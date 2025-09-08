C’est une série culte qui a marqué toute une génération et que l’on suivait presque religieusement. Vous pensiez que le chapitre « Buffy » était clos à tout jamais ? Selon Sarah Michelle Gellar, qui a prêté son visage à la première héroïne badass du petit écran, la chasseuse de vampires pourrait bien reprendre du service, après 22 ans d’absence. De quoi mettre en joie les cinéphiles nostalgiques des 90’s.

Ce qui va changer dans le reboot de cette série culte

Après « Desperate Housewives » et « Melrose Place », c’est au tour de « Buffy contre les Vampires » de ressusciter sur nos écrans. Cette série immanquable des années 90, dont on a dû faire le deuil une fois le 144e épisode acté, va connaître une deuxième heure de gloire. Pour beaucoup d’entre nous, Buffy fait partie de nos « amies proches ». C’est une figure familière avec qui on a grandi, goûté, voire même parfois fait nos devoirs. Comment oublier cette héroïne téméraire aux dons surnaturels et au coup de pieux fatal ? Les fans de la première heure se souviennent de son entrée à Sunnydale comme si c’était hier.

Après 7 saisons à combattre les forces du mal et à se frotter aux pires monstres que l’imaginaire peut façonner, notre très chère Buffy a raccroché les armes. Elle a déserté nos postes de télévision, créant un immense vide dans nos journées. Alors que l’on s’était résolu à classer cette série dans nos souvenirs les plus tendres, elle s’apprête à nous captiver de nouveau.

Dans ce reboot encore assez confidentiel, le public ne retrouvera pas tous les personnages intacts comme il les a quittés en 2003, année du grand final. S’il s’agit bien d’une suite de la série iconique, le casting, lui, a été quelque peu rafraîchi. Sarah Michelle Gellar, actrice phare de la série, qui a redoré le blason de la blonde aux yeux bleus, remettra cependant le costume de « l’Élue » à une certaine Ryan Kiera Armstrong, actrice dans la fleur de l’adolescence. Angel, quant à lui, sera certainement campé par Kingston Vernes, un jeune acteur qui a déjà fait ses preuves dans « Le Survivant ». Sarah Michelle Gellar, elle, sera tout de même présente, dans un rôle de second plan. Comme pour « veiller » sur la série.

La suite de « Buffy contre les vampires » sera-t-elle à la hauteur ?

Pour l’heure, peu d’informations circulent sur la série « Buffy contre les vampires ». Comme l’a annoncé Sarah Michelle Gellar, l’authentique Buffy, celle qui nous a donné une leçon de féminisme avant même que le mot rentre dans le dictionnaire, la série sera un mélange entre hommage et modernité. Elle restera fidèle à l’original, mais se permettra quelques libertés narratives, plus en phase avec son temps. « Tant que ce n’est pas une simple copie, mais une vraie réinterprétation, le pari peut être gagné », a-t-elle confié au média USA Today.

Le premier volet dit « pilote » a été bouclé à la fin de l’été. Et avant de revenir devant nos yeux, il doit convaincre les dirigeants de la plateforme Hulu, qui a saisi le potentiel de cette série au charme intemporel. Avec Chloé Zhao derrière la caméra, la série est promise à un bel avenir. La réalisatrice, oscarisée pour son film « Nomadland » conservera certainement toute la teneur féministe de cette série. Et ça, c’est une très bonne nouvelle ! On espère alors voir une Buffy encore plus impitoyable et enfiévrée.

Serait-ce le reboot de trop ? Le public est mitigé

Alors que la plupart des reboots suscitent une déception collective, le public ne cache pas ses craintes. Toucher à « Buffy contre les vampires », c’est un sacrilège pour les puristes du 7e art et de la pop culture. À la fois excité et perplexe, il redoute que cette nouvelle création soit trop différente de l’original. Qu’elle ne soit pas fidèle à la version initiale.

Pourtant, Sarah Michelle Gellar, qui a redonné le flambeau aux jeunes générations, se veut rassurante. Ce reboot ne sera pas identique à la série que l’on a regardé la bouche ouverte pendant l’âge ingrat, mais il en conservera l’ADN. On doit alors s’attendre à un simple dépoussiérage et non pas à une refonte intégrale. Cependant, les fans auront certainement du mal à se détacher de l’œuvre qui a fait battre leur cœur aux prémices des années 2000. Finalement, revisiter une série culte, c’est un peu comme dénaturer un dessert classique : ça n’a jamais la même saveur.

En attendant de se faire un avis plus clair sur ce reboot « Buffy contre les Vampires », les cinéphiles bloqués dans les 90’s peuvent toujours calmer leur faim de nostalgie avec des Madeleines de Proust TV. Pourquoi ne pas replonger dans le décor de « Charmed » ou de « Malcolm » ?