des personnages emblématiques comme Rogue et Hagrid. Une polémique a notamment éclaté autour du physique de Hagrid (Nick Frost), qui serait modifié en post-production pour correspondre à la description des romans.

En définitive, comme souvent avec la saga « Harry Potter », chaque reveal provoque son lot de réactions : entre impatience, nostalgie et crainte face au changement, la communauté s’exprime massivement. En tout cas, HBO promet une fidélité maximale à l’univers HP, avec une saison de la série dédiée à chaque volume de la saga et une diffusion prévue pour 2027.